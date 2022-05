Albani, de 14 años, desapareció en Jalisco cuando salió a hacer un trabajo en equipo y ya no regresó a casa

(Foto: Facebook/Roxii Soto)

El pasado 20 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco activó el Protocolo Alba tras la desaparición de Albani Cineret Jiménez, una menor de 14 años que desapareció en la colonia Nueva Santa Maria en el municipio de Tlaquepaque.

De acuerdo con el padre de Albani, Raúl Jiménez García, la adolescente salió un 17 de mayo alrededor de las 13:00 horas para realizar un trabajo en equipo con sus compañeros de la escuela; sin embargo, pasadas las horas, la menor no volvió a su hogar. La precupación de su familia creció debido a que la pequeña no conoce la entidad, ya que receintemente se habían mudado a Jalisco.

“Es buena niña, y quien la tenga regresala, por favor, porque no tiene idea lo que causa. Nunca pensé estar yo de este lado, ahora con la joven que desapareció y yo veía las noticias, y ahora yo estoy acá. Mi esposa está hecha pedazos, pedimos su apoyo”, expresó afuera del plantel en el que estudia Albani el pasado viernes 20 de mayo.

Fue en ese lugar que el padre de la Cinaret Jiménez solicitó el apoyo de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Mirna Citlalli Amaya de Luna, así como de la sociedad en general para apoyar a su búsqueda y pronta localización.

“Se llevaron a mi hija, no sé en dónde está, ésta es la realidad”, atajó en un video que fue difundido en redes sociales.

Albani Cineret tiene el cabello corto, oscuro y lacio, grandes ojos cafes y un lunar en la mejilla izquierda. Ante su desaparición fue activado el protocolo Alba para su búsqueda inmediata.

Protocolo Alba Jalisco

Cabe señalar que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México acumula poco más de 100 mil personas de las que se desconoce su paradero. De ellas, 25 mil son mujeres.

En el caso particular de Jalisco en particular, es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, ya que acumula, desde 1964 a este 23 de mayo de 2022, 14 mil 954 personas que no han podido ser halladas.

Y es que la crisis de las desapariciones en la entidad del tequila no es nueva; aún con el creciente número de ausencias, las autoridades no han podido hacer frente a lo que ocurre dentro del territorio.

Este número no es fortuito, de acuerdo con las autoridades, como el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, esto se debe principalmente a enfrentamientos entre células criminales por el territorio jalisciense.

Familiares de personas desaparecidas colocan fotografías de sus seres queridos mientras exigen la construcción de un memorial dedicado a todas las personas desaparecidas en el país, en Ciudad de México, México. 15 de mayo de 2022. REUTERS/Luis Cortes

Las Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) constató que cada día, 14 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas durante 2021. Esto con basa en los datos proporcionados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con corte del 11 de abril de 2022.

Según los datos consultados, desde que se tiene registro (es decir desde 1964), 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación y una de cada cinco de estas personas continúa desaparecidas o no localizadas hasta el 11 de abril de 2022.

Si bien la mayor parte de los casos (el 80.1%) son localizados, la ONG señaló que por cada 100 personas de 0 a 17 años localizadas, una fue hallada sin vida. Así, según el análisis de los datos, 710 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos o no localizados han sido encontrados sin vida hasta el 11 de abril de 2022.

SEGUIR LEYENDO: