Santiago Creel acusó a AMLO de “traicionar” la Constitución por contratación de médicos cubanos

Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de Diputados y senador del Partido de Acción Nacional (PAN), se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la contratación de más de 500 médicos cubanos tras su gira por varios países de Centroamérica y la isla del Caribe.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el senador blanquiazul compartió una imagen en la que se explica el artículo 32 de la Constitución Política, el cual indica que “los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano”.

“El Presidente @lopezobrador_ traiciona UNA VEZ MÁS la Constitución al contratar a 500 médicos cubanos. Le recomiendo leer el Art. 32 constitucional. Respete la Constitución y respete al pueblo de México. #LaLeyEsLaLey”, escribió Creel Mirando en redes sociales.

No es la primera vez que el senador panista critica el actuar de López Obrador entorno al convenio que firmó en Cuba, pues en días pasados enalteció a los médicos mexicanos: “A las médicas y médicos mexicanos mi reconocimiento, solidaridad y gratitud. Es lamentable que el Presidente @lopezobrador_ busque favorecer a médicos extranjeros cuando contamos con un gremio preparado y con vocación que merece más y mejores oportunidades laborales”.

Durante su gira por varios países de Centroamérica y Cuba, el Jefe del Ejecutivo firmó un convenio de cooperación en materia de salud que incluye la posibilidad de formación de médicos mexicanos en Cuba, para lo que se entregarán becas, y la adquisición de una vacuna desarrollada por el país caribeño para niños y niñas.

“Vamos a contratar a más de 500 médicos que ya van a estar trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos, análisis clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo”, declaró el Jefe del Ejecutivo en su conferencia matutina del pasado 9 de mayo.

De acuerdo con AMLO, en el periodo neoliberal se afectó a la educación pública y que ello trajo consecuencias en la formación de médicos generales y especialistas, por ende, se tiene un déficit de personal a pesar de que se tengan hospitales para atender.

Ante ello, colegios, asociaciones y federaciones de médicos manifestaron su desaprobación “y enérgica protesta” ante el anunció de López Obrador.

Por medio de un comunicado, los médicos mexicanos consideraron la acción como una “falta grave”, pues señalaron que hay profesionales de la salud en el país con capacidad avalada por las universidades, “formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia” de la población que se encuentran desempleados o trabajadores con salarios “muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

El personal de salud indicó que continuará trabajando, junto con el Gobierno de México, en la atención de los pacientes afectados por el COVID-19, “arriesgando nuestras vidas y la de nuestras familias, en muchas ocasiones comprando nuestros equipos de protección personal”.

Por tal motivo les resultó “un agravio” el anunció del mandatario federal, ya que, afirmaron, los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

Asimismo, manifestaron que su intervención no ha representado beneficio para la atención de la población, “y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”.

