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Seguridad reforzada para el México vs Chequia: CDMX lanza operativo con más de 7500 policías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará fuerte operativo para salvaguardar a los protagonistas en el estadio Ciudad de México

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Varios coches y un vehículo blindado de policía, con luces encendidas, junto a agentes. Una multitud lleva camisetas verdes y banderas de México.
Habrá operativo para el duelo México vs Chequia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará este miércoles 24 de junio un operativo especial con 7,500 policías para el partido entre México y Chequia del Mundial 2026. El dispositivo tiene como objetivo cuidar tanto a jugadores, autoridades de ambas federaciones así como los fanáticos que se den cita al estadio de la Ciudad de México.

“Para el tercero de los cinco partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realizarán en la Ciudad de México, entre los equipos de México y Chequia, este miércoles 24 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de jugadores, equipo arbitral, autoridades de las federaciones de futbol, aficionados, turistas, y de la ciudadanía en general", dice el boletín emitido por la SSC.

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En coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para el operativo en el estadio Ciudad de México, la policía capitalina desplegará 7 mil 500 efectivos para resguardar alrededores del Coloso de Santa Úrsula.

Además del despliegue policial, el operativo contará con el apoyo de 720 integrantes que, entre otras responsabilidades, tendrán la implementación del polígono de la Última Milla para ordenar el flujo de personas alrededor del recinto, garantizando el arribo de los aficionados, la correcta operación de los diferentes sistemas de transporte y la accesibilidad para vecinos de la zona.

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Una avenida con vehículos policiales, numerosos agentes de policía y una gran multitud de personas. Hay vallas metálicas que separan a la gente de la vía.
Agentes de policía supervisarán el México vs Chequia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad capitalina destacó que el operativo responde a la magnitud del encuentro mundialista, siendo el tercero de los cinco partidos posibles que la Selección Mexicana podría disputarán en el estadio Ciudad de México. El dispositivo contempla vigilancia en estaciones de transporte público y zonas turísticas, así como presencia de unidades de reacción ante cualquier incidente.

El encuentro del Mundial 2026 entre la Selección de México y la representación de Chequia comenzará a las 19:00 horas (tiempo del Centro de la República Mexicana). El Tricolor amarró lugar en la siguiente fase tras derrotar a Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0) en sus primeras dos jornadas de la etapa de grupos.

Por otra parte, Chequia está con la obligación de vencer a México en la Catedral del futbol, dado que en su debut sufrió la voltereta surcoreana (2-1) y en su último duelo no pudo salir del empate con Sudáfrica (1-1). Su vida en el Mundial 2026 pende de un hilo tras dejar ir puntos importantes en el Bloque A.

Ley seca para el partido México vs Chequia

Un letrero de 'Ley Seca' en una ventana de tienda, con símbolos de bebidas alcohólicas tachadas, prohíbe su venta. Hombres con camisetas de fútbol pasan.
Habrá Ley Seca para el partido México vs Chequia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México decretó Ley Seca para el partido entre México y Chequia del Mundial 2026. La medida aplica desde las 15:00 horas del miércoles 24 de junio hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

La restricción afecta la venta de bebidas alcohólicas en los sitios anteriormente citados y se ubiquen en el Centro Histórico (perímetro “A”), colonia Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. La prohibición es para la venta de alcohol en envase cerrado para consumo fuera del establecimiento.

Hay excepción para restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios con giro autorizado, donde se permite el consumo de bebidas alcohólicas únicamente en copeo y acompañado de alimentos, dentro del local, de acuerdo a la información del Gobierno de México.

La autoridad capitalina explica que la medida busca preservar el orden público y reforzar la seguridad ante la expectativa de celebraciones masivas durante el partido de la Selección Mexicana en el estadio Ciudad de México y posterior al juego, señalando lugares de amplios puntos de encuentro, principalmente Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

Fanáticos mexicanos se congregaron en el Ángel de la Independencia. REUTERS/Armando Vega
Fanáticos mexicanos se congregaron en el Ángel de la Independencia. REUTERS/Armando Vega

En el último festejo mexicano, tras la victoria de la Selección Azteca, sobre Corea del Sur el 18 de junio, casi medio millón de aficionados se congregaron en Paseo de la Reforma y el monumento del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo mundialista.

La asistencia superó las 400,000 personas en distintos puntos de la Ciudad de México. El Ángel fue el epicentro de la fiesta: la gente llegó con banderas, playeras del Tri, cornetas y música. El ambiente fue festivo y familiar, aunque se reportaron afectaciones viales y modificaciones en el servicio de Metrobús debido a la concentración masiva.

Las autoridades capitalinas desplegaron un operativo de seguridad con vigilancia aérea y monitoreo por cámaras, sin reportar incidentes graves durante la celebración. El festejo se replicó en otras ciudades del país, pero el Ángel de la Independencia fue el punto principal en la Ciudad de México.

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