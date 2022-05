“No está solo”: diputados priistas respaldaron a Alejandro Moreno por filtración de audio contra periodistas

Diputados priistas respaldaron a Alejandro Moreno (Foto: PRI)

Alejandro Moreno está en el ojo del huracán luego de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche compartiera varios audios en los que se vincula al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con presuntos actos de corrupción y amenazas contra periodistas.

Al respecto, fueron las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI quienes emitieron su posicionamiento a través de una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

Durante la reunión con medios de comunicación, condenaron “enérgicamente el espionaje telefónico del que ha sido objeto nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno” y expresaron su apoyo, además de brindarle total confianza para llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales.

Alejandro Moreno acusó a Morena y Layda Sansores de una campaña sucia en su contra (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Consideraron, en este sentido, que se trato de un delito cometido específicamente por los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), incluida sobre todo Layda Sansores, la gobernadora de Campeche abanderada por la Cuarta Transformación (4T).

En este contexto, etiquetaron la filtración como una venganza en contra de la coalición Va Por México que comparten con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, luego de que rechazaran la Reforma Eléctrica de AMLO.

“Entendemos el hecho como una venganza política por la fuerza que tiene este instituto político y la coalición ‘Va por México’, por no aprobar la reforma eléctrica que había propuesto el Presidente y que no podíamos avalar porque no fomentaba el empleo, las inversiones y las energías limpias”, señalaron en un comunicado.

También señalaron al Gobierno de la República de “fabricar cortinas de humo, de sembrar duda, de generar división” con el objetivo de “distraer con temas que no son los realmente importantes para el desarrollo de México y sus ciudadanos”.

Lo anterior, advirtieron, porque están enojados ante diversos señalamientos de la oposición, específicamente de los miembros del PRI ante lo que consideraron malos resultados de esta administración en los rubros de economía, seguridad, salud, medio ambiente y transparencia.

En el caso concreto de Alejandro Moreno, consideraron que se trata de un agravio y una campaña en su contra por parte de “este gobierno represor y corrupto”, por lo que acompañarán firmemente a su dirigente nacional “en su lucha para que Morena no imponga una dictadura”.

“Nuestro dirigente no está solo, miles de priistas lo respaldamos. Sabemos de su valor, congruencia, valentía, visión, pero sobre todo de su profundo amor por nuestro país y nuestro partido”, indicaron las y los congresistas frente a la prensa.

Y concluyeron que defenderán a las instituciones y rescatarán a México “de la tiranía y el autoritarismo, de las malas decisiones, de un gobierno mentiroso y represor” desde la unión de su partido.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, negó que las grabaciones compartidas por Layda Sansores tengan veracidad y rechazó que se trate de su voz FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Por otra parte, refrendaron su posicionamiento de respeto a la libertad de expresión del gremio periodístico, pero aprovecharon para señalar que la persecución en contra de los medios de comunicación ha sido responsabilidad única de Morena.

“También han sido agraviados por Morena y su gobierno, no solo con 11 periodistas asesinados, además con la destrucción de Notimex y sus empleados, con la exposición de sus datos personales poniéndolos en riesgo y con tantas afrentas cada día para descalificarlos”, señalaron, en referencia a los pleitos que ha tenido el presidente con diversos personajes desde sus mañaneras.

