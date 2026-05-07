Frente Frío 49: ¿Cuándo entrará y que estados afectará?

Desde este jueves 7 de mayo se prevé la entrada del Frente Frío 49 (Foto: Archivo)

Las temperaturas extremas y las lluvias intensas marcarán esta semana el panorama meteorológico en México, debido al ingreso del Frente frío 49, que se sumará a una ola de calor que afecta a gran parte del territorio.

Las autoridades han advertido que el contraste de estos fenómenos puede provocar desde granizadas hasta inundaciones y deslaves en diversas regiones del país.

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Mientras la masa de aire frío avanza sobre el noreste, el calor persistirá con valores superiores a los 45 °C en estados como Guerrero y máximas de entre 40 y 45 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

La Ciudad de México y el Estado de México también estarán bajo la influencia de esta ola de calor, aunque se prevé que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el fenómeno comience a ceder, ofreciendo alivio tras días de temperaturas sofocantes.

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Pese a que habrán chubascos persistirá el calor en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con alerta por lluvias y tormentas

El avance del frente frío 49 y su masa de aire provocará precipitaciones de entre 75 y 150 mm en el este y noreste de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

San Luis Potosí y Coahuila también se verán afectados con lluvias muy fuertes, que podrían provocar descargas eléctricas y caída de granizo.

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Además, las autoridades han advertido sobre el riesgo de incremento en los niveles de ríos y la posibilidad de deslaves e inundaciones en zonas bajas.

La combinación de tormentas y vientos intensos aumenta la vulnerabilidad de estas regiones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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En respuesta a la pregunta sobre el impacto del frente frío 49, el fenómeno ingresará al noreste del país y ocasionará lluvias muy intensas principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila, con riesgo de granizo, inundaciones y descenso de temperaturas en zonas serranas.

Mientras tanto, la ola de calor persistirá en el sur y centro del territorio.

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Nuevo León prevé lluvias muy fuertes. Crédito: Cuartoscuro

Contrastes extremos: viento, calor y heladas

El ingreso del frente frío también será responsable de fuertes rachas de viento. Se prevén velocidades de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, con posibilidad de tolvaneras.

En Veracruz y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el viento de componente sur podría alcanzar los 60 km/h.

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Por otro lado, mientras el sur del país experimenta temperaturas elevadas, las zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango enfrentarán heladas, con mínimas previstas de entre -5 y 0 °C durante la madrugada del viernes.

Este contraste evidencia la compleja situación meteorológica que atraviesa México en estos días.

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El avance del frente frío 49 y la persistencia de la ola de calor colocan a México ante un escenario de alto riesgo climático, donde las lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas opuestas pueden provocar afectaciones en múltiples estados.

La recomendación principal para la población es mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y estar atenta a los avisos oficiales, ya que los próximos días serán decisivos para la evolución de estos fenómenos.

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