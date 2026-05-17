¡Respeto total! Atletas indígenas mexicanos ganan en el Maratón de la Gran Muralla China

Cinco atletas indígenas de México lograron medallas en el 23 Maratón de la Muralla China. (Especial)

Miriam Morales (Mixteca), Antonio Ramírez (Rarámuri), Balbina Morales (Mixteca), Mario Ramírez (Rarámuri) y Sabina Martínez (Rarámuri) han hecho que el pueblo de México se rinda ante ellos y exprese su más merecido respeto por haber cruzado el pacífico para conseguir cinco medallas: dos de oro, dos de plata y una de bronce en la edición 23 del Maratón de la Gran Muralla China en las categorías de 42 y 21 kilómetros, respectivamente.

Los atletas: Miriam Morales, Antonio Ramírez y Sabina Martínez subieron al pódium de ganadores tras completar los 21 kilómetros, mientras que Antonio Ramírez y Mario Ramírez fueron los dos mejores después de 42 kilómetros para compartir el podio en la categoría varonil.

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Así se sortearon las medallas mexicanas

Miriam Morales : Presea de oro

Antonio Ramírez : Medalla áurea

Balbina Morales : Metal de plata

Mario Ramírez : Medalla plateada

Sabina Martínez: Presea de bronce

México Imparable

Cabe resaltar que la victoria de los atletas mexicanos forma parte de la iniciativa “México imparable”, un serial de carreras que fusiona deporte, cultura y raíces indígenas. Su objetivo es celebrar la diversidad de México, promover el turismo deportivo y resaltar la identidad nacional a través de medio maratones temáticos en lugares emblemáticos de la nación.

El proyecto está impulsado por el Gobierno de México junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Secretaría de Turismo.

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Cada carrera tiene una temática cultural vinculada a una región y sus pueblos originarios. Las sedes y temáticas anunciadas para el ciclo 2025-2026 son:

Palenque , Chiapas (Cultura maya)

Ciudad de México (Cultura mexica)

Oaxaca , Oaxaca (Cultura mixteca)

Chihuahua, Chihuahua (Cultura rarámuri)

El serial busca incluir atletas indígenas y de bajos recursos, apoyándolos con estímulos económicos y logísticos para su desarrollo profesional. Además, promueve la inclusión y el orgullo nacional, activando la economía local y dándole proyección a los pueblos originarios.

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¿De qué trata el Maratón de la Gran Muralla China?

El Maratón de la Gran Muralla China es una carrera internacional que se realiza cada año en uno de los monumentos más emblemáticos del mundo. El evento es conocido por su exigencia física, debido a la topografía y las condiciones del recorrido.

Características principales

Recorrido: Los competidores corren a lo largo de la Gran Muralla y sus alrededores, enfrentando tramos con más de 5,000 escalones y pendientes pronunciadas. El recorrido incluye secciones históricas y paisajes rurales cercanos.

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Distancias: Ofrece varias distancias, como maratón completo (42.195 km), medio maratón (21 km) y pruebas más cortas.

Dificultad: Es considerado uno de los maratones más duros del mundo por el desnivel, las escaleras y el clima variable. La altitud y la humedad también incrementan el reto.

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Participación: Atrae a corredores de todo el mundo, tanto profesionales como amateurs, interesados en el desafío y en la experiencia cultural.

Turismo deportivo: El evento fomenta el turismo en China, ya que los corredores suelen visitar otras atracciones y participar en actividades culturales.

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