Lluvias intensas, calor extremo y riesgo de tornados: así afectará el clima este martes 26 de mayo en México

México enfrentará este martes 26 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes rachas de viento en distintos estados del país, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y afectaciones viales, mientras que la onda de calor continuará elevando las temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en al menos 11 entidades.
PUBLICIDAD
El organismo explicó que diversos fenómenos atmosféricos, entre ellos una vaguada en altura, canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 2, generarán condiciones de inestabilidad principalmente en el norte, sureste y centro del territorio nacional.
Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones
Las precipitaciones más severas se esperan en el noreste del país. Tamaulipas y San Luis Potosí registrarán lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
PUBLICIDAD
Además, habrá lluvias muy fuertes en:
- Nuevo León
- Oaxaca
- Chiapas
Mientras que se prevén lluvias fuertes en:
PUBLICIDAD
- Coahuila
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Puebla
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En tanto, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala tendrán intervalos de chubascos durante la tarde y noche.
El SMN advirtió que estas condiciones podrían ocasionar:
PUBLICIDAD
- Encharcamientos urbanos
- Incremento en ríos y arroyos
- Deslaves en zonas montañosas
- Reducción de visibilidad en carreteras
- Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos
Clima en CDMX: lluvias por la tarde y ambiente cálido
Para el Valle de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco.
Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias y chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
PUBLICIDAD
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas
- Caída de granizo
- Rachas de viento de hasta 40 km/h
Las temperaturas previstas para la capital son:
PUBLICIDAD
- Mínima: 13 a 15 °C
- Máxima: 25 a 27 °C
En Toluca se esperan temperaturas más frescas, con mínimas de entre 7 y 9 grados.
Onda de calor continuará en 11 estados del país
Aunque las lluvias dominarán en varias regiones, el calor extremo seguirá afectando buena parte del territorio nacional.
PUBLICIDAD
Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican en:
- Sinaloa
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
Otros estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.
PUBLICIDAD
El SMN señaló que la onda de calor persistirá especialmente en:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron:
- Evitar exposición prolongada al sol
- Mantenerse hidratado
- Usar ropa clara y ligera
- No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos
Vientos fuertes y posible formación de tornados en Coahuila
Otro de los fenómenos que mantiene en alerta a las autoridades es la presencia de fuertes rachas de viento en el norte del país.
En Coahuila existe probabilidad de formación de torbellinos o tornados, mientras que en Baja California, Chihuahua y Durango se esperan rachas de hasta 80 km/h con tolvaneras.
También habrá fuertes vientos en:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Sinaloa
- Michoacán
Las autoridades pidieron extremar precauciones debido al riesgo de caída de árboles, espectaculares y afectaciones en carreteras.
Costas con oleaje elevado y niebla en zonas altas
El pronóstico también contempla oleaje de hasta dos metros de altura en las costas de Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo.
Además, se prevén bancos de niebla en zonas montañosas de Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Baja California, lo que podría dificultar la circulación en tramos carreteros durante las primeras horas del día.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de estos sistemas y pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD