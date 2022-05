“Somos olvidados, minimizados”: médicos mexicanos rechazaron la contratación de personal de salud de Cuba

AMLO informó que su administración contratará a 500 médicos cubanos para lograr su objetivo de garantizar la salud en todo el país 8Foto: Karina Hernández / Infobae)

El pasado lunes 9 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que su administración contratará a 500 médicos cubanos para lograr su objetivo de garantizar la salud en todo el país, decisión que provocó la polarización, una vez más, de la población mexicana.

Y es que con esta acción, ya suman tres las veces que el mandatario federal ha requerido los servicios del personal de salud de Cuba, pues en 2020, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) contrató a casi 600 médicos del régimen como parte del plan de emergencia en respuesta a la pandemia del COVID-19.

En su momento, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la administración federal y estatal contrataron presuntamente a profesionales cubanos que no contaban con título universitario que respaldara su experiencia.

En 2020, el Gobierno de la Ciudad de México contrató a casi 600 médicos del régimen (Foto: Cuartoscuro)

En respuesta, la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) aclaró que los 585 médicos contratados por el Gobierno capitalino estaban acreditados por el Ministerio de Salud de la isla y no eran “falsos”; asimismo, explicó que el acuerdo con el régimen cubano incluyó asesoramiento, organización y administración de los sistemas de salud, capacitación para clasificar los casos y atención al paciente por profesionales sanitarios, en las regiones y unidades médicas de salud.

Sin embargo, el convenio de colaboración entre México y Cuba en materia de salud de este año ha levantado controversia debido a que el presidente López Obrador declaró que en el país se tiene un déficit de personal a pesar de que se tengan hospitales para atender, sobre todo, a la población mexicana que habita en las zonas más vulnerables.

Ante este contexto, médicos y personajes de oposición reprocharon la contratación de personal de la salud extranjera, pues aseguraron que en el país hay suficientes médicos para conseguir el objetivo del jefe del Ejecutivo.

Hay suficientes médicos para atender a los mexicanos

Médicos y personajes de oposición reprocharon la contratación de personal de la salud extranjera (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“México no tiene ningún déficit de médicos. Al contrario, considero que hay mucho desempleo, se requieren más empleos formales y bien pagados. Es una pena que en el discurso seamos alabados pero en los hechos somos olvidados o minimizados”, señaló a Infobae México el médico y activista, Héctor Rossete.

En entrevista, el profesional de la salud recordó que la estancia de los cubanos en 2020 no trajo ningún beneficio al país, pues en esa ocasión pareció que “fue un modo de explotación” y se llegó a creer que “ni médicos eran”.

Y es que según detalló, para entrar a trabajar en una institución de salud es necesario cumplir con un protocolo, validar los estudios, homologar el título y en ciertos casos, los planes de estudio obligan a recursar o cursar materias para poder establecerse en otro país y llevar esos estudios a la vida laboral.

El profesional de la salud recordó que la estancia de los cubanos en 2020 no trajo ningún beneficio al país (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“Eso es lo que se están saltando y por eso uno cuestiona en qué calidad vienen, en qué van a ayudar. ¿Por qué no mejor obtienes el contrato de un médico mexicano que está adaptado, que está educado con el plan de estudios adecuado para el país en el sector salud que se maneja?”

Asimismo, lamentó que la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T) les otorgue más beneficios de los que médicos mexicanos tienen. “No es justo que les de la entrada así porque sí, pudiera haber diferencias en planes de estudio y planes de estrategia, y eso no es conveniente”, agregó.

El activista reiteró que no beneficiaría al país la contratación del personal de salud cubano, pues al contrario, “si hablamos de presupuesto me parece que le va a salir caro al país”.

Rossete indicó que el personal del sector salud mexicano no están en contra de los médicos extranjeros (Foto: Yamil Lage)

Rossete indicó que el personal del sector salud mexicano no están en contra de los médicos extranjeros, simplemente piden que se respete el protocolo para ingresar a una plaza y se dé preferencia a los egresados de universidades nacionales.

“No es estar en contra de ellos, simplemente es que hay protocolos que seguir y la preferencia debe ser para los mexicanos, (…) nos deberían de dar la preferencia a nosotros en esta cuestión”

Por su parte, la doctora Jackie López, directora y creadora de la primera agencia especializada en contenido de salud en español, Salud en Corto, dijo a Infobae México que en el país no hacen falta médicos y especialistas, ya que el principal problema del sector salud es la falta de recursos y “saberlos distribuir”.

La doctora Jackie López dijo que el principal problema del sector salud es la falta de recursos y “saberlos distribuir” (EFE/Francisco Guasco)

“Lo que pasa es que están muy mal pagados, no hay plazas para los médicos, no saben dónde pedir trabajo, no se les valora, no se les da un sueldo fijo. Es muy difícil poder mantener una profesión, la que sea, con esas condiciones”, manifestó.

Al igual que Rossete, López sostuvo que “por más manos que haya, las competencias y enseñanzas que traen los médicos cubanos son muy diferentes a las que tienen los egresados. Los profesionales de salud egresados en México tienen competencias muy diferentes”.

“Si bien ellos son muy buenos en algunos ámbitos de la medicina, no resuelve lo que necesita México ahorita, o sea, aunque sea mano barata, por así decirlo, no están resolviendo las necesidades que tienen los mexicanos y complican más de lo que ayuda (…) Es un grave error, un desvío y desperdicio de recursos fuertes que podrían estar siendo potencia en otras áreas de la salud”

México no es un conejillo de indias

Para la profesional en salud, el país no está en condiciones de probar con especialistas extranjeros y “ser conejillo de indias” (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Para la profesional en salud, el país no está en condiciones de probar con especialistas extranjeros y “ser conejillo de indias”, arriesgando con ello recursos y apostando a “médicos que no tienen las mismas capacidades que los mexicanos en este momento”.

Jackie López añadió que si la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hubiera aclarado que los médicos cubanos van a capacitar a los mexicanos en ciertas competencias que no se tiene, no tendrían una reacción negativa por parte del gremio, “pero en este caso los cubanos no proveen ese servicio”.

Sobre la atención médica en zonas marginadas, la doctora reconoció que la mayoría de los médicos prefieren trabajar en la Ciudad de México porque es donde se encuentran los hospitales mejor equipados y especializados, descuidando así otros estados de la República, en los que, señaló, los gobiernos han mantenido en pésimas condiciones los sistemas de salud, sin insumos, personal capacitado y “no apuestan por la seguridad de sus trabajadores”.

“Realmente lo que falta no son médicos, al final es la distribución de recursos y de recurso humano. (…) No hay condiciones laborales adecuadas para que un médico realice su trabajo en otros lugares que no sean la Ciudad de México”, sentenció.

