México

Tonic Fest: posponen festival con El Malilla, Paulina Rubio y más por condiciones climáticas en Acapulco

El evento musical estaba programado para finales de mayo

Guardar
Google icon
Turistas abarrotan playas mexicanas por Semana Santa en México
EFE/ David Guzmán

La segunda edición del Tonic Fest en Acapulco, prevista para finales de mayo de 2026, ha sido oficialmente pospuesta.

La organización, encabezada por Tonic Music, comunicó que la decisión responde a los pronósticos meteorológicos adversos para los próximos días en el puerto, priorizando la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.

PUBLICIDAD

Las nuevas fechas para el festival ya están definidas: el evento se celebrará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2026.

Todos los boletos ya adquiridos mantendrán su validez para estas jornadas reprogramadas, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

AcapulcoTonic Festmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: activan alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: activan alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo

Presidente de la SCJN se reúne con Carlos Slim y Arturo Elías Ayub

Una cita privada entre ambos personajes se realizó en las instalaciones del Máximo Tribunal

Presidente de la SCJN se reúne con Carlos Slim y Arturo Elías Ayub

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

El futbolista compartió en redes sociales unas palabras dirigidas al público auriazul que vio a su equipo fracasar en la búsqueda de la octava estrella

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Yolanda Andrade y Julio César Chávez conmueven con emotivo beso en “un día inolvidable”

Durante su encuentro con la conductora, el ídolo del boxeo envió un mensaje de ánimo ante los recientes diagnósticos de Andrade y la difícil situación que atraviesa

Yolanda Andrade y Julio César Chávez conmueven con emotivo beso en “un día inolvidable”

¿Es posible un brote de ébola en México por el Mundial 2026? Epidemiólogo de la UNAM habla sobre el riesgo real que representa el partido del Congo contra Colombia

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha generado preocupación por su posible llegada a México durante el Mundial 2026

¿Es posible un brote de ébola en México por el Mundial 2026? Epidemiólogo de la UNAM habla sobre el riesgo real que representa el partido del Congo contra Colombia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió

Vinculan a proceso a “El Daza”, presunto líder de UJ40 de la Unión Tepito

Sicarios colombianos del CJNG y Cárteles Unidos asedian la Meseta Purépecha de Michoacán

Secretario de Seguridad de Chihuahua defiende acuerdo firmado por Maru Campos con Texas sobre seguridad fronteriza: “Somos vecinos”

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade y Julio César Chávez conmueven con emotivo beso en “un día inolvidable”

Yolanda Andrade y Julio César Chávez conmueven con emotivo beso en “un día inolvidable”

Leire Martínez suma segunda fecha en CDMX

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

Roberto Tello ‘El Coreano’ reacciona a fuertes acusaciones de robo a Yulianna Peniche: “Tendrá sus razones”

Emmanuel y Mijares anuncian nueva fecha en Auditorio Nacional: preventa para los 13 años de ‘Two’r Amigos’

DEPORTES

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

Willer Ditta denuncia ataques contra su hijo en el Estadio Olímpico tras coronarse campeón con Cruz Azul

Aficionados del América se vuelven virales tras celebrar el campeonato de Cruz Azul sobre Pumas: “Quiero a Huiqui”