Ricardo Lugo toma protesta como senador por Sonora tras licencia de Heriberto Aguilar

Senado toma protesta a Ricardo Lugo Moreno por licencia temporal en Morena.

El político sonorense Ricardo Lugo Moreno asumió oficialmente el cargo como senador de la República en sustitución de Heriberto Aguilar Castillo, quien solicitó licencia temporal para separarse de sus funciones legislativas del 25 al 30 de mayo.

La toma de protesta fue encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, al concluir la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República.

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Durante el acto protocolario, Lugo Moreno rindió protesta constitucional para integrarse formalmente a los trabajos de la LXVI Legislatura y representar al estado de Sonora en la Cámara Alta.

Licencia de Heriberto Aguilar se da por motivos familiares

La separación temporal de Heriberto Aguilar ocurre luego del fallecimiento de su sobrina Leyna, situación que llevó al legislador de Morena a solicitar licencia para acompañar a su familia durante el duelo.

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Heriberto Aguilar solicita licencia temporal del Senado por motivos familiares.

A través de un comunicado, Aguilar Castillo explicó que su decisión responde tanto a motivos personales como a la necesidad de atender de manera responsable la transición legislativa durante su ausencia.

El senador también agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en los últimos días, luego del delicado estado de salud que enfrentó su familiar.

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Primer sanluisino en ocupar un escaño en el Senado

Con su llegada al Senado, Ricardo Lugo Moreno se convirtió en el primer originario de San Luis Río Colorado en ocupar un escaño en la Cámara de Senadores, hecho que ha sido destacado en Sonora.

Ricardo Lugo Moreno asume como senador por Sonora en la LXVI Legislatura.

Antes de asumir esta responsabilidad, Lugo se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, cargo del que también pidió licencia para incorporarse a sus nuevas funciones legislativas.

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Entre los principales cargos que ha ocupado destacan:

Director municipal del Deporte en San Luis Río Colorado.

Secretario del Ayuntamiento durante casi dos años.

Diputado local en el Congreso de Sonora tras las elecciones de 2021.

Candidato suplente al Senado por Sonora.

Delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad.

Ricardo Lugo promete impulsar proyectos para Sonora

Tras rendir protesta, el nuevo senador afirmó que buscará impulsar iniciativas enfocadas en el desarrollo económico, social y de infraestructura para Sonora.

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Ricardo Lugo promete impulsar desarrollo económico y social en Sonora desde el Senado. Crédito: Redes Sociales

Asimismo, expresó que mantendrá cercanía con la ciudadanía y trabajará en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer proyectos prioritarios para el estado.

Lugo Moreno también reiteró su respaldo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que continuará legislando en favor de las familias sonorenses desde la Cámara Alta.

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Senado formalizará incorporación de Lugo Moreno ante el Pleno

Luego de la ceremonia, Laura Itzel Castillo informó que la toma de protesta será comunicada oficialmente a las y los integrantes de la Mesa Directiva y posteriormente al Pleno del Senado.

Además, instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos para asignar a Ricardo Lugo Moreno los espacios físicos y recursos correspondientes para el desempeño de sus actividades legislativas.

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Con esta incorporación, Morena mantiene la representación de Sonora en el Senado mientras concluye la licencia temporal de Heriberto Aguilar.