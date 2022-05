“Te reto a que seas congruente”: Fadlala Akabani desafió a médico a dejar su plaza e irse a la sierra de Guerrero

El secretario de Economía de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, retó a una médico especialista mexicana a "dejar su plaza" y trasladarse a la sierra de Guerrero, en medio de la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos para trabajar en México. (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

Luego de la polémica generada por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la llegada a México de médicos cubanos para atender el “faltante” de médicos especialistas así como del reproche a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al asegurar que las autoridades universitarias enviaron a sus médicos, estudiantes e internos a sus casas, en vez de convocarlos a enfrentar la pandemia por COVID-19; el gremio médico mexicano ha reaccionado con indignación.

En redes sociales, una doctora identificada como Ana Ceci, subió un video en el que asegura que en México sí hay especialistas calificados, pero lo que no hay son plazas.

“El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos (...) hoy se metieron con nosotros”, enfatizó al tiempo que explicó que ella estudió medicina por siete años, luego hizo una especialidad en genética médica y una alta especialidad en genética perinatal.

Foto: Karina Hernández / Infobae/ Archivo

“No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Genética, la espacialidad del futuro en Estados Unidos y en Europa y en México no hay plazas. Me dirán ‘pero es que en México no necesitamos genetistas’. Bueno, está bien. ¿Pero y mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría? No hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus provincias a ejercer. ¿Dónde están las plazas?”, enfatizó.

Este martes, el secretario de Economía de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, retó a la médico a dejar su plaza e irse a la sierra de Guerrero para que “sea congruente”.

A través de un tuit en el que respondió al video de la doctora, Akabani escribió: “Te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero y pongas el ejemplo. Haz válido el juramento Hipocrático y ve a dónde más se necesita a un médico. Lo demás es pose barata. El teléfono del @Tu_IMSS 55 5238 2700″, señaló.

Cabe recordar que luego de su gira por Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 9 de mayo la contratación de 500 médicos cubanos para atender a la población mexicana, además de informar que se adquirirá la vacuna Abdala contra la COVID-19 producida en la nación caribeña, para que sea aplicada en los niños mexicanos.

En su tradicional conferencia matutina del lunes 16 de mayo, López Obrador enfatizó que hay aproximadamente 50 mil vacantes en el sector salud que los médicos mexicanos no han atendido y por eso están actualmente desempleados.

Insistió que en México no hay suficientes especialistas en salud que atiendan a toda la población, sobre todo en las zonas más alejadas y pobres. Sin embargo, no dio a conocer las fechas en que llegarían al territorio mexicano ni en qué estados trabajarían.

De igual manera, tachó de “hipócritas” y “conservadoras” las críticas que ha levantado su acuerdo de cooperación con Cuba, las cuales se han centrado en los derechos humanos de los especialistas en salud cubanos, quienes son obligados a realizar residencias en otros países bajo condiciones deplorables.

Foto: REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

En la misma conferencia, AMLO arremetió contra los médicos de la UNAM, al asegurar que se fueron a sus casas en medio de la pandemia de la COVID-19.

“Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM, pero entiendo”, dijo.

En respuesta, la UNAM emitió un comunicado en el que recordó que fueron las propias autoridades sanitarias las que ordenaron la suspensión de actividades el día 19 de marzo de 2020, cuando los contagios por SARS-CoV-2 comenzaban a crecer de manera preocupante; y solicitó a directores y directoras de Hospitales y Jurisdicciones que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud.

En ese mismo día, en el mismo acuerdo -enfatizó la UNAM-, se impidió que los internos de pregrado en hospitales de primer y segundo nivel dieran atención. Con el objetivo de contener los contagios y cuidar la salud, la Universidad decidió apegarse al aviso.

Personal médico perteneciente al INER se manifestó frente a Palacio Nacional en contra del desempleo derivado del cierre del Centro Citibanamex como hospital Covid-19, exigen plazas permanentes. Ciudad de México, julio 6. 2021, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Sin embargo -recordó la Universidad Nacional-, fue desde el último cuatrimestre de 2021 cuando los estudiantes se integraron de manera paulatina a las actividades hospitalarias, de acuerdo con las propias reglas de prevención de las instituciones de salud.

En la conferencia mañanera de este martes 17 de mayo, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, reiteró que el rechazo de las y los médicos nacionales deriva sustancialmente de su resistencia para atender a comunidades marginadas, pues, aseguró, “se les olvida el principal sentimiento y derecho de los pacientes”. Esto, pese a reconocer que uno de los factores decisivos también es el incremento de la inseguridad.

“Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país”, aseveró.

“Se les olvida el principal sentimiento y derecho que tienen los pacientes de ser atendidos estén donde estén y por eso nos señala el por qué recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero”, aseveró.

