Ciro Gómez Leyva respaldó la llegada de médicos cubanos: “Qué carajo importa de dónde vengan”

Ciro Gómez Leyva dio la bienvenido a médicos de Cuba y el mundo tras declaraciones de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

En fechas recientes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que al país arribarían aproximadamente 500 médicos provenientes de la isla de Cuba, bajo el razonamiento de que faltan especialistas en el país.

El jefe del Ejecutivo Federal y líder de la Cuarta Transformación (4T) justificó la decisión bajo el argumento de que, en el periodo neoliberal no se apoyó la educación pública, lo habría afectado en la formación de médicos generales y especialistas y como consecuencia, se tiene un déficit de personal.

En este sentido, agregó que el convenio de cooperación en materia de salud que incluye la posibilidad de formación de médicos mexicanos en Cuba por medio de la entrega de becas. También confirmó la adquisición de vacunas desarrolladas en la isla.

Todo ello, informó, con el objetivo de cumplir “el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos, análisis clínicos gratuitos” para todos los que no tienen acceso a la seguridad social.

Cerca de 500 médicos llegarían a México desde Cuba (Foto: Guillermo Arias / AFP)

Por lo anterior, el periodista Ciro Gómez Leyva dedicó su sección “Comentario Final” a la decisión anunciada por el presidente del México, y a pesar de que se ha destacado por ser uno de los grandes críticos de la 4T, dio la bienvenida a médicas y médicos de todo el mundo.

“Bienvenidos médicos cubanos, veracruzanos, hidalguenses y tamaulipecos; y si llegaran bienvenidos los argentinos y estadounidenses”, inició el comunicador de Imagen Televisión.

En ese sentido, aseguró que lo verdaderamente importante dentro del sistema de salud, son las exigencias de la ciudadanía, quienes requieren servicios de calidad y en tiempo, así como medicinas para todos, todo el tiempo; “¿es mucho pedir?”, preguntó.

“Bienvenidas las manos, cerebros, inteligencia, sapiencia, serenidad, generosidad, tranquilidad y el consuelo que sabe transmitir un buen médico. Qué carajo importa de dónde venga”, concluyó.

Médicas y médicos de todo México se posicionaron en contra de la decisión de AMLO FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, este fragmento en las redes sociales se llenó con más de 400 comentarios, donde destacaron los posicionamientos radicales, completamente en contra de la opinión de Ciro Gómez Leyva, e incluso hubo quien cuestionó este razonamiento, asegurando que el comunicador perdió su parte más crítica.

“Bienvenidos los médicos mexicanos porque importa de donde vengan. Porque fueron los nuestros quienes se partieron la madre para estar en primera fila. Fueron ellos y sólo ellos los que dejaron a sus familias para atendernos a nosotros”, fue uno de los comentarios.

Sin embargo, han sido pocos los posicionamientos a favor fuera de la Cuarta Transformación. Empezando, claro por los médicos mexicanos que protestaron a través de un posicionamiento y las redes sociales por la contratación de los cubanos.

Colegios, asociaciones y federaciones de médicos manifestaron su desaprobación “y enérgica protesta” ante el anunció del presidente Andrés Manuel. A través de un posicionamiento, consideraron la acción como una “falta grave”.

El periodista, Ciro Gómez Leyva respaldó a AMLO FOTO: PAOLA HIDALGO/ CORTESÍA GRUPO IMAGEN /CUARTOSCURO.COM

Señalaron en este sentido que hay profesionales de la salud en el país con capacidad avalada por las universidades, “formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia” de la población que se encuentran desempleados o trabajadores con salarios “muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

En este sentido, argumentaron que los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas.

Asimismo, manifestaron que su intervención no ha representado beneficio para la atención de la población, “y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”.

SEGUIR LEYENDO: