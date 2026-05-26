Addis Tuñón hace frente a las burlas de Maribel Guardia por ser nueva tutora del hijo de Imelda: “No me sentí cómoda”

Addis Tuñón defiende su nombramiento como tutora del hijo de Imelda Tuñón y niega acceso a la herencia de Julián Figueroa (RS)

Addis Tuñón responde a Maribel Guardia por las críticas a su nombramiento como tutora del hijo de Imelda Tuñón y sostiene que el cargo no le da acceso a dinero ni a la herencia del menor, mientras el cambio reabre la disputa por la administración de los bienes de Julián Figueroa.

La periodista afirmó en su programa De primera mano que su designación ya derivó en una solicitud para que Marco Chacón deje de ser albacea de los bienes del fallecido Julián Figueroa. También precisó que ese relevo todavía no se resuelve y que, por ahora, Chacón sigue en el cargo.

PUBLICIDAD

El choque público comenzó después de que Maribel Guardia hablara el fin de semana con varios medios sobre la pérdida de su papel como tutora de su nieto. La actriz dijo que no tenía problema con dejar esa función y añadió que su esposo también quería dejar de ser albacea de los bienes de Julián Figueroa.

La designación de Addis Tuñón como tutora reactivó la disputa legal por los bienes de Julián Figueroa y la posible remoción de Marco Chacón como albacea (Instagram)

Maribel Guardia cuestiona un posible conflicto por la herencia del menor

Guardia sí expresó preocupación por Addis, la persona nombrada en su lugar y por el destino de la herencia del niño, según sus declaraciones:

PUBLICIDAD

“Lo que sí me preocupa es que hayan puesto a la persona que pusieron, porque esta señora yo en siete años jamás la vi que visitara al niño, ni un cumpleaños, ni una Navidad. Y sí hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño, y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia del niño. No se puede ser juez y parte”, manifestó.

La actriz también lanzó una crítica directa contra la reacción pública de Addis Tuñón. “Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá. A esta señora la felicito porque ella está tan feliz, parece la primera dama de la república. O sea, diciendo: ‘Mi primera moción es que destituyan a Marco, wow’. Ya lo habíamos pedido nosotros desde noviembre. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto”.

PUBLICIDAD

Maribel Guardia expresó preocupación por el futuro de la herencia del menor y cuestionó el conflicto de intereses en la nueva tutela (Fotos: RS)

La respuesta de Addis Tuñón

En respuesta, Addis Tuñón rechazó la versión de que nunca convivió con el menor y dijo en De primera mano que sí acudió una vez a la casa de Maribel Guardia para verlo. Según su testimonio, esa visita fue la única porque se sintió incómoda.

“La única vez que yo fui no me sentí cómoda y ya me habían advertido, tanto Imelda Tuñón como en ese entonces su marido, que a Maribel no le daba gracia la cercanía de una persona del gremio del periodismo de espectáculos”, expresó la reportera.

PUBLICIDAD

Addis Tuñón asegura que no recibe sueldo ni controla recursos

La conductora respondió de forma directa al señalamiento sobre un supuesto interés económico y afirmó que su cargo no le permite disponer de recursos, según dijo en De primera mano.

“Yo no tengo acceso a ningún sueldo, no tengo acceso a ningún centavo, yo estoy aceptando un cargo con responsabilidad jurídica sin tener ningún beneficio, más que la satisfacción de hacer lo correcto”.

PUBLICIDAD

Marco Chacón permanece como albacea de los bienes de Julián Figueroa, ya que su destitución aún no se resuelve legalmente (Fotos: @imetuñon, @marco_chaconf, Instagram)

Tuñón añadió que su función se limita a velar por el menor y negó estar obteniendo dinero por ello. “No, no pasan por mí. No estoy recibiendo dinero, solo veo los intereses del menor. El que se diga que soy una persona empoderada y que wow, lamentablemente, veo a una Maribel Guardia muy molesta, puedo comprender las razones por las que esté así, pero, de mi parte, no va a encontrar una frase despectiva de mi parte”.

Addis Tuñón también explicó que la petición contra Marco Chacón sigue pendiente y que, en términos legales, él continúa como albacea. Añadió que lo último que se le pediría sería una rendición de cuentas, sobre todo de los últimos meses, en los que aparentemente “habría hecho mal las cosas”.

PUBLICIDAD