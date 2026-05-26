Natalia Lafourcade reacciona al meme de ‘las Natalias’ que la compara con otras músicas: “Qué ociosidad”

El meme de 'Las Natalias' lleva varios años rondando en internet (IG)

El meme o tendencia viral de “Las Natalias” surgió hace algunos años a partir de una comparación humorística entre Natalia Lafourcade y otras cantantes mexicanas y latinoamericanas que comparten ciertos rasgos musicales, estilísticos o de imagen.

El meme suele representarlas con el famoso formato de los Spiderman que se señalan entre sí, sugiriendo que “todas cantan igual” o que el público llega a confundirlas.

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Las artistas más asociadas en este meme, además de Natalia Lafourcade, son Ximena Sariñana, Carla Morrison y Mon Laferte. A veces el chiste se expande, sumando a Denise Gutiérrez, Lila Downs, Silvana Estrada, Julieta Venegas, León Larregui, y hasta casos extremos como Paquita la del Barrio o Enrique Bunbury, aunque tengan poco parecido real.

El meme clasifica a cada cantante con etiquetas irónicas:

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“Natalia fresa”: Ximena Sariñana

“Natalia gorda”: Carla Morrison

“Natalia tatuada”: Mon Laferte

“Natalia autóctona”: Lila Downs

El formato intenta comparar a Natalia con otros cantantes, de manera burlona y hasta ofensiva (Archivo)

El fenómeno se basa en el ingenio mexicano para crear categorías absurdas y burlonas, muchas veces sin fundamento musical real. La propia Natalia Lafourcade ha declarado que no le parecen graciosos estos memes y que las artistas involucradas tienen estilos y talentos distintos.

Carla Morrison también ha comentado que no se toma estos memes en serio y se ríe de las ocurrencias de la gente.

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La más reciente reacción de Natalia Lafourcade al meme de ‘Las Natalias’

Entrevistada por el youtuber Henry Spencer para su canal de YouTube, la música veracruzana volvió a desaprobar el meme que la compara con otras músicas “de su estilo” y lo calificó como una ridiculez.

“Qué ociosidad, la verdad. Qué ridiculez. La verdad eso está muy mal porque cada una tenemos muestro estilo, y la verdad yo las adoro y las respeto muchísimo. Yo no creo para nada que nos parezcamos. Cuando me han llegado a decir yo digo ‘no, pues necesitan afinar un poquito más su oído para darse cuenta de las enormes diferencias que tenemos, enormes y maravillosas”, dijo.

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Natalia afirma que todas sus compañeras poseen un estilo único y diferenciado (Archivo)

La intérprete de Hasta la raíz y Nunca es suficiente incluso dijo estar con las otras cantantes aludidas en un chat de WhatsApp, pues son sus amigas cercanas.

“Converso con todas. Tengo un chat donde están ellas, claro, porque somos amigas. Hice un chat cuando yo estaba esperando al bebé, con todas mis mejores amigas, y ahí están. En ese chat están ellas”, dijo refiriéndose a Julieta Venegas, Mon Laferte, Carla Morrison y Ximena Sariñana.

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Ante la pregunta del entrevistador, quien le cuestionó si ha estado tentada a cambiarle el nombre al grupo de WhatsApp por ‘Las Natalias’, la artista fue clara en señalar las diferencias de cada una.

Natalia comparte con sus amigas un chat de WhatsApp

“El chat podría llamarse ‘Las Julietas’, ‘Las Carlas’ o ‘Las Mons’, o ‘Las Ximenas’, la verdad a todas nos da muchísima risa eso, es una ridiculez, qué ocio, sabemos todas que cada una somos súper diferentes”, recalcó Natalia Lafourcade.

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