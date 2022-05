“¿Alguien le creerá al tal Alito?”: así se burló Epigmenio Ibarra de los audios filtrados de Alejandro Moreno

Epigmenio Ibarra arremetió, una vez más, en contra de Alejandro Moreno por los audios que lo incriminan de supuestos actos de corrupción (Fotos: cuartoscuro.com)

El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, arremetió, una vez más, en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, por los audios que lo incriminan de supuestos actos de corrupción.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recordó a sus seguidores que Alito Moreno ha señalado que los audios que presentó en las últimas semanas la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, son “montajes, ediciones y distorsiones”.

Ante esto, el fundador de Argos Producción cuestionó a los usuarios de la red si realmente le creían al líder del tricolor cuando aseguraba que esa no era su voz.

“¿Alguien le creerá al tal Alito, eso de que no es su voz?”

El fundador de Argos Producción cuestionó a los usuarios de la red si realmente le creían al líder del tricolor (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En otra publicación, Ibarra destacó que da igual lo que haga Moreno, ya sea “ponerse Botox o estirarse la cara”, pues lo único que debe interesar a la población es la violencia verbal que ejerció contra los periodistas, los millones que ha pagado para realizar una guerra sucia en las elecciones y su “compulsiva e impunemente” ola de mentiras.

“Que Alito se ponga Botox o se estire la cara me da lo mismo, lo que no me da lo mismo es su violencia verbal en contra de los periodistas, los millones que le pagó a Antonio Sola, el hecho de que mienta compulsiva e impunemente y el descaro con el que ofrece ‘su avión’ a sus cuates”, escribió.

Sus ataques contra el priista continuaron, ya que en otro tuit reprochó que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el consejero presidente, Lorenzo Córdova, se hayan pronunciado sobre los audios ante las elecciones del próximo 5 de junio.

Sus ataques contra el priista continuaron (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se burlaron y criticaron las excusas del líder del tricolor.

“Pues mire mi Lic, los del PRI son capaces de cualquier cosa, (…) yo no meto las manos en el agua, menos en la lumbre por nadie de ellos”, “Las excusas de Alito están muy quemadas: ‘No soy yo, bueno sí, pero me hackearon, editaron mis palabras, bueno si es mi voz, pero me espiaron’” y “Al tal Alito no se le creen ni los buenos días”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que el pasado 24 de mayo, Layda Sansores sumó otro audio de los supuestos actos de corrupción de Alejandro Moreno, sin embargo, en el material se escucha cómo él manejaría a la prensa ante las críticas: “Namás te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”.

Layda Sansores sumó otro audio de los supuestos actos de corrupción de Alejandro Moreno (Foto: Twitter/@LaydaSansores)

Entre otras declaraciones, el dirigente priista exclamó: “Yo siempre lo he dicho, el hijo de p*ta que se pase de verga, una verguiz* ¡Verguiz* salvaje!”.

En su momento, Epigmenio Ibarra aseguró que el actuar del priista en contra del gremio periodístico no sería algo nuevo del Revolucionario Institucional, sino un “pensamiento histórico” de las y los militantes.

“Lo de Alito en torno a los periodistas no es novedad; ha sido el pensamiento histórico de los priistas. Con plata compran, sin plata hambrean a quienes le sirven, como plomo mataban a quienes se les oponían”, sentenció en su red social.

