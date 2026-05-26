El hígado encebollado es un platillo tradicional que, además de su sabor característico, destaca por su alto valor nutricional.
Rico en hierro, vitamina B12 y proteínas de calidad, este alimento se considera una opción útil para prevenir la anemia y fortalecer el sistema inmune.
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Sin embargo, es importante tener ciertas consideraciones en su consumo, sobre las cuales te contamos a continuación.
Qué tan saludable es el hígado encebollado
El hígado encebollado puede ser una opción saludable si se consume con moderación y se prepara adecuadamente. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, los siguientes son algunos aspectos a considerar:
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Beneficios:
- Alto contenido de hierro y vitamina B12: El hígado, especialmente de res, es una de las fuentes más ricas en hierro hemo y vitamina B12, nutrientes clave para prevenir anemia y mantener la salud neurológica.
- Aporte de proteínas: Proporciona proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación y mantenimiento de tejidos.
- Fuente de vitamina A y otros nutrientes: Contiene vitamina A, zinc, ácido fólico y otros micronutrientes importantes para el sistema inmune y la visión.
Consideraciones:
- Colesterol: El hígado es alto en colesterol, por lo que personas con problemas cardiovasculares deben moderar su consumo y consultar a su médico.
- Purinas: Es rico en purinas, lo que puede aumentar el ácido úrico y no se recomienda en personas con gota.
- Preparación: Freírlo con mucho aceite o acompañarlo con ingredientes muy grasos puede aumentar las calorías y grasas no saludables. Es mejor prepararlo con poca grasa y muchas cebollas, que aportan sabor y antioxidantes.
Moderación:
- Consumir hígado encebollado ocasionalmente, dentro de una dieta equilibrada, puede aportar beneficios nutricionales importantes.
- Se recomienda variar las fuentes de proteína animal y complementar con verduras y cereales integrales.
En personas sanas, el hígado encebollado puede formar parte de una alimentación balanceada si se prepara de forma saludable y no se consume en exceso.
Ante condiciones médicas específicas, lo ideal es consultar a un profesional de la salud.
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Receta para preparar hígado encebollado de manera saludable
Aquí tienes una receta para preparar hígado encebollado de manera saludable:
Ingredientes
- 500 gramos de hígado de res, limpio y en rebanadas delgadas
- 2 cebollas medianas, cortadas en rodajas
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta al gusto
- Opcional: perejil fresco picado para decorar
Preparación
- Lava y limpia el hígado, retirando membranas y exceso de grasa.
- Marina el hígado con el jugo de limón, ajo, sal y pimienta durante 10-15 minutos para suavizar el sabor y la textura.
- Calienta una cucharada de aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio.
- Agrega la cebolla y saltea hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Retira la cebolla del sartén y reserva.
- En el mismo sartén, añade otra cucharada de aceite si es necesario y coloca las rebanadas de hígado.
- Cocina el hígado por 2-3 minutos de cada lado, evitando sobrecocinarlo para que no quede duro.
- Regresa la cebolla al sartén, mezcla y cocina todo junto por un minuto más.
- Ajusta sal y pimienta al gusto, apaga el fuego y sirve de inmediato.
- Decora con perejil fresco si lo deseas.
Consejos
- Acompaña con ensalada fresca o arroz integral para una comida equilibrada.
- Evita añadir harinas, manteca o exceso de aceite para mantener la preparación ligera.
- No sobrecocines el hígado, ya que puede endurecerse y perder nutrientes.
Esta receta conserva los beneficios nutricionales del hígado y aprovecha el sabor natural de la cebolla sin agregar grasas innecesarias.
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