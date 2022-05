Las piezas sueltas en la muerte del argentino Agustín Galoppo en Chiapas y un extraño mensaje: “Me siguen y amenazan”

Agustín Galoppo era desarrollador web y radicaba en México hace más de dos años, sin embargo el 15 de mayo fue hallado muerto en extrañas circunstancias Foto: (Infobae)

Agustín Galoppo soñaba con viajar, poco antes de pandemia agarró valor y se aventuró por el mundo, logró visitar diversos países y quedó varado en Francia cuando cerraron las fronteras, donde fue su hogar ya que su papá radicaba ahí, era desarrollador web y su trabajo vía remota le permitía conectarse desde los rincones más paradisíacos del planeta. Sus amigos lo describen como un hombre tranquilo, feliz, con ganas de aventura, es por eso que no entienden ni aceptan su muerte, según las autoridades mexicanas catalogada como “suicidio”.

El hombre de 33 años llegó a México hace más de dos años y se quedó a vivir por largos períodos en diversos lugares como la Ciudad de México, Querétaro, Mérida en Yucatán, Monterrey en Nuevo León, Playa del Carmen en Quintana Roo y finalmente en San Cristóbal de las Casas en Chiapas; donde el 15 de mayo fue hallado muerto, colgado.

Un amigo que estimaba mucho a Agustín relató a Infobae México que le llamó días antes de su muerte y no notó que estuviera intranquilo, preocupado o triste:

“No sabemos si vivía con alguien pero calculamos que estaba solo por lo que nos decía, sí conocía a gente pero no mucha. Es obvio que no se suicidó por voluntad propia sino porque pasó algo en esos días, hablé con él el 1 de mayo, me contó de varios proyectos, nada fuera de lo normal”, además detalló que lo conoció hace ocho años y se llamaban frecuentemente por lo que le sorprendió su desaparición.

Al argentino Agustín Galoppo murió en México en extrañas circunstancias, las autoridades señalaron la causa de muerte como suicidio pero sus amigos no están seguros debido a mensajes que él publicó donde alertó que lo amenazaban y lo seguían a todos lados en un auto

Según información proporcionada por el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía General de Estado de Chiapas, la denuncia fue interpuesta por una persona del sexo femenino, en la que declaró haber visto por última vez a Agustín Galoppo a las afueras de su domicilio en el barrio de San Ramón, en el municipio de San Cristóbal de la Casas, aproximadamente a las 21:30 horas del día 8 de mayo.

Sin embargo su amigo de Argentina explicó que sí apareció y que, al parecer, se había tratado de un malentendido.

“Él describió que sí se había ausentado pero que no desapareció, que todo el mundo supo donde estaba, que entró en una plaza y no pudo salir”, justificó.

Sus amigos lo describen como alegre y aventurero, terminó la relación con su novia hace dos años para poder viajar, sin embargo él quería "sentar cabeza" más adelante como solía describir sus deseos para el futuro Foto: (Infobae)

Cronología del caso

1 de mayo. El amigo de Agustín le llamó y charlaron por un gran rato, él no lo notó nervioso, ni triste, todo lo contrario, lo describe como entusiasmado por diversos proyectos que tenía.

8 de mayo. La casera del lugar donde se hospedaba denunció su desaparición ante la policía, pero días después apareció con vida, “ella explicó que lo vio posteriormente pero que lo vio raro, intranquilo”.

15 de mayo. Su cuerpo fue encontrado en la habitación donde se hospedaba, colgado. Previamente habría escrito un extraño mensaje que sería clave para saber lo que le ocurrió.

A sus 33 años ya había visitado diversos países de América y Europa pero México lo enamoró y decidió quedarse Foto: (Infobae)

El extraño mensaje que levantó sospechas

El mismo día que su cuerpo fue encontrado apareció un mensaje que supuestamente habría escrito Agustín; sin embargo, sus amigos no están seguros que efectivamente él lo hubiera escrito, o por lo menos de forma completa.

“Escribe la carta, la primera parte creo que sí fue él porque habló de cosas personales, pero ya en la última parte delira, que lo estaban persiguiendo, que lo habían hackeado las cuentas, que le habían hackeado sus páginas web, que confió en alguien, después decía que sabía que lo estaban siguiendo desde un auto, que le estaban sacando fotos”, explicó su compatriota.

Agustín tenía su propia página de internet que, a decir por sus amigos, sí era redituable, desde 2017 comenzó a crearla y se especializó como desarrollador web tras trabajar en atención a clientes de dos empresas

En su presentación se describe como videoartista, con experiencia trabajando como diseñador de movimiento y artista de composición.

Logró cumplir su sueño de viajar y trabajar al mismo tiempo al ser desarrollador web Foto: (Infobae)

“Puedo producir animación 2d de acuerdo con su resumen o hacer trabajos de postproducción de video. Manejo de After Effects y Premiere. Mi objetivo es brindar un servicio eficiente, profesional y amable. Mis puntos fuertes son mi creatividad y puntualidad. Mi objetivo número 1 siempre será satisfacer sus necesidades y plazos. Cuando trabajo en un nuevo proyecto, me gusta hablar con el cliente para poder tener una comprensión clara de sus necesidades y su visión del proyecto. Soy honesto y justo.

“También me especializo en el diseño y desarrollo de sitios web de WordPress para nuevos emprendedores y pequeñas empresas. Mi objetivo es ayudarlo a crear un sitio web que establezca una experiencia de usuario positiva y anime a los usuarios a tomar medidas, ¡para que usted y su negocio puedan tener éxito!”, se autodescribió.

Se considera que ya habría tenido una cartera de clientes que le permitían trabajar online, por lo que sus amigos están consternados.

Sus amigos quieren que se aclare el caso y piden a las autoridades investigar a detalle la verdad Foto: (Infobae)

“Contó cosas de él, cosas personales, se nota en la carta, habla de que ya no le queda otra, que lo tuvo qué hacer, que se sintió acorralado, que lo seguían que se encontró con alguien, dice que aunque en varios medios se mencionó que estaba desaparecido, dijo que todo mundo sabía dónde estaba él, que estaba muy perseguido esos últimos días”, explicó su conocido.

“La carta da a entender varias cosas, que se metió en algo o con alguien de lo que no pudo salir, que me parece muy raro porque la primera mitad sí parece él pero la segunda es dudosa, la carta decía `muchos conocieron a Agustín antes de que se corrompiera, a todos ellos los quiero mucho’, medio raro todo”, añadió y espera que las autoridades mexicanas investiguen el caso a fondo para dar con la verdad y alcanzar justicia con quien presuntamente lo extorsionaba y saber qué hay detrás de su muerte.

Importante:

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

