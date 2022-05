Polémica por los médicos cubanos y todo lo que pasó en la mañanera de AMLO

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon preguntas de la prensa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Nos da muchísimo gusto estar aquí, en este bello edificio, Antiguo Ayuntamiento, que está lleno de historia y cultura y llevar a cabo a esta conferencia de prensa en la sede del gobierno de la Ciudad de México. Como lo hacemos en otras entidades federativas, ahora corresponde a la Ciudad de México.

Vamos a evaluar la situación de seguridad y luego, como es martes, vamos a tratar también el tema de salud, pero comenzamos dándole la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum que, como es de dominio público, trabaja de manera coordinada con nosotros, ella asiste a las reuniones de seguridad de los lunes en Palacio Nacional.

Y también en la Ciudad de México todos los días muy temprano se reúnen y una peculiaridad es que nosotros nos reunimos, el Gabinete de Seguridad, de lunes a viernes y ellos se reúnen todos los días, incluyendo sábado y domingo.

Y como vamos a constatarlo, son muy buenos los resultados aquí en la Ciudad de México en materia de seguridad, muy buenos resultados y lo celebro, por la tranquilidad, por la paz que se garantiza en la capital de la República, en la Ciudad de México.

Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Buenos días a todos y a todas.

Muchas gracias, presidente, por el gabinete aquí en esta que es su casa, la casa del pueblo de México. Bienvenidos a todo el gabinete del señor presidente.

Muchas gracias a todos y a todas.

Voy a hacer una presentación de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz que hemos llevado a cabo en la Ciudad de México en coordinación con el Gobierno de México.

Me parece importante resaltar esto. El Gobierno de México hace un gran esfuerzo por la seguridad y la construcción de la paz en todo el país, pero las entidades de la República tenemos que cumplir con nuestra parte.

La mayor parte de los delitos son del fuero común, inclusive los homicidios y, si los gobiernos no nos coordinamos con el Gobierno de México, los gobiernos de las entidades federativas y no hacemos lo que tenemos que hacer, difícilmente podemos ir reduciendo en todo el país la incidencia delictiva y construyendo la paz.

Esta es la gráfica de los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Es una gráfica que viene desde 1997 hasta abril del 2022 y, como pueden ver, el punto más bajo lo tuvimos en el 2006, cuando el señor presidente dejó el gobierno de la ciudad, 1.9 homicidios diarios.

Después, se mantuvo más o menos, en el 2013 llegó a 2.1 homicidios diarios; y cuando nosotros entramos al gobierno de la ciudad fue el punto más alto histórico que había en homicidios, un crecimiento casi exponencial del 2015 al inicio del 2019; y después de mayo del 2019 al 2022 pues lo que tenemos es una reducción muy importante, hoy estamos en el mínimo histórico en 1.9 homicidios diarios, tres, casi cuatro meses consecutivos, lo que representa una reducción del 62.7 por ciento en los homicidios en la capital de la República.

En el caso de robo de vehículo con violencia, de igual manera estamos en el punto más bajo histórico, 4.8 vehículos diarios con violencia y una reducción desde que entramos del 70.8 por ciento.

Y en el caso del robo de vehículos sin violencia, cuando llegamos al gobierno de la ciudad estábamos en 28.5 vehículos robados y hoy estamos en 11.9, eso es una reducción del 59.2 por ciento.

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, aquí sí ya nada más estamos desde el 2018 al 22, en 2019 un promedio de 4.7 y estamos hoy en 1.8 lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en la Ciudad de México, una reducción de casi el 62 por ciento.

Y todos los delitos de alto impacto, cuando llegamos a la ciudad en abril del 2019 teníamos 208.9 delitos de alto impacto en la ciudad, todos los días, diario; hoy estamos en 86 delitos de alto impacto, una reducción del 58.8 por ciento.

Este es el ranking de las entidades de la República. En el 2019 estábamos en el lugar cinco, es decir, de las cinco entidades más violentas del país en homicidios y gracias a este esfuerzo coordinado que hemos hecho la Ciudad de México hoy se encuentra en el número 16.

En el caso de tasa anualizada por 100 mil habitantes, pues estamos en el lugar número 24. Como saben, la Ciudad de México es la segunda entidad con más población en el país, después del Estado de México, 9.2 millones de habitantes y los homicidios, 1.9 homicidios dolosos diarios, nos colocan en el número 24 de todas las entidades de la República.

Y esto también es muy, muy relevante desde nuestro punto de vista y creo que también de quienes nos escuchan. La Ciudad de México en términos de homicidios por 100 mil habitantes, hemos logrado que esté por debajo de ciudades reconocidas por la seguridad en Estados Unidos.

Estamos hablando de que estamos por debajo de la ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos diarios por 100 mil habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país, de Bogotá, de Medellín, solamente por encima de ciudades como Washington.

Esto hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo.

En términos de los municipios más violentos de la ciudad, como saben, tenemos dos de los municipios con mayor población, en la ciudad son alcaldías por su característica de Ciudad de México, pero Iztapalapa, el municipio más poblado del país, 1.8 millones de habitantes, ha bajado su incidencia delictiva en homicidios de 102 a 31, pasó del lugar ocho al lugar 40;

; en el caso de la Gustavo A. Madero, del lugar 19 al lugar 43; y en el caso de la Cuauhtémoc, del lugar 52 al 77. Eso significa que hemos salido, no hay ninguna alcaldía de la Ciudad de México que esté dentro de los 35 municipios más violentos de nuestro país.

Y también esto se refleja en una percepción ciudadana, en la última encuesta del Inegi. Cuando entramos, o más bien, en el primer semestre del 2018, 92 por ciento de los habitantes de la ciudad se sentía inseguro y esto se ha reducido al 67 por ciento.

La pregunta es: ¿cómo hemos logrado estos resultados? Además de la coordinación evidentemente con el Gobierno de México y todo lo que hace por la ciudad, tenemos una estrategia que voy a resumir para tomarles mucho tiempo, son cuatro ejes:

Atención a las causas, coincidimos en que la seguridad y la paz son fruto de la justicia.

Más y mejor policía.

Inteligencia e investigación.

Y la coordinación.

En atención a las causas, solamente por mencionar la inversión directa que tiene el Gobierno de México en apoyos sociales significa 26 mil millones de pesos al año entre la pensión a adultos mayores, las becas ‘Benito Juárez’, Jóvenes Construyendo el Futuro.

Y nosotros tenemos la beca universal para niñas y niños en todas las escuelas públicas y el programa La Escuela es Nuestra y otros programas que hacen una inversión de 14 mil, poco más de 14 mil millones de pesos.

Es decir, en apoyos directos a la población invertimos entre el Gobierno de México y la ciudad 40 mil millones de pesos al año.

Y reforzamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las universidades ‘Benito Juárez’ con la Universidad ‘Rosario Castellanos’ que se constituyó desde que entramos al gobierno, además del apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud, cinco preparatorias nuevas y diversos programas que atienden a los jóvenes de nuestra ciudad que se vinculan con Jóvenes Construyendo el Futuro. Sólo para decirles, en la Ciudad de México casi 32 mil jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades hoy tienen la posibilidad de estudiar en una universidad pública.

Esta es la ‘Rosario Castellanos’ con seis planteles, 22 licenciaturas, tres maestrías, dos doctorados, dos especialidades.

Nuestro programa Pilares, que son centros comunitarios a lo largo y ancho de la ciudad, que ya son 270, que atienden en las zonas de mayor conflictividad con educación, cultura y deporte.

Y cinco nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior, este es el plantel ‘José María Pérez Gay’, en Iztapalapa, que atiende a mil 200 jóvenes de preparatoria.

Y la Universidad de la Salud, que está ubicada en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, que también recibe a jóvenes de otros lugares de la República.

Este programa es algo que distingue a la ciudad. Hemos hecho este programa de Senderos Seguros para Mujeres en la ciudad, para niñas y mujeres. Les llamamos Camina libre, camina segura. Ya son 710 kilómetros de senderos seguros en la ciudad.

Son algunas de las fotografías que muestran, tienen iluminación, espacio público y botón de auxilio, la recuperación de 11 parques, 888 hectáreas y una gama de acciones que hemos hecho en movilidad en la Ciudad de México, que también contribuyen a la seguridad de la ciudad.

En el segundo eje, más y mejor policía, destaco lo siguiente:

Hemos aumentado el salario de los policías en tres años y medio, cuatro años con este, de 11 mil a 15 mil 732 pesos, 45 por ciento de aumento salarial.

Hemos fortalecido la carrera policial, los jefes de cuadrante llegan por examen, la certificación; 167 policías lamentablemente estaban vinculados con el crimen, hoy están en prisión; y la cercanía con la ciudadanía.

Y, por otro lado y esto es algo fundamental que creo que es único en la ciudad, en todo el país, le dimos facultades a la Policía Preventiva para que pudiera hacer investigación de inteligencia, de tal manera que los policías ya no sólo vigilan, sino que también se coordinan con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para hacer inteligencia, lo cual nos ha permitido los siguientes resultados: 171 células delictivas desarticuladas, 108 generadores de violencia de alto nivel detenidos, mil 545 detenciones de grupos delictivos, mil 771 órdenes de cateo, dos mil 378 detenciones de presuntos delincuentes y una coordinación excelente con la Sedena y con la Marina.

Finalmente, pues hemos aumentado las cámaras en la ciudad, de 14 mil 588 a más de 64 mil; entre ellos, la mayor parte del transporte público de la ciudad conectados al C5.

Y la coordinación, el Gabinete de Seguridad en la jefatura de gobierno, en las alcaldías y en las 70 coordinaciones territoriales. Esto fue algo que hizo el presidente de la República cuando jefe de gobierno y lo hemos retomado desde que llegamos al gobierno de la ciudad con las 70 coordinaciones.

Y la coordinación del buen equipo que hay entre el gobierno de la ciudad, nuestra fiscal que con su autonomía y el presidente del tribunal también con su autonomía, pero hay una excelente coordinación, nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, secretario de gobierno y pues todo el gabinete del Gobierno de México que tiene su presencia en nuestro gabinete.

Pues estos son los resultados, señor presidente, que estamos muy orgullosos y sobre todo el compromiso de seguir trabajando para el beneficio de la ciudad.

Muchas gracias.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en la Ciudad de México. Adelante, por favor, con la presentación.

La Ciudad de México cuenta con 9.2 millones de habitantes, como ya lo citó la jefa de Gobierno, es la segunda entidad con mayor de población y esto va a representar también o tiene una influencia en la cantidad de eventos delictivos que se presentan.

Tiene 16 alcaldías, en tres de ellas se concentra el 41 por ciento de sus habitantes, haciendo un total de 3.8 millones en lo que es Iztapalapa, Gustavo A. Madero y la Álvaro Obregón.

En cuanto a la asistencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México a las sesiones que se realizan en las mesas de seguridad, se llevan 310 desde mayo del 21 a mayo del 22, en el 95 por ciento de ellas ha participado la jefa de Gobierno, 296 eventos, en el resto siempre ha habido un representante.

Y aquí cosa diferente a otras entidades federativas es que esta Mesa de Seguridad en la Ciudad de México está también activa sábados y domingos, trabajan sábados y domingos, analizan la situación de seguridad y toman decisiones también esos días.

Y la incidencia delictiva que tenemos en la presenta administración, aquí lo vemos, todos los delitos están hacia la baja, ahorita los vamos a ver en las gráficas. Aquí lo que representa es el trabajo conjunto que se hace, los esfuerzos en el ámbito de la seguridad que tiene la Ciudad de México para lograr que la ciudadanía tenga seguridad en todos sus aspectos.

Aquí vemos el primer delito, trata de personas, que tiene el primer lugar a nivel nacional, también con tendencia a la baja, en robo de transportes el segundo lugar, en lo que es secuestros tiene el sexto lugar, el robo de vehículos el 11 lugar, el 14 lugar en extorsión.

El 15 en robo a casa habitación, el 22 en homicidios dolosos y en total de delitos de impacto tiene el sexto lugar. Todos estos delitos es considerando por cada 100 mil habitantes.

Aquí vamos a ver cada uno de ellos. La trata de personas, la información que tenemos es la que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta información la tiene ahorita hasta marzo, de aquí que vamos a tomar de referencia para las gráficas, tiene en marzo o tuvo 13 eventos de esta naturaleza, su tendencia es a la baja, tiene el primer lugar.

Pero aquí podemos observar tanto en esta gráfica como en el acumulado cómo va hacia la baja, cómo empezaron en el 2019 con 180 y han ido reduciendo este delito para tener en el 2022 nada más 36 eventos. Repito, su tendencia es a la baja, un importante trabajo para atacar este delito.

El robo en transporte, tienen 534 eventos, su tendencia es a la baja, tiene el segundo lugar a nivel nacional y también aquí se observa la tendencia que lleva el delito hacia la baja.

El secuestro, en marzo solamente se presentó un evento de esta naturaleza, la tendencia que vemos aquí en el acumulado también va hacia la baja, tiene el sexto lugar a nivel nacional.

En el robo de vehículos, 371 delitos de esta naturaleza, la tendencia es hacia la baja, tiene el 11 lugar a nivel nacional y en el año lleva mil 112 eventos.

En la extorsión, un delito con 34 eventos en marzo, su tendencia hacia la baja y con el 14 lugar a nivel nacional.

En robo a casa habitación, 236 robos en marzo, tiene el 15 lugar y su tendencia también se ubica hacia la baja.

En homicidios dolosos, 55 homicidios en el mes de marzo, ocupa el 22 lugar y también aquí vemos en ambas gráficas la tendencia que tiene este delito hacia a la baja; en lo que va del 22 únicamente 145 delitos de esta naturaleza.

En el total de delitos de impacto tiene el sexto lugar a nivel nacional, en marzo tuvo siete mil 856 eventos y la tendencia también se ubica hacia a la baja, en ambas gráficas se observa.

En la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta marzo tiene el 10º lugar en la Ciudad de México, por arriba de la media, la media la tenemos en dos mil 906, la Ciudad de México tiene tres mil 691 homicidios.

Considerando estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en toda la administración y hasta marzo de ese mismo periodo tiene el 22 lugar, muy por debajo de la media, que son 79, contando con 40 la Ciudad de México.

Considerando los homicidios dolosos, los robos de vehículos y narcomenudeo, hay tres alcaldías que reúnen el 44 por ciento de esos delitos del total que tiene la Ciudad de México, que son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y la Cuauhtémoc y ahorita vamos a ver cómo se centran los esfuerzos en esas alcaldías.

En homicidios vinculados a delincuencia organizada también aquí vemos una tendencia hacia la baja. Aquí podemos observar cómo en el 2020 la Ciudad de México tenía una cantidad importante, llegó a tener 69 homicidios vinculados a delincuencia organizada y de ahí se ve el trabajo que se ha hecho, el trabajo conjunto para evitar este tipo de homicidios y llegando aquí a 10 lo que llevamos en mayo, 31 en abril, la tendencia se observa claramente hacia la baja.

En cuanto a efectivos de seguridad pública presentes aquí en la Ciudad de México, tenemos por la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana personal operativo, personal que trabaja en todas las alcaldías, 46 mil 683 elementos; en cuanto a la Policía Preventiva, 28 mil 167; y de la Policía Auxiliar cinco mil 783, para hacer un total operativo, trabajando diariamente cercano a la ciudadanía, 80 mil 633 elementos operativos.

Las alcaldías que tienen mayor presencia de elementos policiacos, tenemos la Gustavo A. Madero, la Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Esta es donde se tiene también el mayor número de delitos, pero ahí están los esfuerzos centrados para evitar que se presenten, para proteger a la ciudadanía y también estas alcaldías son las que colidan con el Estado de México y que también se presenta este fenómeno de incidencia delictiva.

En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tenemos aquí de elementos operativos del Ejército y Fuerza Aérea, tres mil 777; de la Secretaría de Marina, dos mil 94; de la Guardia Nacional, dos mil 840; haciendo un total de ocho mil 711 hombres que, sumados a todo el esfuerzo de la policía, todos los elementos operativos, se hace un total de 89 mil 344 elementos trabajando en el ámbito de la seguridad.

Sobre el despliegue de la Guardia, la Ciudad de México está divida en 16 coordinaciones de la Guardia Nacional, tiene también su coordinador de la ciudad. Aquí en todas estas delimitaciones pues es donde se coordinan los esfuerzos conjuntos para atender la seguridad de los ciudadanos.

En cuanto a la construcción de las compañías de Guardia Nacional, en el 2021 se construyeron cuatro, están al 100 por ciento, que es Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan.

De estas proyectadas en el 2021 estamos por terminar una más en Tláhuac, que aquí vamos retrasados porque teníamos problemas con el terreno, el predio donde se construyó, pero ya estamos a punto de inaugurarla.

En el 2022 están considerando 11 instalaciones más: en la Cuauhtémoc dos, Azcapotzalco, en Gustavo A. Madero, en Iztapalapa dos, en Tlalpan, Magdalena Contreras también dos y dos en Xochimilco.

También una instalación del Ejército se cedió a la Guardia Nacional para que las instalaciones fueran ocupadas por una compañía de la Guardia Nacional, esta está en la 4ª Sección de Chapultepec, en Santa Fe.

En total, para el término de este año va a tener la Ciudad de México 17 compañías de la Guardia Nacional ya distribuidas en todo el territorio de la ciudad.

En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública la ciudad recibe 616.1 millones de pesos y en el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales siete mil 908.7 millones de pesos.

En cuanto a aseguramientos aquí en la Ciudad de México en lo que va de la administración y hasta al 14 de mayo tenemos aquí los números, los números relevantes: heroína, 23 kilogramos; cocaína, cinco mil 713 kilogramos; 61 kilogramos de fentanilo, 225 de metanfetaminas, 29 de goma de opio, cinco mil 290 pastillas de fentanilo, 741 ampolletas de fentanilo, mil 236 kilogramos de marihuana, mil 841 detenidos, asegurados mil 39 vehículos, 431 armas de fuego, más de 18 mil cartuchos, 26 granadas, 158.8 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada, 12.4 millones de dólares también asegurados. Un trabajo importante de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de la seguridad.

En el robo de hidrocarburos, la ciudad es cruzada por 10 ductos, solamente están operando dos en la actualidad, ocho de ellos suspendidos, pero se han localizado 119 tomas clandestinas. La alcaldía… Son seis alcaldías en las que se presenta este delito, pero la alcaldía de Tlalpan es la que tiene mayor número de tomas identificadas, 80.

Se han asegurado 10 vehículos, se han recuperado más de 380 mil litros de combustible, 17 predios asegurados y 19 detenidos.

Y, finalmente, en lo que es el Plan DN-III, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, pues es una actividad importante que se realiza aquí, principalmente atendiendo incendios urbanos, también incendios forestales, lluvias severas, explosiones, derrame de sustancias, derrumbes, fugas de gas, sismos y se cuenta con albergues que son atendidos por las tres fuerzas.

Es todo, señor presidente.

Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, señor presidente; con su permiso, querida jefa de Gobierno, secretaria, secretarios, comandante, director.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar brevemente sobre la situación de COVID en México y el progreso del programa de vacunación.

Si vemos la primera gráfica, es nuestra gráfica de agregación semanal en el número de casos estimados y podemos ver que seguimos teniendo una tendencia de reducción de casos, con algunas pequeñas variaciones en las últimas tres semanas, pero en general una tendencia a la baja que se mantiene ya por un periodo de casi cuatro meses.

Lo mismo la ocupación hospitalaria, se ha mantenido durante el mismo tiempo con ocupaciones mínimas, tres por ciento, uno por ciento de camas de uso general y camas con ventilador respectivamente.

Y en las defunciones también esta tendencia a la baja, lo cual es desde luego alentador siendo las defunciones el desenlace menos deseable, más indeseable de la enfermedad, menos de una defunción en promedio diaria en las últimas semanas, en concreto en la semana número 19, la semana más reciente.

Y para verlo de manera más detallada vemos una tabla en donde tenemos 31 de las 32 entidades federativas que han tenido ya al menos un día sin defunciones; algunas, como el caso de Chiapas, 56 días consecutivos sin una sola defunción por COVID-19 y algunas ya tienen también varios días de no tener ni siquiera hospitalizaciones relacionadas con COVID.

Vemos las 32 entidades en la lista. Como dije, 31 tienen ya ninguna defunción por al menos un día, en el caso de la Ciudad de México ya cuatro días consecutivos de no tener defunción alguna relacionada con COVID.

Y vemos en la vacunación, hemos utilizado 207.6 millones de dosis aplicadas en 87.3 millones de personas con los esquemas primarios tanto como los esquemas de refuerzos.

En la siguiente lo que vemos es la cobertura general. Noten ustedes, como lo destaqué la semana pasada, que hemos cambiado ahora para incluir desde 12 años en adelante, eso explica que la cobertura que anteriormente la reportaba en 87 por ciento, ahora la reportamos en 85 por ciento, porque estamos considerando ya desde niñas, niños de 12 años en adelante, 91 por ciento en adultos, 47 por ciento en personas jóvenes de 12 a 17 años.

Y para ver un detalle, vemos que hemos avanzado muy rápidamente la cobertura en el grupo de 14 a 17 años, ya está en 47 por ciento, en 12 a 13 años está en 26 por ciento.

Seguimos invitando a padres, madres de familia que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse, de 12 años en adelante. La cobertura es universal, ya no solamente niñas, niños con enfermedades crónicas. Llévenlos a vacunar, los puestos ya son permanentes en los centros de salud. Aquí en la Ciudad de México hay los centros de salud que lo están aplicando y sigue activo las unidades temporales en la zona norte y en la zona sur.

La siguiente nos muestra el número acumulado de refuerzos que se pusieron, 53 millones, esto da 66 por ciento de cobertura. También invitamos a la población a que no se olvide poner su refuerzo, es importante que lo tenga, fue intensivo durante el mes de abril, pero sigue activo.

Y lo último es un anuncio. Ayer, 16 de mayo y hasta el 27 de mayo, dos semanas estará activa la Jornada Nacional de Salud Pública, una jornada que de manera intensiva ofrecen las unidades de salud de todo el país, de todo el sector acciones de promoción y prevención, esquemas de vacunación, métodos anticonceptivos, asesoría en enfermedades, prevención de enfermedades crónicas, detección de enfermedades, etcétera, etcétera. Estará activa, acudan a sus unidades de salud.

Muchas gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Con su permiso, señor presidente.

Muy buenos días a todas y a todos. Secretarias, secretarios, compañeros, querida jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum.

Es un honor, de verdad, estar aquí en este espacio de tantas transformaciones, para hablar de una más: la transformación al sistema de salud.

Como todos los martes, vamos a dar a conocer los avances de este Plan de Salud para el Bienestar, esto es el reporte semanal de cómo desde el modelo IMSS-Bienestar se va ampliando la cobertura de atención médica en 15 estados de la República para la población que no cuenta con seguridad social. Salud bienestar significa hacerlo bien y estar ahí donde más se necesita.

La primera habla sobre este proceso que acabamos de concluir, levantamiento en el estado de San Luis Potosí, es el estado número 15 en donde hemos realizado este estudio, diagnóstico, una radiografía en el campo, en el territorio, sobre cómo está la infraestructura del sistema de salud del estado de San Luis Potosí, las necesidades de equipamiento, los insumos, el personal.

Este levantamiento se llevó a cabo del 2 al 17 de mayo, fueron 303 unidades de primer nivel que se visitaron, 13 hospitales de segundo nivel y dos hospitales de especialidad o lo que se conoce como tercer nivel. Fueron 95 personas, servidores públicos, que integraron 14 equipos de trabajo y el análisis ya de las brechas de este diagnóstico se darán a conocer la próxima semana.

Siguiente, por favor. Seguimos viendo el avance de los diferentes aspectos en los estados en donde ya está iniciando la operación por parte de este Plan de Salud para el Bienestar. En el caso de Nayarit, sobre el tema del personal, se tiene una meta para regularizar a 909 trabajadores eventuales, llevamos ya 835 personas. Hubo una primera ronda de contratación, que ya recibieron su plaza y con eso la seguridad laboral que representa, 985 personas; en la segunda ronda fueron 250 personas. Y este proceso concluye el 20 de mayo.

Se trata de 133 médicos, médicas que hacía falta que tuvieran esta seguridad, 446 enfermeras, 69 paramédicos y 187 personas de servicios generales. Tenían entre dos y hasta 13 años de estar esperando este momento.

El segundo punto que podemos ver en la siguiente sobre Nayarit tiene que ver con el equipamiento. El 3 de mayo informamos sobre las necesidades de equipo en Nayarit y hablábamos de 716 equipos principales, pero uno, por sus dimensiones, por su importancia, era prioritario, se trataba del tomógrafo del Hospital Civil de Tepic. Un tomógrafo, ustedes lo saben, es fundamental para la detección de lesiones, de tumores y de otros padecimientos.

Pero le queremos dejar la palabra al doctor José Luis Benítez, jefe del Servicio Imagenología del Hospital Civil de Tepic, para que pueda contar sobre esto.

(INICIA VIDEO)

JOSÉ LUIS BENÍTEZ, JEFE DEL SERVICIO IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL CIVIL DE TEPIC: Este nuevo equipo va a tener, aparte de obtener cortes tomográficos, va a permitir obtener cortes con imágenes contrastadas, en el cual cuenta con un equipo inyector de medio de contraste. Y vamos a dar mejores diagnósticos con mayor certeza como las que hablamos anteriormente. La ventaja es que va a facilitar los tiempos de estudio. Anteriormente se hacía un estudio por cada hora, ahora se van a hacer un estudio por cada cinco a 10 minutos como máximo.

Vamos a atender a Tepic, que es la capital del estado, más los 19 municipios que conforman el estado de Nayarit.

VOZ MUJER: Gobierno de México.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Y también en el caso de Nayarit queremos informar sobre lo que significa que se habiliten, que se equipen diferentes espacios en una unidad hospitalaria como lo es un quirófano, muchos de ellos que estaban fuera de funcionamiento o con muy baja productividad.

Y aquí hay dos casos: uno, es la habilitación del quirófano del hospital comunitario de Tecuala. Tecuala, este municipio ubicado en la costa norte de Nayarit, su quirófano llevaba un año tres meses sin realizar ningún procedimiento, ninguna cirugía; ya el jueves 12 de mayo se llevaron a cabo las primeras tres exitosas y pues ya está produciendo.

Y un elemento más que es también un hito para este Programa de Salud para el Bienestar y particularmente para el programa IMSS-Bienestar: se realizó en Nayarit la primera donación multiorgánica que ocurre en un hospital operado por el IMSS-Bienestar, fue en el Hospital Civil de Tepic.

Estas procuraciones ocurren cuando los familiares de una persona que presenta muerte cerebral deciden donar sus órganos o sus tejidos. En este caso se trató de una persona de 38 años, sus familiares decidieron donar su corazón, el hígado, los riñones, las corneas y el tejido músculo esquelético y con esto pues se da vida y se mejora la calidad de vida también de seis personas más. Esto ya se pudo realizar gracias a lo que se ha ido trabajando en el caso de Nayarit.

Ahora vamos al estado de Tlaxcala, aquí también hay avances sobre el tema de personal. También nos pusimos una meta de regularizar a mil 359 trabajadores que tenían estos contratos eventuales; pasamos de 238 a 638, es decir, llevamos un avance del 47 por ciento.

El miércoles pasado, el miércoles 11, la gobernadora Lorena Cuellar nos acompañó al Centro Vacacional de La Trinidad para verificar justo la transparencia de este proceso y también para comentarle a las trabajadoras y trabajadores sobre la importancia de este plan.

En la primera ronda, que inició el 5 de mayo, fueron 238 trabajadores, está ya terminó el 13 de mayo; y la segunda ronda, que inició el 11 de mayo, terminará el próximo 20 de mayo el proceso.

También en el caso de Tlaxcala —si pueden pasar la siguiente— tenemos una estrategia dentro de este plan, que se trata de informar, informarle a la población sobre el proceso de transformación de los servicios. Aquí se han llevado a cabo asambleas informativas en la lógica, en la idea de que siempre hay que informar y convencer a quienes forman parte y son protagonistas de este proceso y hacerlo además con mucha transparencia.

Han participado 764 servidores públicos, lo mismo funcionarios del IMSS, funcionarios de la Secretaría de Salud, servidores de la nación, personal y funcionarios del gobierno del estado de Tlaxcala también, los alcaldes u otras autoridades municipales y han participado de estas asambleas ya dos mil 714 personas en 98 centros de salud.

¿Quiénes son estas personas que participan?

Los mismos trabajadores de la salud de Tlaxcala, los vecinos o los usuarios de los servicios de salud que no tienen seguridad social.

Ahí se abordan temas como el programa de transformación, el modelo IMSS-Bienestar, el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores, los programas sobre el mejoramiento de abasto de medicamentos, el impulso de acciones para la conservación del equipo y de la infraestructura.

Y también tenemos un video muy corto que habla sobre este proceso.

(INICIA VIDEO PLAN DE SALUD PARA EL BIENESTAR)

MANUEL CERVANTES OCAMPO, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DEL IMSS: Se conformaron grupos, que nosotros los conocemos como enlaces, en donde están conformados por un equipo multidisciplinario que tiene la función de acudir a los centros de salud de la Secretaría de Salud del gobierno del estado para empezar a hacer asambleas informativas sobre las ventajas y beneficios que va a traer este nuevo modelo de atención de IMSS-Bienestar.

ESTELA: Pues, a mí me parece excelente, porque es la primera vez que toman en cuenta a la comunidad y ahora ya tendremos todos, todos, derecho a la salud, todos tenemos ya medicamentos establecidos.

JESSICA HERNÁNDEZ: Nuestros hijos son los que reciben la atención, medicamentos cuando se enferman.

MANUEL CERVANTES OCAMPO: ¿Cuál es la función o cuál es el objetivo? Es hacer una visita cordial para identificar al cuerpo de gobierno de estos centros de salud, poder platicar con ellos, ponernos a las órdenes y hacer una sesión de preguntas y respuestas en relación a los temas laborales, a los temas de equipamiento, a los temas de abasto y a los temas de infraestructura para nosotros estar en condiciones de poder modificar, fortalecer y mejorar la atención que se viene otorgando en estos centros de salud, poder intervenir los 10 hospitales de segundo nivel y poder estar trabajando ya con ellos codo con codo para poder establecer los compromisos que emergen de esta trasferencia de los servicios de salud.

¿Cuándo lo vamos a lograr? En este mismo mes de mayo ustedes van a ver los cambios. Y los debe de percibir la gente, los debe de sentir la gente que no tiene seguridad social y que está dirigida esta transformación a esa gente, la gente que no tiene un acceso a los servicios de salud y que deben ser gratuitos bajo el programa IMSS-Bienestar.

VOCES A CORO: ¡La transformación en salud!

VOZ MUJER: Gobierno de México.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Y, finalmente, sobre el tema de Tlaxcala, informar, en octubre del 2018 se inició la construcción del Hospital General de Tlaxcala, una unidad de 90 camas censables para el beneficio de 429 mil personas que no tienen seguridad social. Y si bien para 2020 se llevaba un 85 por ciento el avance, su puesta en funcionamiento se fue postergando y fue interrumpida después por falta de recursos para la compra de equipamiento.

La gobernadora Lorena Cuellar se comprometió de echar andar este nuevo hospital y no dejar ningún elefante blanco, por lo que el miércoles 11 de mayo hicimos una visita y alcanzamos varios acuerdos para su próxima puesta en operación, que será el 20 de junio próximo.

Finalmente, sobre los avances en otro estado, en el caso de Colima, el día de mañana estaremos por allá para la instalación de la mesa de transición con la gobernadora Indira Vizcaíno.

Comentar que para el caso de Colima hemos estado trabajando la Secretaría de Salud, Insabi, el IMSS y el gobierno del estado en varias mesas para identificar los requerimientos y ya hacer las solicitudes sobre infraestructura, equipo.

Y también un tema en particular en Colima que tiene que ver con adeudos. Es un estado que el gobierno estatal recibió con muchos adeudos, muchos de estos adeudos a proveedores de servicios de salud que tienen que ver con la atención médica. Entonces, también estamos integrando una mesa para poder colaborar y contribuir desde el Gobierno de México al gobierno del estado de Colima.

Por último, recordar que tenemos un teléfono, para el caso de Nayarit ahora, pero se irán sumando Tlaxcala, Colima y el resto de los estados. A donde nos pueden llamar es este 800 9532 213, para poder hacer cualquier reporte respecto a alguna receta que no se haya surtido, algún tema de atención médica, algún estudio que se haya postergado o cualquier otro tipo de comentario sobre la infraestructura o cualquier otra situación.

Ya empezamos a recibir las primeras llamadas, se están generando folios para el seguimiento, pero seguimos invitando al pueblo de Nayarit que utiliza estos servicios de salud para que nos llame y estemos en la mejor de las comunicaciones.

Sería todo por el día de hoy, señor presidente. Muchísimas gracias.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, compañeros de gabinete. Buenos días a todos ustedes.

Hoy trataré sobre un compromiso, un deber: el garantizar el derecho a la salud para los mexicanos, en particular a los que no cuentan con seguridad social.

Como informamos al inicio de este gobierno, recibimos un sistema de salud con un gran déficit de profesionistas de la salud, que incluye médicos generales, especialistas, enfermeras y con una distribución geográfica muy desigual.

¿Qué necesitamos?

Pues que haya médicos y especialistas de calidad los siete días de la semana, presentes los tres turnos y para ello les voy a señalar lo que hemos encontrado.

En la primera imagen voy a empezar con los médicos en formación, quienes en unos meses estarán ya listos como médicos generales al presentar su examen profesional después de su servicio social, que es muy importante. Contamos con 13 mil 725 médicos internos de pregrado en este año y, como ustedes pueden ver, cinco mil 500 lo hacen el internado en salud de la Secretaría de Salud, en los hospitales de la misma, siete mil 95 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mil 130 en el Issste.

Pero contamos también con una importante reserva de estudiantes activos de las Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez’ y de la Universidad de la Salud, respectivamente siete mil 842 y mil 200, que constituyen los nueve mil 42 estudiantes de la carrera de Medicina.

En la siguiente pueden ustedes ver que a estos estudiantes se les beca; no a todos, porque hay algunos que no requieren este apoyo. Pero se les beca para cursar el internado médico en este periodo de 2018 a 2020. Pueden ustedes ver cómo ha aumentado el número de internos médicos que reciben una beca: en 2018, cinco mil 230; y en la actualidad, cinco mil 461. Reitero, pronto estarán desempeñando su servicio social y se graduarán.

En la siguiente, en relación a los médicos generales, que son pieza clave en cualquier sistema de salud y en nuestro país también, con todo derecho se motivan, aspiran a cursar una especialidad y así lo han hecho. Y si ustedes pueden ver en esta gráfica, donde en rojo está lo que ha hecho el gobierno desde su primera acción y en verde lo que se hubiera mantenido en un abordaje como el que estaba previo al 2018, podemos ver cómo rápidamente, de nueve mil 480 alumnos, perdón, médicos generales que ingresaron a una especialidad, se alcanzó 19 mil 480, en una decisión de hacer la transformación del acceso sin rechazo a los candidatos a ser especialistas. Y como pueden ustedes ver en la proyección hacia el año 2030, se estaría cerca de 28 mil. Sin embargo, de seguir con el anterior abordaje estaríamos tan sólo en 13 mil 581.

La siguiente, por favor. También estos alumnos de especialidad y que lo hacen en todo el país, tienen becas administradas por Conacyt tanto en nivel nacional, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, que han pasado de cerca de cinco mil a seis mil 770 esos apoyos por Conacyt; y en cuanto a las becas al extranjero también se ha puesto una atención importante que fue un poco disminuida durante la pandemia porque no eran aceptados en el extranjero en ningún país, entonces en este caso tenemos 552 extranjeros haciendo una especialidad en el extranjero.

Y los médicos, en la siguiente, los médicos especialistas, entrando en el detalle de la intención de comunicarles certificados en México, hoy son 135 mil 46 y estos. Esto, desde luego, podemos apreciar en este mapa que su ubicación sigue siendo en las grandes ciudades. Podemos ver, por ejemplo, Jalisco, 11 mil 222; nueve mil 569 en Nuevo León, la Ciudad de México con 35 mil 474 especialistas trabajando aquí y la distribución diferente en los estados.

En la siguiente imagen vemos que, relacionado con la formación de especialistas, hay que considerar la tasa por los médicos especialistas. Y es un acuerdo por 100 mil habitantes, puede hacerse por mil o como ustedes gusten y antes de la pandemia tenía México, contaba con 119 especialistas por cada 100 mil habitantes, hoy cuenta con los ya mencionados 135 mil 46, lo que equivale a 107.2 por cada 100 mil habitantes.

Hubo, como ustedes pueden ver, de 119 a 107, una disminución, debido, entre otras cosas, a la pandemia y a la falta de recertificación, entre otras razones.

Y lo que sí está en la raya horizontal es recordarles que las recomendaciones internacionales son de 230 médicos por cada 100 mil habitantes, lo que muestra claramente que requerimos más especialistas.

Ahora, en una parte muy importante, al final, tenemos que hay plazas vacantes y les pongo de ejemplo en este mapa y tabla lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Del lado izquierdo de la tabla pueden ver que en el IMSS-Bienestar y en el IMSS ordinario, en suma, hay dos mil 678 plazas vacantes. Y del lado derecho, lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años a los cuales los médicos no quieren acudir, 41 del IMSS-Bienestar y 469 del IMSS ordinario, 510 en total.

Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país, donde se les olvida lo que es el principal sentimiento y derecho que tienen los pacientes de ser atendidos estén donde estén y esto es lo que nos señala el por qué se tiene que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hemos terminado. Vamos a abrir para preguntas. Ustedes dos, tres, cuatro, cinco.

PREGUNTA: Qué tal presidente, jefa de Gobierno, buen día para todos.

Carlos Guzmán, de AvaNoticias.

Por principio de cuentas, hablar del tema que tiene que ver con el ámbito federal local. Hay un tema importante, que es el tema del Metro. Usted ya ha hablado que en noviembre de este año podría reactivarse la Línea 12, la jefa de Gobierno nos ha dado puntual seguimiento de lo que es el tema a los que cubrimos fuente local, pero sí me gustaría escuchar de usted el apoyo que se le está dando al gobierno capitalino respecto a este tema de la Línea 12 y también respecto al tema que tiene que ver con la vacunación a chicos de 12 años en la Ciudad de México, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en general ya lo hemos expresado, todo nuestro apoyo para el gobierno de la ciudad. Es una línea del Metro muy importante, que transporta a miles de personas diarias.

Es lamentable, desde luego, lo sucedido, las pérdidas de vidas humanas, pero se está atendiendo a las víctimas, a sus familiares, las víctimas, desde el principio, de manera responsable, humanitaria y se va a seguir haciendo por parte del gobierno de la ciudad.

Las empresas se comprometieron a la rehabilitación de la línea sin cobrar nada adicional, ellos están a cargo de la reparación de toda la línea y yo espero que a finales de año ya esté funcionando.

Quien tiene más información y todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, porque no dudamos de la jefa de Gobierno, le tenemos toda la confianza, es una mujer trabajadora, inteligente y honesta, entonces es mejor que ella conteste, responda.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Bueno, como lo menciona el señor presidente, hemos atendido, creo que es lo más importante, a las víctimas desde el primer momento desde el gobierno de la ciudad, también en los acuerdos reparatorios por parte de la Fiscalía General de Justicia.

Y, por otro lado, el tema de la rehabilitación de la Línea 12, como lo hemos explicado en otras ocasiones, la rehabilitación requiere de un estudio muy detallado de cada uno de los claros de más de siete kilómetros en la parte elevada. Y este estudio ha llevado tiempo, pero es indispensable para que la línea quede de manera segura.

Ha habido toda la colaboración de las empresas, entonces, estamos trabajando al 100. Yo creo que un mes, más o menos, ya se va a haber muchísimo más trabajo de obra en el sitio. Y al mismo tiempo estamos rehabilitando también el tramo subterráneo.

Entonces, vamos a estar dando información, como siempre lo hacemos, cada semana, para que la población y todos sepan cuál es el avance de la Línea 12.

INTERLOCUTOR: ¿Para noviembre podría estar ya en operaciones, doctora?

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Pues vamos a esperar que así sea. De todas maneras, vamos a estar informando todas las semanas de cuál es el avance de la línea y cuáles son, digamos, los detalles que requiere de trabajo tanto en talleres como en campo, para que la línea, que creo que es lo más importante, todos coincidirán, sea una línea totalmente segura.

INTERLOCUTOR: Gracias, doctora.

Hablando del tema de salud, aprovechando aquí a los especialistas, está el doctor Alcocer, el doctor Gatell, hay tres temas importantes, uno es el tema de la vacunación para niños de dos a cinco años y de cinco a 12 años.

Yo le preguntaba al presidente López Obrador la semana pasada si esta vacuna pudiese ser, la de los chiquitos de dos a cinco años, la Abdala, que es una vacuna cubana, después de lo de la gira que efectuó el presidente; y la segunda sería de cinco a 12, Pfizer.

El tema de la hepatitis, que está muy en boga.

Y también que nos hable un poco del tema de los médicos cubanos, si se van a apoyar en especialistas también o van ser médicos generales.

Y también por ahí darle una queja del tema que tiene que ver con el Instituto de Nutrición. Hay especialistas que únicamente dan tres consultas, doctor, tres consultas. Ojalá y le puedan meter mano porque, de verdad, la gente que viene de otros estados del país se queda esperando una consulta. Dicen que aleatoriamente dan las consultas, pero nunca se dan, doctor. Ojalá y pueda meterle mano.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Muchas gracias. Bueno, me voy de atrás en adelante en los temas.

Sobre el Instituto de Nutrición, pues lo lamento. Es mi alma mater tanto como la de mi maestro y yo creo que seguramente platicando con nuestros colegas por allá se puede hacer algo para mejorar la eficiencia de la atención.

Sobre los médicos cubanos, médicas y médicos, ya lo comentaba mi maestro también, el déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que a algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos. Esto está documentado al interior de México, está documentado en organismos internacionales.

México dentro de los países de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, ocupa los últimos lugares, en algunos de los indicadores el último lugar en personal de salud por habitantes, por población.

Entonces, este déficit es producto del desmantelamiento del sistema de salud. Como hemos explicado en otras ocasiones, desde los años 80, concretamente en 1982 se proyectó una reforma integral del Sistema Nacional de Salud que se condujo durante el sexenio siguiente, el sexenio de De la Madrid, del presidente De la Madrid, cuando el doctor Guillermo Soberón era el secretario de Salud. Y en esta reforma se implantó un modelo que fue muy prevalente en toda América Latina y otras regiones del mundo, en Asia también, en donde se fue desplazando la capacidad pública hacia la capacidad privada.

Se pretendió que el mercado privado o la salud vista como un mercado, como un negocio podía sustituir las capacidades de un Estado nacional que pensara en el bienestar, ese fue el modelo. Esto no es ninguna suposición nuestra, eso está documentado por los propios autores, el propio doctor Soberón lo escribió así cuando era el líder de este proyecto.

Esto desde luego se complementó después con el modelo de Protección Social en Salud, conocido más comúnmente como Seguro Popular, en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo mismo, con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud como un producto comercial y se invirtió poco en el desarrollo de personal.

Cuando propio doctor Soberón fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México se achicaron las escuelas de medicina. La Facultad de Medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de seis, ocho mil estudiantes, a mil. En mis tiempos, cuando estudié en los años 80 tardíos, empezábamos mil, terminábamos 250.

Obviamente, este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita.

Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos; en oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de dos decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato.

Pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace dos años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran a formarse, los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas.

Entonces, sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado.

Y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más: en las zonas marginadas, en las zonas rurales, en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados, que es donde generalmente no acude el personal especializado, aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año, tras año.

INTERLOCUTOR: ¿Cuándo llegarían?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Vamos a irlo precisando según se vaya concretando ya el plan de tenerlo, pero la idea es que estén lo más pronto posible.

INTERLOCUTOR: Nada más lo de las vacunas, de Abdala.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Vacunas, con las vacunas lo que estamos haciendo, como lo hemos hecho a lo largo de toda la estrategia de vacunación contra COVID, es dando pasos muy firmes etapa por etapa de acuerdo al riesgo, esto ya lo hemos explicado.

Vamos de la persona con mayor riesgo, que es la persona más añosa, a la persona con el menor riesgo, intercalando personas que tienen enfermedades crónicas, que les hacen susceptibles de tener complicaciones; y las personas más jóvenes, los chiquitines y las chiquitinas son quienes tienen el menor riesgo, afortunadamente.

Entonces, vamos a empezar ahora con el bloque, ya lo iniciamos hace casi un mes, de 12 años en adelante, el siguiente bloque es de cinco a 11 años y ya estamos en los esfuerzos de procuración de estas vacunas, como ya lo anunciamos, tanto de la vacuna Abdala como de la vacuna Pfizer.

Y en su momento, de acuerdo a los distintos análisis que haya y las publicaciones científicas que muestren las propiedades de las vacunas, en el grupo más pequeño evaluaremos, por un lado, si es conveniente utilizarlas, y, por el otro lado, si es necesario utilizarlas en cuanto a la necesidad de proteger a poblaciones que ya tienen riesgos mínimos.

No perder de vista que la condición de riesgo depende también del curso de la propia epidemia. No es lo mismo el momento más activo de la epidemia, en donde en general toda la población tiene riesgos más grandes, comparado con este momento que llevamos ya por casi cuatro meses, en donde tenemos mínima actividad epidémica.

Y sin perder de vista que, mientras la epidemia siga activa en cualquier parte del mundo, nos mantenemos activos en la vigilancia día con día con día para detectar cualquier cambio en la situación.

INTERLOCUTOR: (inaudible) la vacuna Abdala.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Como le digo, lo que estamos ya en los procesos de procuración, en los procesos de adquisición y en simultaneo están también los análisis en Cofepris, no sólo para las vacunas que eventualmente pudieran llegar, sino para los propios expedientes técnicos correspondientes a estas vacunas.

INTERLOCUTOR: ¿Cómo está el tema de lo que es esta, esta… hepatitis?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Hepatitis. Cómo no, vamos a dar sintéticamente, pero un panorama más general. La hepatitis es una enfermedad aguda, una enfermedad de evolución acelerada o de la que estamos hablando, también hay hepatitis crónica, hepatitis de largo tiempo, pero las hepatitis agudas ocurren en corto tiempo.

Y dentro de las hepatitis agudas en general la mayoría de los casos son casos leves, pero puede hepatitis grave. La que hoy interesa o que es motivo de esta noticia es la hepatitis grave.

Las hepatitis pueden ser causadas por múltiples razones, las más comunes son por virus y existen virus específicos que inflaman el hígado, que dan hepatitis. Estos virus se conocen desde hace mucho tiempo, son distintos tipos de virus y se han empezado a clasificar desde hace mucho tiempo por letras:

La hepatitis A, que es la más común y se transmite por agua y alimentos.

Luego, está la hepatitis B y la C, que se transmiten por sangre.

Luego, hay otras la D y la E, que son las conocidas como virus específicos de hepatitis.

En este caso la hepatitis de la que estamos hablando, de la que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta hace acerca de un mes, es una hepatitis de causa desconocida, desconocida. Y este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México, en la medida en que respondimos a la alerta de la OMS y estamos informando y analizando todos los casos.

Pero es muy importante tener presente que hasta el momento ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar ninguna de las dos cosas, cuál es la causa de esta hepatitis: no se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa.

El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación, lo que vemos en los números… Un estado más que anuncia casos, ayer Durango, también San Luis Potosí y Sinaloa, es porque lo estamos buscando. No perder de vista que en México cinco días después de la alerta de la Organización Panamericana de la Salud emitimos un aviso epidemiológico, esto es para las unidades de salud identifiquen los casos, los analicen, nos manden muestras al Laboratorio Nacional de Referencia, el Indre y los estamos estudiando.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica se mantiene activo y lo está estudiando, pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando.

De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña, comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una causa.

INTERVENCIÓN: ¿Cuántos casos…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta el momento estamos en estudio con 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer.

Estaremos viendo casos que se van reportando, pero, insisto, una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, no es el caso; y casos que los vamos identificando, porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a entender cuál es la causa.

No es un patrón de propagación y no parece ser una enfermedad que tenga esas características.

Muchas gracias.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Stephanie Palacios, de la agencia internacional Sputnik.

Mi pregunta es que hace unos días el exdiplomático Andrés Roemer difundió un video en redes sociales sobre que la Fiscalía de la Ciudad de México estaba fabricando estas carpetas de investigación de las víctimas que lo habían denunciado por presunta violación. Informalmente eran 60 denuncias en una plataforma que se llama Periodistas unidas mexicanas, pero formalmente son cuatro denuncias de violación, pero él denuncia que son estas fabricadas.

Pero el señor está en Israel y no sabemos si la cancillería… Pues, ¿qué ha hecho?, porque realmente la cancillería había pedido a Israel que esta persona regresara a México para presentarse y pues que se hiciera justicia por estas acusaciones de presunta violación. Entonces, no sabemos qué ha pasado.

¿Y por qué estos presuntos delincuentes están filtrando o están también diciendo que la fiscalía les está dando datos a estas personas, pues mostrando sus rostros y dando datos personales, poniendo a las víctimas en riesgo? ¿Por qué estas personas?

Como también Marlon Botas, que también dio otro video también filtrado y que… O sea, que la fiscalía de Veracruz dijo que la justicia pues no se litiga en los medios, ¿no? Algo también que pasó con el caso de Debanhi, con la fiscalía de Nuevo León, que se había dicho que un medio de comunicación le había dado este peritaje que el papá había hecho por fuera porque no confiaba justo en la fiscalía del estado.

Y pues, bueno, resulta que todas las fiscalías están llenas de filtraciones, ¿y qué pasa con las víctimas No confían. ¿Qué está pasando con estos casos?, específicamente en este de Andrés Roemer, porque parece que este señor ya dio entrevistas también en otro medio de comunicación, pero no se sabe, porque este señor en Israel y no hay un acuerdo de extradición y dice que es un tema político y de venganzas.

Entonces, ¿qué está pasando ahí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, Claudia tiene más información.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Son varios casos de esta persona, de Andrés Roemer, que varias víctimas que han denunciado violación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Él, en efecto, está en Israel. La fiscal está haciendo pues creo que un trabajo de primera, se ha apoyado a las víctimas.

Y en este caso, como en otros casos, aun cuando no haya acuerdo de extradición, se está trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde la fiscalía y con todo el apoyo para que pueda llevarse a su juicio en este caso.

INTERLOCUTORA: ¿Se sabe algo de que el canciller haya pedido, bueno, algún avance?, porque pues no…

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Hay total colaboración en todos los casos. Realmente la fiscalía evidentemente es autónoma, pero son casos que hemos llegado a ver en el Gabinete de Seguridad y por parte de la fiscal se ha mencionado en este y en otros casos en donde hay personas que han salido fuera del país que hay total colaboración para llevar a cabo las investigaciones.

INTERLOCUTORA: Esto es una nueva modalidad que hacen estas personas, de que se van del país y hacen… Pues la justicia la quieren fuera de los países, porque este señor está en Israel.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Bueno, en este caso salió previamente.

Él hace sus videos, pero creo que lo más importante en este caso es la justicia y que la fiscalía haga su trabajo, que en su momento el tribunal lo pueda hacer y el apoyo con las instituciones federales que estamos teniendo.

INTERLOCUTORA: Sobre las filtraciones en la fiscalía.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Bueno, ahí tiene que investigar la propia fiscalía, no son correctas y pues tendrá que investigar.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

Señor presidente, en el caso de la fiscalía de Nuevo León, ¿en este peritaje sabe alguna información sobre el papá de Debanhi?, ¿algo nuevo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, miren, yo pienso que para dar una explicación más apegada a la realidad y al estado en que se encuentra la investigación podríamos esperar para pasado mañana, el jueves, que el subsecretario Mejía va a dar un informe.

Estuvimos en Nuevo León y se llegó a un acuerdo. Se está participando, vamos a decir que ya de manera formal con la fiscalía del estado, con el gobierno del estado, aceptaron la participación del gobierno federal, que es de colaboración, de apoyo.

También los padres de la joven nos pidieron que participáramos. Hay, como se sabe, dos peritajes, va a intervenir otra instancia.

Pero yo prefiero que pasado mañana les den toda la información.

INTERLOCUTORA: Eso fue antes de que el papá dijera que también iba a demandar a la fiscalía porque además hubo otra filtración en un medio que, que… Este juego, ¿no?, que se revictimiza a las mujeres en los medios de comunicación, con este juego de que estaba una conductora de televisión a favor de la fiscalía y que se juega mucho también en ese sentido con las víctimas, en los medios, revictimizando y que también hay videos que filtran las fiscalías en estos medios de comunicación y eso es lo que pasa con las mujeres.

Entonces, ¿qué hace el gobierno también con estas filtraciones?, porque ponen en riesgo tanto a la familia y tanto a la víctima, que en este caso pues ella no está ya para defenderse.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desde luego es reprobable. Independientemente de lo legal, de lo jurídico, es inmoral lo que se hace, de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan mucho dolor en las familias, en los amigos, en la sociedad.

Tenemos todos que plantear esta situación de inmoralidad. No es sacar la nota a cualquier costo y mucho menos manipular. Esto pues tiene que ver con la actitud ética de los medios. En algunos medios de información hay códigos de ética, en otros no y se permite mentir, calumniar, traficar con el dolor ajeno, el sensacionalismo, el amarillismo, la subordinación al poder, al dinero, pues eso ya lo sabemos.

Lo que sucede es que ahora la gente está más consciente, más participativa, denuncia, el pueblo está más politizado, más despierto, ya nadie está dormido; algunos, pero son pocos.

INTERLOCUTORA: En caso de Marlon Botas, del feminicida de Montserrat Bendimes, que él dice que es un accidente, ¿se le está pidiendo a la fiscalía ya localizar a este muchacho?, porque es con el video solamente, él dice que quiere que liberen a sus papás y él pide eso a través de un video. ¿Va a pedirle al gobernador más información sobre este caso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos y siempre con el propósito de ayudar.

INTERLOCUTORA: Porque pasan, pasan… En este caso de Andrés Roemer pasó un año y medio, con este caso de Marlon pasa un año un mes. Yo no sé si estén esperando estas personas que acabe este sexenio para ver y negociar la justicia, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque nos vemos todos los días aquí y hay la libertad para que se denuncie y ustedes y nosotros somos muy perseverantes, no nos vamos a cansar.

Sí pueden estar pensando que van a ganar tiempo, que van a esperar a que haya un cambio. Creo que esa apuesta no les va a funcionar, va a resultar fallida porque ya cambió la mentalidad del pueblo, es muy probable que los nuevos gobernantes sean gente con convicciones, con principios, gente honesta y sobre todo va a haber más participación de los ciudadanos, de la que había anteriormente, menos control, menos manipulación.

Ya los medios de información convencionales ya no van a poder hacer lo que hacían. Acaban de mencionar un asunto de un medio de información y se generó un debate amplísimo; eso antes ni sucedía. Bueno, hacían montajes y pasaba de noche, era parte de la normalidad política, entre comillas. Ahora no, cualquier cosa se denuncia y hay mucha libertad, hay miles, millones de personas que son comunicadores.

Y celebro mucho lo de las redes sociales. Los programas de redes sociales nuevos y todos los programas, son muy vistos. Yo no conozco personalmente a muchos de los que interactúan en redes sociales, que informan, pero son muchos muy inteligentes. Un día, ofreciéndoles disculpa por adelantado, voy a dar a conocer sus nombres porque son muy buenos, nada que ver con el periodismo de antes.

INTERLOCUTORA: Justo mencionar en esto de los temas de las redes sociales, cuando fue la detención de Jaime Rodríguez, ‘el Bronco’, la única imagen que estaba para la detención del ‘Bronco’ fue de este medio, no había ninguna otra imagen.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Pero esa es una, también podría decirse, quizá una posible filtración.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Porque también se dijo que cómo es posible que la detención de Jaime Rodríguez Calderón, del ‘Bronco’, fue más rápida y lo procesaron tan rápido; que no hay ninguna detención sobre el caso de Debanhi, que además se peleó el gobernador y la fiscalía y hubo ahí un tema que… Como en este caso, que fue una joven que falleció y que además se dijo que fue un accidente lo que pasó cuando un peritaje ahora dice que fue feminicidio y que fue una violación, fue terrible.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que así era antes y entonces eso todavía no termina de irse, esas prácticas, eso de que un periodista famoso le hable a un gobernador, a un procurador o al secretario particular del gobernador o al de prensa de un estado:

—Oye, a ver ¿qué pasó?

—Pues, está así, así y así.

—¿Y cómo lo van a manejar?

—Oye, ahí te pedimos que nos ayudes.

Y son capaces de distorsionar las cosas. Pero eso ya no es la regla, ya eso es la excepción, ya no es así, los medios no convencionales en las redes sociales de inmediato empiezan a conocerse otras versiones y se aclaran las cosas, ponen en entredicho a las personas, ya es otra cosa.

Yo espero que siga sucediendo esto y que todos hagamos un compromiso de cuidar la dignidad de las personas, el dolor ajeno, no sacar raja, no ir por la foto más dramática.

INTERLOCUTORA: ¿Podría haber alguna regulación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, eso se regula con la misma prensa, así decían los liberales, se le atribuye a Lerdo, que decía que la prensa se regula con la prensa. Y así está sucediendo, ¿eh?, porque ya no es tan fácil que un periodista famoso se lance, porque le va como en feria, o sea, tienen que medirse, tienen que autolimitarse; antes no.

Acabaron… Miren lo de Loret, que todos somos Loret. ¿En qué terminó? Ya nadie quiere se Loret. Pero así hay otros pues, así y así hay otros casos. Antes no, antes calumniaban impunemente, inventaban y no había ningún problema; ahora no.

Entonces, yo celebro que la gente está muy despierta, muy consciente, no se dejan manipular, lo estoy notando hasta en sectores de clase media muy conservadores, que es tanta la campaña en contra de nosotros, tan irracional, extrema, exagerada, intensa, rabiosa, que ya algunos ‘¿será cierto?’, ya empiezan a reflexionar y a hacer un lado el fanatismo, el dogmatismo y a ver las cosas con objetividad, porque es una exageración y al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, decía Lincoln, pero no se le puede engañar toda la vida.

Entonces, hay que tener confianza en la gente y esperar a que las cosas se vayan manejando de otra manera.

INTERLOCUTORA: Por último, presidente, sobre la reunión que va a tener mañana, sobre esta delegación que va a venir de funcionarios de Estados Unidos por lo de la cumbre, ¿con quiénes se van a reunir?, ¿cuándo será, mañana?

Lo último, gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es una reunión con un senador de Estados Unidos, que es de los encargados de organizar la cumbre.

Nosotros vemos bien que el planteamiento que han hecho varios gobiernos, no sólo nosotros, de que se invite a todos pues se está tomando en cuenta.

No ha habido una respuesta negativa categórica, no han dicho no, se ha actuado con prudencia, con tolerancia y eso es importante, que nos escuchemos; y han detenido las invitaciones y están esperando; además, faltan algunos días.

Nosotros, independientemente de lo que se resuelva, pues siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con el gobierno de Estados Unidos y más, mucho más, con el pueblo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos nos ha tratado con respeto y nosotros tenemos mucho respeto y estimación por el pueblo de Estados Unidos.

También eso hay que tenerlo en consideración, una cosa somos los gobiernos y otra cosa son los pueblos, o sea, nuestros pueblos tienen buena relación.

Aquí en México viven más de un millón de estadounidenses, es el país en donde viven más estadounidenses, en México, de todo el mundo y ahora más.

Y, fíjense, en los últimos tiempos, porque esta es una ciudad muy bella, ahora, como se dice coloquialmente, ¿dónde lo vas a agarrar?, además de su historia milenaria, bueno, centenaria, de la hospitalidad, la solidaridad de la gente de la ciudad, ahora hay seguridad pública, es de las ciudades más seguras del mundo.

Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos años? No sé si ustedes ya lo han notado, pero se han venido a vivir muchísimos estadounidenses y extranjeros, pero más estadounidenses, que viven en la ciudad. Eso sería un buen tema para un reportaje. Pero muchos, muchos, muchos, es notorio.

Entonces, hay relaciones fraternas entre los pueblos y tenemos muy buena relación con el presidente Biden, muy buena.

Fíjense la distinción. Primero, conmemorar, que no se hacía o se había dejado de hacer el día 5 de mayo, el Día de la Batalla de Puebla. Se hacía durante mucho tiempo una ceremonia en la Casa Blanca, pues se consideraba como una fiesta también para los estadounidenses y se dejó de hacer y ahora el presidente Biden ordenó que se volviera a hacer la ceremonia y la encabezó su esposa.

Y fue como invitada especial Beatriz, mi esposa y me platicó de que la sentaron en un sitio y estaba hablando el presidente Biden y tuvo la amabilidad de pararse e irla a saludar. Luego, terminó y la pasaron a la Casa Blanca. Estuvieron platicando la señora del presidente, el presidente, Beatriz.

Hay una muy buena relación. Y en lo económico, en lo comercial, indudablemente en lo migratorio, en la seguridad, estamos trabajando de manera coordinada.

Por eso no se debe de pensar que, si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y consideramos que no se debe de excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos, no es cualquier cosa.

Entonces, esa es la postura de México, pero no significa ruptura.

¿Qué estamos planteando?

Que se invite a todos, que no se excluya a nadie, porque nadie tiene el derecho de excluir.

Y no es como dicen de manera frívola algunos periodistas famosos, no es a quién invito a la fiesta y a quién no, no puede ser lo mismo.

Entonces, yo espero que en estos días se logre un acuerdo y que se invite a todos.

Y el que no quiera ir, pues que no vaya. Ahora me acordé de un dicho de alguien que queremos tanto, tanto, que se nos adelantó, un precursor de este movimiento, el ingeniero Heberto Castillo, dice que en su pueblo alguien puso un letrero, ‘el que tenga cerdos, puercos, que los amarre; y el que no, que no’. Pues está mal dice el letrero, dice. El que no, ¿cómo va a amarrarlos? ‘No —dice— es aquí hay quienes los amarran, aunque no los tengan’.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana es una reunión, creo que es en el transcurso de la mañana.

INTERVENCIÓN: Las medidas que anunció el presidente Biden para Cuba,

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí, celebramos que se avance en ese sentido, es un paso.

Aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos, eso es una política medieval, no tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Pero, bueno, ahí ya hay este avance, aunque sea limitado.

Pero son dos cosas distintas:

Una es esta apertura que debe de darse, o sea, no apertura, el que no exista una política de bloqueo, porque se perjudica a mucha gente, imagínense que no se puedan comprar alimentos, que la gente no pueda adquirir lo básico, porque la empresa que venda es sancionada. O sea, ¿por qué ese aislamiento? Es una política genocida y como les gusta, como a mí, a los estadounidenses, el béisbol, yo les diría que lucen mal. Así se dice en el béisbol cuando alguien no hace bien las cosas, ‘lució mal.’ Eso no se de hacer.

Pero lo otro, que es parte también de lo mismo, es el derecho soberano de los pueblos a tener la forma de su gobierno y a que ninguna nación, por poderosa que sea, intervenga en asuntos internos. Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.

Es un asunto de principios y vamos a esperar a ver qué sucede.

Ya es la hora del desayuno. Nos va a invitar a desayunar aquí la jefa de Gobierno.

Ah, perdón.

PREGUNTA: Sí, gracias, señor presidente.

Felipe Fierro de ATiempo.tv.com.mx y PuenteLibre.mx

Recientemente estuvo aquí en México Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos. Ellos están muy preocupados, está creciendo la tensión porque hay muchas muertes por fentanilo derivado de las sobredosis principalmente por esta droga.

Él y su comisión sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela ¿verdad?, sobre el tema y el Departamento de Estado emitió un comunicado diciendo que ellos vinieron ante la necesidad urgente de que se responda a las acciones bilaterales para prevenir la producción y el tráfico de fentanilo.

La pregunta es: ¿cuál es la situación que tiene México en el combate contra el fentanilo que usted ya lo ha señalado?

Y sí realmente existe este nivel de presión por parte de Estados Unidos para con México, porque ellos dicen que no se está haciendo algo en serio para evitar el tráfico, la migración de quienes lo trasladan allá y las muertes, que les preocupan mucho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nosotros lamentamos mucho lo de los fallecimientos de jóvenes en Estados Unidos por esta droga química, por el fentanilo y otros compuestos, lo lamentamos mucho.

Y nosotros estamos ayudando, se está haciendo más que nunca para combatir el tráfico de drogas, fue lo que nos llevó a tomar la decisión, entre otras cosas, de que los puertos estén controlados por la Secretaría de Marina, porque estas drogas se introducen por puertos, vienen en una cantidad considerable de Asia.

INTERLOCUTOR: Sí, pero dicen que el puente es México y la frontera es muy porosa y las autoridades mexicanas no operan debidamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos trabajando constantemente, estamos destruyendo laboratorios, hay toda una actividad permanente. Ellos lo saben, porque les informamos y vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad.

El día 20 tenemos el informe mensual sobre seguridad y vamos a dar a conocer de manera puntual tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa lo que se está haciendo en esta materia. Y se va a seguir actuando.

Siempre van a haber cuestionamientos de que México no hace lo necesario para evitar el ingreso de las drogas a Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando y actuando con profesionalismo, con rectitud, con honestidad.

Ya no es y ellos lo saben, el tiempo en que se asociaba la delincuencia organizada con la autoridad y ellos lo saben muy bien, que ya es distinto. Y además podemos probar que se han incrementado considerablemente los decomisos de drogas en el tiempo que llevamos.

Y no vamos nosotros a reclamarles nada, que tendríamos también de qué hablar, varios temas, porque hay gente interesada en que nos peleemos.

INTERLOCUTOR: ¿Quiénes, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues los que no quieren que haya buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Por eso, no vamos a caer en ninguna provocación.

Pero si somos vecinos tenemos que trabajar de manera coordinada. Ni modo que la culpa sea nada más de una de las partes, eso es maniqueo, imagínense si nosotros les decimos: ¿Y qué pasa con las armas? y tendríamos todos los elementos.

INTERLOCUTOR: Y el dinero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El dinero, pero además qué se está haciendo en favor de los jóvenes, que es lo más importante. Porque pueden estar las drogas, pero si el joven es feliz, si no necesita esa felicidad efímera y fatal porque vive bien, está a gusto, tiene su estudio, está ilusionado, ama la vida…

Nada más en los medios de información, ¿dónde están las campañas para que no se consuma la droga?, ¿conocen ustedes de un plan en Estados Unidos para orientar a los jóvenes en las grandes cadenas de radio, de televisión? No

Pero nada más porque me lo estás preguntando, pero no me voy a meter a eso, mejor vamos a ponernos de acuerdo y vamos a seguir trabajando juntos porque, independientemente de la frontera, son seres humanos.

A nosotros nos duelen mucho esas cosas. Imagínense la tristeza de lo que acaba de ocurrir. Es muy lamentable, doloroso. Hasta les enviamos de aquí, les enviamos de aquí un abrazo fraterno a los familiares de las víctimas, a todos los estadounidenses.

Nosotros queremos vivir en paz y estamos trabajando con ese propósito.

INTERLOCUTOR: En otro tema, señor presidente, usted afirmó que la jefa de Gobierno no era su consentida en la sucesión presidencial como precandidata de Morena, eso fue hace meses. Y luego hay un elemento novedoso en este punto, que es la incursión del nuevo secretario de Gobernación, Adán.

Desde luego que en el primer punto de que si es su consentida o no la señora jefa de Gobierno, usted pierde las encuestas porque en el imaginario colectivo las opiniones de políticos dicen que sí, bueno, pero el punto está en que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O sea, en la encuestan dicen que sí.

INTERLOCUTOR: La encuesta dice que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí que yo pierdo, pues.

INTERLOCUTOR: Que sí, que usted creo que sí es… que usted pierde en este punto.

Entonces, el señor secretario ha tenido una posición más protagonista, política, pública, de escenario y aunque está abajo en las encuestas lo señalan como el plan B y esa es la pregunta: ¿es el secretario de Gobernación el plan B para que sea el candidato de Morena?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, miren, es muy claro:

En primer lugar, ya no hay ‘tapados’, eso que duró más de 100 años. Ya lo hemos hablado, eso lo inventó Porfirio Díaz, el primer ‘tapado’ que hubo fue Manuel González. Ya no hay eso, ya no hay ‘tapados’, no hay ‘tapados’, todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado.

Y yo celebro de que haya relevo generacional y cuando hablo de relevo generacional estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo, todos tienen menos edad que yo.

Ya lo he dicho en otras ocasiones, antes se pensaba que el presidente de más edad fue don Adolfo Ruiz Cortines; pues no, él entró creo a los 60 años a la Presidencia, yo entré a los 65, yo soy el presidente de más edad, el presidente constitucional en la historia de México, por eso dicen mis adversarios que ya estoy chocheando.

Bueno, pero hay jóvenes maduros muy buenos, mujeres, hombres.

INTERLOCUTOR: Zoé, por ejemplo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Zoé, también el doctor, desde luego Claudia.

Yo no sé dónde dije que ella no era.

INTERLOCUTOR: Yo le pregunté en una conferencia de prensa y dijo: ‘No, no es mi consentida, pero…’

INTERVENCIÓN: ¿O sí es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia.

Y Adán, imagínense, es mi paisano; Marcelo está haciendo un trabajo de primera.

INTERLOCUTOR: Pero ya no lo trae a las mañaneras, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre, me está esperando y va a desayunar con nosotros. Y otros.

Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo, si es el soberano, porque eso es historia, eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata; y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente, no una persona, no hay ‘tapado’.

Lo único que yo estoy planteando y eso de manera respetuosa porque, aunque tengo licencia, pertenezco a un partido y en ese partido cuando se fundó se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta, o sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta. Eso no sé si ahora lo tenga algún partido, pero por primera vez quedó escrito en el estatuto, en la norma de un partido.

Entonces, se hace una encuesta. Ya lo hicimos cuando en el 2012, Marcelo era jefe de gobierno, yo estaba de dirigente de ese partido, de Morena; y se hizo la encuesta, yo gané la encuesta y no por mucho, pero gané la encuesta.

Los adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar la ruptura, pero Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas y yo fui candidato porque gané la encuesta.

Bueno, eso mismo es lo que yo deseo y al que gane la encuesta, hombre o mujer. Yo voy en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo; no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta, eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta.

INTERVENCIÓN: ¿Los acompañaría en los eventos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nada, nada, nada. Nada más eso, porque no se debe usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido.

INTERLOCUTOR: Pero su opinión pesa mucho, señor presidente, una decisión de usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pero pesa más, tiene más peso la opinión de la gente.

INTERLOCUTOR: Sí, pero su opinión pesa en la gente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ¿y a dónde va Vicente?, donde va la gente, o sea, ¿a dónde voy a ir?, donde va la gente. O sea, primero, que la gente diga: ‘Este queremos, esta compañera, este compañero’.

INTERVENCIÓN: ¿Usted por quién votaría presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si me encuestan, porque también no sabemos, en su momento.

Pero no hay ‘tapado’, no existe eso, eso es totalmente antidemocrático, el famoso ‘dedazo’ y es lo mejor que puede haber, que sean los ciudadanos los que decidan.

Y hay muy buenas encuestadoras y está demostrado técnica, científicamente que funciona el método; o sea, que si se hace bien la muestra, resulta.

Y hay forma de que no sea una sola empresa o una sola encuestadora, sino que sean dos o tres.

Y que haya supervisión de los que van a participar.

Y que participen también los que tengan posibilidad porque, si no, pues es nada más para que aparezca en el currículum de que estuve participando para ser candidato a la Presidencia y solicite ser encuestado. Tiene que ser serio y eso los partidos lo tienen que resolver en su momento. Pero ese es el método.

Y me llevo muy bien con todos, no saben cuánto, así, así, así, los quiero. O sea, a Claudia, a Adán, a Marcelo, al doctor, a Hugo, a Zoé, a todos, al doctor Alcocer, que es un gran maestro.

No saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del almirante Ojeda; lo mismo, no saben lo que agradezco, respeto, el apoyo del general Sandoval, del general Bucio.

¿Qué sería el presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres, de hombres con convicciones, con principios, leales al pueblo, leales a la patria, honestos, en un proceso de transformación? Me ayudan mucho.

INTERVENCIÓN: Jesús Ramírez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Jesús Ramírez, sí, que le toca… A ver, ven.

Es que ¿saben qué? que le echan la culpa a él, le echan la culpa a él: ‘Es que él es el que le dice al presidente de que los medios o alguien en los medios…’ No, no, no. Él es muy profesional y muy buena gente, de muy buen corazón, incapaz de una intriga, de veras. Yo me hago cargo de mis cosas.

Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.

INTERVENCIÓN: ¿Los fines de semana haría campaña?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ni los fines de semana.

INTERVENCIÓN: Pero lo están haciendo, la doctora lo está haciendo, Marcelo lo está haciendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que ellos tienen tiempo, se están dando tiempo para eso, pero es distinto, es… Yo creo que, si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe de utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer.

INTERVENCIÓN: Son funcionarios públicos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que son cosas distintas, o sea, una elección presidencial es distinta a una elección en un estado, ustedes lo saben; o sea, nada más piensen que todos los movimientos, los más importantes, para bien y para mal se desatan alrededor de la sucesión presidencial en nuestra historia, son los momentos más difíciles.

Por cierto, yo deseo que las elecciones en Colombia se den en paz, en paz, en paz, que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado.

Lamento mucho lo que está pasando en Colombia. Tenemos que buscar que haya paz y desde luego en nuestro país.

Aquí el día de las votaciones, ahora vienen votaciones en seis estados, que toda la gente, todos, todos, todos a votar. Porque hablábamos la vez pasada de las intimidaciones a periodistas y lo hacen muchas veces para que se tenga temor o miedo, piensan los cobardes que amenazan de que con eso un periodista, un político, un opositor va a dejar de luchar. Se equivocan, la libertad no se implora, se conquista y cuando hay convicciones se pueden correr riesgos.

En lo personal un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás, pero sí por defender sus ideales si puede poner en riesgo su vida, lo decía el Quijote: ‘Por la dignidad, por la libertad, se debe poner en riesgo hasta la vida’.

Entonces, en el caso de las elecciones, que amenazan, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe, porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan, acarreados, pueden triunfar los corruptos.

Entonces, hay que salir a votar, hay que participar sin miedo. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema.

Y que la pasen muy bien, nos vemos.

