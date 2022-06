Epigmenio Ibarra arremetió contra panistas por acusaciones de pactos con el narco: “Que cinismo”

Epigmenio Ibarra arremetió contra las y los panistas por sus señalamientos de pactos con el narcotráfico (Foto: Cuartoscuro)

El pasado fin de semana, un grupo de periodistas que cubría la gira de trabajo que el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió por el norte del país fue interceptado por un comando armado en las inmediaciones del municipio de Badiraguato en Sinaloa. Aunque afortunadamente el convoy de aproximadamente 10 sujetos únicamente cuestionó el motivo de la visita a los reporteros, la situación causó gran indignación entre la ciudadanía.

Al respecto, en los últimos días miembros de la oposición se han dedicado a acusar a Andrés Manuel López Obrador y a su administración de instaurar un “narco -gobierno” en el país, argumentando que el mandatario tabasqueño y los militantes del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mantienen pactos con los grupos de crimen organizado que operan en territorio mexicano.

Por su parte, el productor Epigmenio Ibarra -quien es fiel simpatizante de la Cuarta Transformación- ha defendido al Gobierno de México y al presidente de los señalamientos y, a través de su cuenta oficial de Twitter, esta mañana se lanzó contra las y los militantes del Partido de Acción Nacional (PAN) recordándoles que los verdaderos pactos con el narcotráfico sucedieron durante el mandato del ex presidente Felipe Calderón, señalando como prueba irrefutable la situación jurídica que enfrenta ahora Genaro García Luna en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

El fundador de Argos Comunicación tachó de cínico el hecho de que los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) acusen a la Cuarta Transformación de mantener pactos con el narcotráfico cuando fue el mismo Felipe Calderón quien desató una sangrienta guerra contra el crimen organizado durante su mandato de 2006 a 2012.

Pese a la política que el ex mandatario panista impuso contra el crimen organizado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante su sexenio, Genaro García Luna, fue vinculado al Cártel de Sinaloa y permanece recluido en una corte de Brooklyn por presuntamente haber colaborado con la organización criminal a lo largo de 19 años.

Bajo esa premisa, Epigmenio Ibarra ha arremetido en diversas ocasiones en contra de militantes del Partido Acción Nacional (PAN), destacando aquellos que se desempeñaron como funcionarios públicos durante el sexenio de Felipe Calderón, mismo a quien también ha acusado de encubrir las relaciones que Genaro García Luna tenía con el Cártel de Sinaloa.

Esta no es la primera vez que Epigmenio Ibarra se lanza contra algún ex presidente pues, con la reciente noticia de que ahora Enrique Peña Nieto reside en Madrid bajo el famoso visado de oro, el reconocido productor tundió al ex mandatario por la lujosa vida que ahora lleva cuando aún en el país quedan estragos de los actos de corrupción que se cometieron durante su mandato.

De este modo, el fundador de Argos Comunicación se lanzó contra Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. La nueva crítica del cineasta derivó por los lujosos gustos que ambos estarían gozando en Europa (Madrid y Mónaco, respectivamente).

El pasado 29 de mayo, el automovilista Sergio Checo Pérez (del equipo Red Bull) se coronó como el primer mexicano en conquistar el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 - suceso que mereció de una celebración en la histórica alberca del circuito.

Entre los asistentes al festejo destacó la participación de Calderón Hinojosa, quien se viralizó por integrarse al “albercazo” abrazado del piloto mexicano; una conducta que corrompe el perfil bajo que ha intentado sostener desde el relevo de su Gobierno, en 2012.

Por su parte, Enrique Peña Nieto regresó al ojo del huracán luego que el medio El País reportara que al ex militante del Partido de la Revolución Institucional (PRI) le fuese concedida un visado dorado tras invertir 500 mil euros en un inmueble de Madrid, España.

El visado de oro, o visado dorado (golden visa), es un programa establecido en muchos países que permite obtener la ciudadanía o residencia en ese territorio a cambio de una determinada inversión económica en el mismo.

