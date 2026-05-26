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Christian Nodal revela que cuando está en problemas busca a Marc Anthony como guía espiritual: “Te comparte su energía”

El sonorense compartió que su cercanía con Marc Anthony va más allá de la música y llamó al salsero su “hermano mayor”, razón por la que lo eligió como padrino el día que se casó con Ángela Aguilar en julio de 2024

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Christian Nodal revela que Marc Anthony es su principal consejero personal y espiritual, según su testimonio en el podcast ¿Qué es la música? (Reuters)
Christian Nodal revela que Marc Anthony es su principal consejero personal y espiritual, según su testimonio en el podcast ¿Qué es la música? (Reuters)

Christian Nodal contó que Marc Anthony ocupa un lugar de respaldo personal en su vida y que lo busca cuando atraviesa momentos difíciles, una cercanía que también explica por qué el salsero fue padrino en su boda con Ángela Aguilar en julio de 2024, según dijo el cantante sonorense en el podcast ¿Qué es la música?.

En esa conversación con Javier Paniagua, Nodal también habló de sus planes fuera del regional mexicano y dijo que le interesa actuar, dirigir una película o escribirla, aunque aclaró que primero quiere ordenar el lanzamiento de su álbum.

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Nodal respondió a una pregunta directa sobre lo que ha aprendido del cantante puertorriqueño con una definición personal: “Yo a él lo veo como mi hermano mayor”. Después explicó por qué le concede ese lugar:

“Él ha atravesado por muchas cuestiones y desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él”, añadió en el podcast.

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La amistad entre Christian Nodal y Marc Anthony trasciende la música y se basa en la confianza y el apoyo mutuo en momentos complicados (Europa Press)
La amistad entre Christian Nodal y Marc Anthony trasciende la música y se basa en la confianza y el apoyo mutuo en momentos complicados (Europa Press)

Marc Anthony es una figura de consejo en la vida personal de Nodal

El intérprete de “Botella tras botella” dijo que la relación con Marc Anthony rebasa la música y se sostiene en conversaciones largas y en una confianza que recurre en momentos complicados.

“Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal. Siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘¿Compadrito, cómo está para hablar?’”. También explicó que lo llama así porque el salsero fue padrino en su boda con Ángela Aguilar.

El cantante sonorense también describió la forma en que percibe la presencia de Anthony. “Porque me transmite muy buena energía, es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía”.

Ángela Aguilar genera polémica por supuesto desaire a Marc Anthony tras rumores de vínculo con Nodal.
Marc Anthony fue elegido padrino en la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar por su rol clave en la vida personal del cantante sonorense (victoralfonso.oficial / Instagram)

En la misma entrevista, Nodal insistió en la autoridad personal que le reconoce al salsero por su trayectoria y por experiencias de vida.

Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona que yo digo, si voy a tomar consejo va a ser de este cabrón”.

Nodal busca incursionar en el mundo del cine

Además de hablar de esa relación personal, Christian Nodal dijo que contempla una ruta profesional fuera de la música, pero condicionada al avance de sus proyectos actuales.

“Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, explicó el cantante.

Después precisó qué tipo de proyectos le interesan. “Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película o por lo menos escribir una película”.

Christian Nodal
Nodal destaca la energía positiva que le transmite Marc Anthony y lo considera una figura de inspiración y respaldo emocional (Facebook Christian Nodal)

Esa posibilidad abriría una faceta distinta en su carrera, aunque el cantante ya tuvo acercamientos con la televisión a partir de su trabajo musical, ya que participó con temas principales para producciones como Si nos dejan, para Televisa.

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