Vicente Fox se lanzó contra AMLO por inseguridad en el país: “El de López es un Narco-Gobierno”

El ex presidente de México, Vicente Fox, se ha convertido en uno de los más fervientes críticos de Andrés Manuel López Obrador y su administración denominada como la Cuarta Transformación. Pese a que las rencillas entre ambos personajes de la política mexicana se han mantenido durante años, desde el inicio del sexenio del mandatario tabasqueño, Fox ha utilizado sus redes sociales para emitir sus polémicas opiniones sobre el trabajo del gobierno en turno de México.

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta la polémica Reforma Eléctrica, cada iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticada por el ex mandatario panista y, de este modo, la mañana de este jueves se lanzó una vez más en contra de su administración por la ola de violencia e inseguridad que se vive en el país.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Vicente Fox acusó a la administración del líder del Ejecutivo de ser un “Narco -Gobierno”, e incluso recordó cuando Andrés Manuel López Obrador saludó a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los momentos más escandalosos que protagonizó el mandatario tabasqueño.

La ácida crítica del ex mandatario panista hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se da en un contexto en el que la violencia y la inseguridad parecen no ceder en el país. Masacres, feminicidios y balaceras son el pan de cada día para los miles de habitantes que viven en México, y muchos de los casos están relacionados a la innegable presencia de grupos de crimen organizado que han ganado terreno a lo largo y ancho del territorio mexicano.

No obstante, el comentario de Vicente Fox no recibió un respaldo ideal pues, aunque muchos usuarios de redes sociales aplaudieron la crítica del ex presidente panista, muchos otros aprovecharon su opinión para recordarle que durante su sexenio tampoco pudo solucionar el grave problema de violencia e inseguridad de México e incluso, tuvo un desplante con Joaquín Guzmán Loera más polémico que el de Andrés Manuel López Obrador.

" El de @FelipeCalderon si lo fue, al igual que el tuyo. ¿Acaso te olvidas de que dejaste salir al Chapo?”, “Ya #Chente que tú lo tenias ya en almoloya y lo dejaste ir ...”, “Si usted habla de narcogobierno, ¿quiere que le recordemos algunos asuntos con el Chapo?”, “Narcogobierno el espurio de @FelipeCalderon que tu dejaste para encubrimiento de tu mandato de apariencia y triquiñuelas. No tienes autoridad moral para opinar. Narcoestado tu rancho en @gobiernogto”, son algunas de las respuestas de internautas al mensaje de Vicente Fox en Twitter.

En 2019, la periodista de investigación Anabel Hernández publicó un polémico libro titulado “El Traidor”, mismo que expuso el vínculo que diferentes autoridades de México mantuvieron con distintos miembros de Cárteles y grupos de crimen organizado que operaban en el país.

En aquel entonces “Vicentillo” Zambada Niebla reveló a la periodista Anabel Hernández que funcionarios de seguridad, por varios sexenios, recibieron sobornos para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga por parte de “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, incluso a altos mandos federales durante el gobierno de Vicente Fox.

Jesús “El Rey” Zambada García, hermano del “El Mayo”, fue quien entregó tres millones de dólares a funcionarios del Gobierno de Fox, a través del titular de la AFI, Genaro García Luna, para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, quien ya estaba “comprado”, según lo manifestó el hijo de “El Mayo”.

En un trabajo de nueve años, la periodista especializada en narcotráfico y corrupción en México, mostró las revelaciones de “El Vicentillo”, actualmente sentenciado a 15 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos, en los que se pone de manifiesto la corrupción de la que eran parte comandantes de la policía municipal, estatal y federal, en donde operaba el Cártel de Sinaloa.

