Alejandro Moreno acusó al fiscal de Campeche de espionaje por audios que compartió Layda Sansores

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, negó que las grabaciones compartidas por Layda Sansores sean verdaderas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El escandalo sigue ensombreciendo al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno tras la publicación de diferentes audios en los que se le escucharía incurrir presuntamente en actos de corrupción con diferentes empresas.

Ante estos eventos, el dirigente del tricolor se ha mantenido a la defensiva y ha acusado que se trata de una campaña sucia en su contra, así como una cortina de humo desplegada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para distraer a la ciudadanía de los problemas actuales en el país.

Siendo el más reciente uno en el que arremetería en contra de periodistas mexicanos diciendo que debe matárseles de hambre en lugar de usar balas.

Y ante el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) que investigaría los audios difundidos por la morenista Layda Sansores, en días recientes anunció que haría una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la difusión de estos audios.

Acuse de la denuncia presentada por Moreno Cárdenas (foto: @alitomorenoc)

Aunado a esto, durante la tarde noche de este miércoles 25 de mayo, denunció que los audios fueron conseguidos y alterados por medio de un sistema de espionaje israelí adquirido para la Policía Federal. Y acusó que el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, habría robado el sistema de espionaje.

Insistió que se trata de audios hechos por el gobierno en lugar de solamente publicados con los que “inventaron complots, inventaron delitos y ahora audios”, acusó Moreno.

Por lo que anunció que se hará un peritaje independiente de los audios para así mostrar la manipulación en la que ha insistido desde su publicación.

A su vez anunció que “Se hará un peritaje independiente de los audios exhibidos para mostrar la manipulación y fabricación de hechos”, redactó en su cuenta oficial de Twitter.

Pero también sustento su teoría alegando que los audios se obtuvieron y manipularon a través de un sistema de espionaje que fue “robado” por el fiscal de Campeche, estado gobernado por Sansores.

El presidente del PRI ha estado en la mirada del ojo publico (foto: @alitomorenoc)

“Todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje, que nunca se entregó a la Policía Federal y que se “robó” el hoy Fiscal de Campeche”

Y agregó que se trata del programa de una empresa israelí y que un “pajarito” le indicó que lo adquirió el fiscal cuando este era Comisionado Federal de Seguridad. También compartió las imágenes del acuse de la denuncia hecha por el presidente del PRI ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la FGR.

El proveedor, indicó, “es una empresa Israelí, y un “pajarito” acaba de contar que lo tiene el Fiscal (antes Comisionado Federal de Seguridad). Ya está denunciado por la ASF ante la FGR, por ese “robo” de equipo de más de 800 millones de pesos. Se les empieza a revertir”, sentenció Moreno Cárdenas.

En esta se menciona que Renato Sales Heredia durante su periodo como Comisionado Nacional de Seguridad no cumplió con su trabajo de supervisar y garantizar el desempeño honesto de su personal en la Policía Federal, pues tenía la obligación de coordinar e impulsar mejoras en el sistema para la recolección de datos para la prevención de delitos.

Acuse de la denuncia (foto: @alitomorenoc)

Dicha obligación, según señala el documento, no fue cumplida debido a que el proyecto “Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia”, elaborado por la empresa Rafael Advanced Defense Systems LTD., no fue implementado en las divisiones de la Policía Federal.

Y señaló los pagos en exceso de infraestructura en el hardware y software de los que se identificaron únicamente las facturas, lo que causó un daño a la Hacienda Pública Federal de 807 millones 659 mil 404 pesos.

Por último mencionó que el equipo es utilizado para espiar a toda la oposición, periodistas y empresarios.

