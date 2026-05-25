México

Vinculan a proceso a “El Daza”, presunto líder de UJ40 de la Unión Tepito

Fue capturado en Tlaxcala tras identificar la forma e la que opera la célula delictiva con tarjetas

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Recapturan en Tlaxcala a "El Daza", presunto líder de una célula de la Unión Tepito
Fue asegurado por elementos de la Policía de Investigación (PDI)

Las autoridades de la Ciudad de México informaron sobre la vinculación a proceso en contra de Renat Dassae “N”, un sujeto apodado El Daza y quien es identificado como posible líder de célula criminal “UJ40”, esta última ligada con la Unión Tepito.

El 25 de mayo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó sobre la situación de El Daza, quien fue procesado por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada.

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Capturado en Tlaxcala y llevado a la CDMX; grupo criminal usa tarjetas

Aunado a lo anterior, el juez determinó la medida de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de las indagatorias. El Daza fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) el pasado 19 de mayo en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala.

El video muestra la aprehensión de un hombre esposado, identificado como Renat N, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades del Estado de Tlaxcala. El individuo es escoltado por varios oficiales en un entorno exterior con edificios y vehículos. Las imágenes incluyen los logotipos oficiales de ambas fiscalías y de la PDI, documentando un procedimiento de detención policial. (FGJ-CDMX)

Fue asegurado luego de que los agentes de seguridad detectaron que personas relacionadas con la célula criminal entregaban tarjetas con números de teléfono y referencias a El Daza y El Daza de la U. El material era usado para intimidar a comerciantes del Centro Histórico y Tepito en la CDMX y con ello exigir pagos.

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“Obtuvimos la vinculación a proceso de Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, presunto líder de la célula “UJ40”, vinculada con “La Unión Tepito”, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada", compartió la Fiscalía capitalina a través de sus redes sociales.

También fue compartido un video que muestra el arresto de dicho hombre por parte de agentes de seguridad.

Ya había sido detenido

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el sujeto es capturado por las autoridades. El 29 de julio de 2025 fue informada la detención de El Daza.

Renat Dassae Esparza Vera "El Daza", Unión Tepito
Renat Dassae en su detención de 2025 (Foto: Twitter/oharfuch)

En dicha ocasión a Renat Dassae “N” se le relacionaba con actividades de extorsión, distribución y venta de drogas, homicidios de rivales y cobro de piso en la zona centro de la capital, por lo que se le identificó como operador de la Unión Tepito.

Fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de una alerta del C2 Norte, sistema que identificó a un hombre manipulando un arma de fuego en un auto.

Por lo anterior, uniformados acudieron al sitio y tras una revisión al sospechoso le fue asegurada una arma de fuego siete cartuchos útiles, además de 19 dosis de aparente cristal (metanfetamina), 83 envoltorios con probable cocaína y una bolsa con aproximadamente medio kilogramo de marihuana,, por lo que fue detenido.

Cuando los policías revisaron los registros, los datos arrojaron que El Daza cuenta con un ingresó al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud.

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