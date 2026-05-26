Lluvias intensas, calor extremo y riesgo de tornados: así afectará el clima este martes 26 de mayo en México

México enfrenta jornada de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos.

México enfrentará este martes 26 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes rachas de viento en distintos estados del país, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y afectaciones viales, mientras que la onda de calor continuará elevando las temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en al menos 11 entidades.

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El organismo explicó que diversos fenómenos atmosféricos, entre ellos una vaguada en altura, canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 2, generarán condiciones de inestabilidad principalmente en el norte, sureste y centro del territorio nacional.

Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Las precipitaciones más severas se esperan en el noreste del país. Tamaulipas y San Luis Potosí registrarán lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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Autoridades reportan actividad sísmica en distintas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, habrá lluvias muy fuertes en:

Nuevo León

Oaxaca

Chiapas

Mientras que se prevén lluvias fuertes en:

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Coahuila

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En tanto, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala tendrán intervalos de chubascos durante la tarde y noche.

El SMN advirtió que estas condiciones podrían ocasionar:

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Encharcamientos urbanos

Incremento en ríos y arroyos

Deslaves en zonas montañosas

Reducción de visibilidad en carreteras

Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos

Clima en CDMX: lluvias por la tarde y ambiente cálido

Para el Valle de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco.

Clima en CDMX: se esperan lluvias por la tarde y ambiente cálido. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias y chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

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Las precipitaciones podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Caída de granizo

Rachas de viento de hasta 40 km/h

Las temperaturas previstas para la capital son:

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Mínima: 13 a 15 °C

Máxima: 25 a 27 °C

En Toluca se esperan temperaturas más frescas, con mínimas de entre 7 y 9 grados.

Onda de calor continuará en 11 estados del país

Aunque las lluvias dominarán en varias regiones, el calor extremo seguirá afectando buena parte del territorio nacional.

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Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican en:

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Otros estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

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Onda de calor mantiene temperaturas extremas en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro

El SMN señaló que la onda de calor persistirá especialmente en:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron:

Evitar exposición prolongada al sol

Mantenerse hidratado

Usar ropa clara y ligera

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Vientos fuertes y posible formación de tornados en Coahuila

Otro de los fenómenos que mantiene en alerta a las autoridades es la presencia de fuertes rachas de viento en el norte del país.

En Coahuila existe probabilidad de formación de torbellinos o tornados, mientras que en Baja California, Chihuahua y Durango se esperan rachas de hasta 80 km/h con tolvaneras.

Fuertes vientos afectarán varias regiones del país este martes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También habrá fuertes vientos en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Sinaloa

Michoacán

Las autoridades pidieron extremar precauciones debido al riesgo de caída de árboles, espectaculares y afectaciones en carreteras.

Costas con oleaje elevado y niebla en zonas altas

El pronóstico también contempla oleaje de hasta dos metros de altura en las costas de Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevén bancos de niebla en zonas montañosas de Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Baja California, lo que podría dificultar la circulación en tramos carreteros durante las primeras horas del día.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de estos sistemas y pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.