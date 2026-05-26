México

Addis Tuñón hace frente a las burlas de Maribel Guardia por ser nueva tutora del hijo de Imelda: “No me sentí cómoda”

La conductora de ‘De primera mano’ aclaró que su nombramiento como tutora del hijo de Imelda Tuñón no implica tener acceso al dinero ni administrar los bienes de Julián Figueroa, desmintiendo especulaciones económicas

Guardar
Google icon
Addis Tuñón defiende su nombramiento como tutora del hijo de Imelda Tuñón y niega acceso a la herencia de Julián Figueroa (RS)
Addis Tuñón defiende su nombramiento como tutora del hijo de Imelda Tuñón y niega acceso a la herencia de Julián Figueroa (RS)

Addis Tuñón responde a Maribel Guardia por las críticas a su nombramiento como tutora del hijo de Imelda Tuñón y sostiene que el cargo no le da acceso a dinero ni a la herencia del menor, mientras el cambio reabre la disputa por la administración de los bienes de Julián Figueroa.

La periodista afirmó en su programa De primera mano que su designación ya derivó en una solicitud para que Marco Chacón deje de ser albacea de los bienes del fallecido Julián Figueroa. También precisó que ese relevo todavía no se resuelve y que, por ahora, Chacón sigue en el cargo.

PUBLICIDAD

El choque público comenzó después de que Maribel Guardia hablara el fin de semana con varios medios sobre la pérdida de su papel como tutora de su nieto. La actriz dijo que no tenía problema con dejar esa función y añadió que su esposo también quería dejar de ser albacea de los bienes de Julián Figueroa.

Composición de Maribel Guardia (izquierda) con gorra negra y maquillaje morado, y Addis Tuñón (derecha) con blusa estampada y expresión seria
La designación de Addis Tuñón como tutora reactivó la disputa legal por los bienes de Julián Figueroa y la posible remoción de Marco Chacón como albacea (Instagram)

Maribel Guardia cuestiona un posible conflicto por la herencia del menor

Guardia sí expresó preocupación por Addis, la persona nombrada en su lugar y por el destino de la herencia del niño, según sus declaraciones:

PUBLICIDAD

“Lo que sí me preocupa es que hayan puesto a la persona que pusieron, porque esta señora yo en siete años jamás la vi que visitara al niño, ni un cumpleaños, ni una Navidad. Y sí hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño, y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia del niño. No se puede ser juez y parte”, manifestó.

La actriz también lanzó una crítica directa contra la reacción pública de Addis Tuñón. “Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá. A esta señora la felicito porque ella está tan feliz, parece la primera dama de la república. O sea, diciendo: ‘Mi primera moción es que destituyan a Marco, wow’. Ya lo habíamos pedido nosotros desde noviembre. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto”.

Maribel Guardia expresó preocupación por el futuro de la herencia del menor y cuestionó el conflicto de intereses en la nueva tutela (Fotos: RS)
Maribel Guardia expresó preocupación por el futuro de la herencia del menor y cuestionó el conflicto de intereses en la nueva tutela (Fotos: RS)

La respuesta de Addis Tuñón

En respuesta, Addis Tuñón rechazó la versión de que nunca convivió con el menor y dijo en De primera mano que sí acudió una vez a la casa de Maribel Guardia para verlo. Según su testimonio, esa visita fue la única porque se sintió incómoda.

“La única vez que yo fui no me sentí cómoda y ya me habían advertido, tanto Imelda Tuñón como en ese entonces su marido, que a Maribel no le daba gracia la cercanía de una persona del gremio del periodismo de espectáculos”, expresó la reportera.

Addis Tuñón asegura que no recibe sueldo ni controla recursos

La conductora respondió de forma directa al señalamiento sobre un supuesto interés económico y afirmó que su cargo no le permite disponer de recursos, según dijo en De primera mano.

“Yo no tengo acceso a ningún sueldo, no tengo acceso a ningún centavo, yo estoy aceptando un cargo con responsabilidad jurídica sin tener ningún beneficio, más que la satisfacción de hacer lo correcto”.

El periodista Gustavo Adolfo Infante señaló una posible relación sentimental entre Chacón e Imelda Tuñón.
Marco Chacón permanece como albacea de los bienes de Julián Figueroa, ya que su destitución aún no se resuelve legalmente (Fotos: @imetuñon, @marco_chaconf, Instagram)

Tuñón añadió que su función se limita a velar por el menor y negó estar obteniendo dinero por ello. “No, no pasan por mí. No estoy recibiendo dinero, solo veo los intereses del menor. El que se diga que soy una persona empoderada y que wow, lamentablemente, veo a una Maribel Guardia muy molesta, puedo comprender las razones por las que esté así, pero, de mi parte, no va a encontrar una frase despectiva de mi parte”.

Addis Tuñón también explicó que la petición contra Marco Chacón sigue pendiente y que, en términos legales, él continúa como albacea. Añadió que lo último que se le pediría sería una rendición de cuentas, sobre todo de los últimos meses, en los que aparentemente “habría hecho mal las cosas”.

Temas Relacionados

Maribel GuardiaAddis TuñónImelda Tuñónmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué tan saludable es el hígado encebollado

Los beneficios de este platillo tradicional van más allá de su sabor, pues su aporte de hierro y vitaminas puede apoyar una buena alimentación

Qué tan saludable es el hígado encebollado

Christian Nodal revela que cuando está en problemas busca a Marc Anthony como guía espiritual: “Te comparte su energía”

El sonorense compartió que su cercanía con Marc Anthony va más allá de la música y llamó al salsero su “hermano mayor”, razón por la que lo eligió como padrino el día que se casó con Ángela Aguilar en julio de 2024

Christian Nodal revela que cuando está en problemas busca a Marc Anthony como guía espiritual: “Te comparte su energía”

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: se mantiene el pronóstico de lluvias para el resto de la noche

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: se mantiene el pronóstico de lluvias para el resto de la noche

Ricardo Lugo toma protesta como senador por Sonora tras licencia de Heriberto Aguilar

El político morenista asumió temporalmente el escaño en la Cámara Alta y se comprometió a impulsar proyectos para la entidad

Ricardo Lugo toma protesta como senador por Sonora tras licencia de Heriberto Aguilar

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

El entrenador pasó de la gloria e ilusión a un escenario triste y desolador al perder la final en la cancha del Olímpico Universitario, por lo que analizaría su futuro

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de un millón de dólares en cocaína que iban a pasar de México a EEUU

Aseguran más de un millón de dólares en cocaína que iban a pasar de México a EEUU

Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió

Vinculan a proceso a “El Daza”, presunto líder de UJ40 de la Unión Tepito

Sicarios colombianos del CJNG y Cárteles Unidos asedian la Meseta Purépecha de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela que cuando está en problemas busca a Marc Anthony como guía espiritual: “Te comparte su energía”

Christian Nodal revela que cuando está en problemas busca a Marc Anthony como guía espiritual: “Te comparte su energía”

Natalia Lafourcade reacciona al meme de ‘las Natalias’ que la compara con otras músicas: “Qué ociosidad”

Tonic Fest: posponen festival con El Malilla, Paulina Rubio y más por condiciones climáticas en Acapulco

Yolanda Andrade y Julio César Chávez conmueven con emotivo beso en “un día inolvidable”

Leire Martínez suma segunda fecha en CDMX

DEPORTES

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Mexibús tendrá ampliación en Edomex: qué colonias estarán en la nueva ruta

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul