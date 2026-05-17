México

Lluvias fuertes y onda de calor azotarán gran parte de México este domingo 17 mayo

El SMN alertó por lluvias fuertes, granizadas, vientos de hasta 80 km/h

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Inundaciones Edomex caos vial lluvias
Se esperan lluvias fuertes y onda de calor en diversas entidades del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La combinación de canales de baja presión, una línea seca, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe provocará lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles granizadas en diversas regiones del país durante esta noche y madrugada del domingo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, persistirá una intensa onda de calor en gran parte del territorio mexicano, con temperaturas elevadas que afectarán principalmente estados del norte, occidente, centro y sureste del país.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante las próximas horas se esperan lluvias fuertes en estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. También se prevén chubascos en Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta ante posibles encharcamientos, deslaves y afectaciones viales.

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Asimismo, se pronostican lluvias aisladas en Baja California, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Atmósfera mantendrá el ambiente extremadamente caluroso

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Vientos fuertes y tolvaneras en el norte del país (Cuartoscuro)

La corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura ocasionarán fuertes rachas de viento en entidades del norte de México. Se prevén velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras, especialmente en áreas desérticas y caminos abiertos.

Mientras tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del país.

La onda de calor continuará afectando regiones de Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Las temperaturas podrían superar los 40 grados Celsius en algunas entidades del norte y occidente, por lo que Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Pronóstico para el domingo: más lluvias intensas

Un hombre y una mujer bajo un paraguas en una calle adoquinada mojada, donde el agua corre hacia un drenaje. Al fondo, edificios residenciales en una ladera.
Un especialista examina el flujo de agua en un drenaje de calle, explicando los riesgos de inundación en una zona residencial de la Ciudad de México durante la temporada de lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el domingo, el SMN prevé que continúen las lluvias fuertes e intensas debido a la interacción de una línea seca en el norte del país, canales de baja presión y el ingreso de humedad.

Se esperan lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que habrá lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas.

En el Valle de México, incluyendo la Ciudad de México y municipios del Estado de México, podrían registrarse tormentas acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche del domingo.

Ante las condiciones meteorológicas previstas, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

También recomendaron evitar cruzar ríos o calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a posibles cortes de energía o caída de árboles derivado de las tormentas.

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