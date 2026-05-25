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Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió

El elementos de seguridad fue identificado en reportes preliminares como Ariel Eduardo

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La Policía Municipal ya dio parte de reporte a las autoridades estatales quienes iniciaron una carpeta de investigación.
Al lugar acudieron elementos de seguridad (X/@Eco1_LVM/Ilustrativa)

Un elemento de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) fue asesinado durante un ataque armado en Salamanca el cual cual también derivó en la muerte del agresor.

Los hechos fueron registrados el 25 de mayo cuando los agentes de seguridad realizaban una diligencia. Si bien la tarjeta informativa compartida por las autoridades estatales no detalla el lugar donde ocurrió la agresión, reportes periodísticos refieren que en la colonia Tomasa Esteves fueron registradas acciones violentas alrededor del mediodía.

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El reporte oficial señala que uno de los elementos de seguridad murió derivado del ataque, el cual fue repelido por otros de los uniformados, lo que resultó en la muerte del agresor en el sitio.

“Ningún acto de violencia contra quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia y salvaguardar la seguridad de la sociedad quedará sin respuesta institucional”, se puede leer.

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Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió
Autoridades conformaron la muerte de un elemento de seguridad (Facebook/Viral Gto)

Ya habría sido identificado el elemento asesinado

La tarjeta informativa también destaca las condolencias y solidaridad para los familiares del efectivo asesinado, a quienes se les brinda apoyo. No hay datos sobre si en el ataque habían participado otros sujetos.

Reportes de medios locales documentaron la movilización de agentes de seguridad al sitio por el enfrentamiento armado. En redes sociales fue difundida una fotografía del elemento que habría muero durante la agresión, un sujeto identificado como Ariel Eduardo.

Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió
Medios locales reportan que el agente asesinado era identificado como Ariel Eduardo (Facebook/PuntoCero Noticias)

11 personas asesinadas en Salamanca por conflicto entre grupos criminales

Fue en Salamanca que un grupo de sujetos accionó sus armas en contra de personas que estaban en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, lo que dejpo 11 muertos. Las averiguaciones de las autoridades señalan que el ataque en el lugar habría sido por el conflicto que sostienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La agresión fue realizada el 25 de enero pasado y posteriormente la Fiscalía de Guanajuato confirmó la muerte de 10 personas en el campo de futbol, mientras que una persona más falleció en el hospital.

El 28 de enero la Secretaría de Seguridad confirmó la detención de tres sujetos que estarían relacionados con la agresión. Las indagatorias indican que integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima al parecer tenían como objetivos a miembros del grupo rival.

Tras darse a conocer la muerte de las personas, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, compartió un mensaje en el que aseguraba que la agresión provocó un operativo interinstitucional, además de que calificó los hechos como algo “inaceptable”.

“Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”, afirmó la mandataria.

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