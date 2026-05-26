Los beneficios de este platillo tradicional van más allá de su sabor, pues su aporte de hierro y vitaminas puede apoyar una buena alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado encebollado es un platillo tradicional que, además de su sabor característico, destaca por su alto valor nutricional.

Rico en hierro, vitamina B12 y proteínas de calidad, este alimento se considera una opción útil para prevenir la anemia y fortalecer el sistema inmune.

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Sin embargo, es importante tener ciertas consideraciones en su consumo, sobre las cuales te contamos a continuación.

Consumir hígado encebollado aporta proteínas de alta calidad, esenciales para fortalecer el sistema inmune y la salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan saludable es el hígado encebollado

El hígado encebollado puede ser una opción saludable si se consume con moderación y se prepara adecuadamente. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, los siguientes son algunos aspectos a considerar:

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Beneficios:

Alto contenido de hierro y vitamina B12: El hígado, especialmente de res, es una de las fuentes más ricas en hierro hemo y vitamina B12, nutrientes clave para prevenir anemia y mantener la salud neurológica.

Aporte de proteínas: Proporciona proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación y mantenimiento de tejidos.

Fuente de vitamina A y otros nutrientes: Contiene vitamina A, zinc, ácido fólico y otros micronutrientes importantes para el sistema inmune y la visión.

Consideraciones:

Colesterol: El hígado es alto en colesterol, por lo que personas con problemas cardiovasculares deben moderar su consumo y consultar a su médico.

Purinas: Es rico en purinas, lo que puede aumentar el ácido úrico y no se recomienda en personas con gota.

Preparación: Freírlo con mucho aceite o acompañarlo con ingredientes muy grasos puede aumentar las calorías y grasas no saludables. Es mejor prepararlo con poca grasa y muchas cebollas, que aportan sabor y antioxidantes.

Moderación:

Consumir hígado encebollado ocasionalmente, dentro de una dieta equilibrada, puede aportar beneficios nutricionales importantes.

Se recomienda variar las fuentes de proteína animal y complementar con verduras y cereales integrales.

En personas sanas, el hígado encebollado puede formar parte de una alimentación balanceada si se prepara de forma saludable y no se consume en exceso.

Ante condiciones médicas específicas, lo ideal es consultar a un profesional de la salud.

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El hígado encebollado es un plato tradicional rico en hierro y vitamina B12, beneficioso para prevenir la anemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar hígado encebollado de manera saludable

Aquí tienes una receta para preparar hígado encebollado de manera saludable:

Ingredientes

500 gramos de hígado de res, limpio y en rebanadas delgadas

2 cebollas medianas, cortadas en rodajas

2 dientes de ajo, picados

1 o 2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1 limón

Sal y pimienta al gusto

Opcional: perejil fresco picado para decorar

Preparación

Lava y limpia el hígado, retirando membranas y exceso de grasa. Marina el hígado con el jugo de limón, ajo, sal y pimienta durante 10-15 minutos para suavizar el sabor y la textura. Calienta una cucharada de aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla y saltea hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Retira la cebolla del sartén y reserva. En el mismo sartén, añade otra cucharada de aceite si es necesario y coloca las rebanadas de hígado. Cocina el hígado por 2-3 minutos de cada lado, evitando sobrecocinarlo para que no quede duro. Regresa la cebolla al sartén, mezcla y cocina todo junto por un minuto más. Ajusta sal y pimienta al gusto, apaga el fuego y sirve de inmediato. Decora con perejil fresco si lo deseas.

Consejos

Acompaña con ensalada fresca o arroz integral para una comida equilibrada.

Evita añadir harinas, manteca o exceso de aceite para mantener la preparación ligera.

No sobrecocines el hígado, ya que puede endurecerse y perder nutrientes.

Esta receta conserva los beneficios nutricionales del hígado y aprovecha el sabor natural de la cebolla sin agregar grasas innecesarias.

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