Tonic Fest: posponen festival con El Malilla, Paulina Rubio y más por condiciones climáticas en Acapulco

La segunda edición del Tonic Fest en Acapulco, prevista para finales de mayo de 2026, ha sido oficialmente pospuesta.
La organización, encabezada por Tonic Music, comunicó que la decisión responde a los pronósticos meteorológicos adversos para los próximos días en el puerto, priorizando la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.
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Las nuevas fechas para el festival ya están definidas: el evento se celebrará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2026.
Todos los boletos ya adquiridos mantendrán su validez para estas jornadas reprogramadas, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
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