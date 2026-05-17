Jens Castrop, el alemán-coreano que fue convocado por Corea del Sur para el Mundial

El nacido en Alemania representará a Corea del Sur en el Mundial 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji

Corea del Sur suma por primera vez un jugador nacionalizado en una Copa del Mundo: Jens Castrop, nacido en Alemania, integrará la selección asiática en el Mundial 2026 y disputará el torneo en suelo mexicano como parte de los convocados por el técnico Hong Myung-bo.

Marcando un hecho sin precedente para los llamados Guerreros Taeguk. Esta decisión responde a la búsqueda de fortalecer la zona defensiva, donde el equipo carece de alternativas con perfil internacional.

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Con esta convocatoria, Corea del Sur alcanza su duodécima participación mundialista. Castrop es el primer futbolista de raíces mixtas, nacido fuera de Corea del Sur, que asiste a una Copa del Mundo con esa selección.

Jens Castrop, de la Bundesliga a la selección de Corea del Sur

Jens Castrop nació en Düsseldorf hace 22 años. Formado en el futbol alemán, inició en las categorías inferiores de Colonia y Núremberg, y se consolidó en la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach. Participó en las selecciones juveniles de Alemania desde la Sub16 hasta la Sub21.

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Su madre es surcoreana, lo que le permitió solicitar el cambio de nacionalidad deportiva.

Esa transferencia se concretó en agosto de 2025, después de quedar fuera de los planes de Julian Nagelsmann en la selección mayor alemana y de recibir invitación para sumarse al representativo asiático.

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Castrop es capaz de jugar como defensor central o mediocampista defensivo, una posición donde Corea del Sur no suele contar con jugadores que tengan experiencia en ligas europeas.

Desde su incorporación, ha disputado ya cinco partidos con la selección surcoreana y ha anotado tres goles.

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El caso de Castrop resalta porque, aunque Alemania ha naturalizado jugadores en décadas recientes, Corea del Sur no había incluido en Mundiales a futbolistas nacidos en el extranjero, mucho menos de origen mixto.

Su convocatoria representa un cambio cultural para la Federación surcoreana de Futbol.

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La madre del jugador es surcoreana. REUTERS/Heiko Becker

Una generación con experiencia europea y duelo ante México en Guadalajara

De los 26 jugadores que integran la convocatoria para Corea del Sur, 13 militan en equipos de Europa.

Entre los nombres sobresalientes están el capitán Heung-Min Son, pieza estelar de Los Ángeles FC, y Kim Min-jae, defensa central del Bayern Múnich.

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El mediocampista Kang-in Lee juega para el PSG y Yang Hyun-jun lo hace en el Celtic de Glasgow. La lista también incluye a Hwang In-beom, quien se recupera de una lesión en el Feyenoord y tendría actividad en partidos amistosos previos al torneo.

La plantilla mantiene un promedio de edad bajo; Lee Kang-in tiene 25 años y Yang Hyun-jun, 23. El director técnico Hong Myung-bo reiteró su confianza en que contará con equipo completo para sus partidos preparatorios en Estados Unidos el 31 de mayo y el 3 de junio, ante Trinidad y Tobago y El Salvador.

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La selección surcoreana enfrentará a México el 18 de junio, en lo que será un partido decisivo dentro del Grupo A, integrado además por República Checa y Sudáfrica.

Ambas selecciones se enfrentaron en el Mundial de 2018 también. REUTERS/Marko Djurica

Convocados coreanos al Mundial 2026

Como lo reveló Milenio, Corea del Sur llevará tres porteros: Seung-gyu Kim (FC Tokio), Hyeon-woo Jo (Ulsan HD FC), y Bum-keun Song (Jeonbuk). La defensa incluye a Min-jae Kim (Bayern Múnich), Young-Woo Seol (Estrella Roja de Belgrado), y Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), entre otros.

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En la media cancha están Jin-Gyu Kim (Jeonbuk), Jun-Ho Bae (Stoke City), Kang-in Lee (PSG), Ji-Sung Eom (Swansea City), y In-Beom Hwang (Feyenoord). Para la ofensiva, Corea del Sur considera a Heung-Min Son (Los Ángeles FC), Hyeon-Gyu Oh (Besiktas), y Gue-Sung Cho (FC Midtjylland).

La Selección debuta en el Mundial el 11 de junio ante República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara, enfrentará a México el 18 de junio en el mismo escenario y cierra la fase de grupos el 24 de junio contra Sudáfrica, en el Estadio BBVA de Monterrey.

El equipo buscará avanzar a la siguiente ronda, enfrentando retos en un grupo considerado competitivo y beneficiándose, por primera vez, de la aportación de un futbolista de raíces alemanas y surcoreanas.