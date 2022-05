Médicos mexicanos protestaron ante la contratación de personal de salud de Cuba: “Privilegian a los extranjeros”

Médicos mexicanos manifestaron su desaprobación ante el anunció de AMLO de contratar médicos cubanos (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Colegios, asociaciones y federaciones de médicos manifestaron su desaprobación “y enérgica protesta” ante el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de contratar médicos cubanos por la supuesta carencia de personal de la salud que tiene México.

A través de un comunicado, los médicos mexicanos consideraron la acción como una “falta grave”, pues señalaron que hay profesionales de la salud en el país con capacidad avalada por las universidades, “formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia” de la población que se encuentran desempleados o trabajadores con salarios “muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

“Debido a esto consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo también la capacidad académica de nuestras universidades”

Médicos manifestaron que su intervención no ha representado beneficio para la atención de la población (Foto: Twitter/@CMIMorg)

El personal de salud indicó que continuará trabajando, junto con el Gobierno de México, en la atención de los pacientes afectados por el COVID-19, “arriesgando nuestras vidas y la de nuestras familias, en muchas ocasiones comprando nuestros equipos de protección personal”.

Por ello, les resultó “un agravio” el anunció del mandatario federal, ya que, aseguraron, los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

Asimismo, manifestaron que su intervención no ha representado beneficio para la atención de la población, “y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”.

Los médicos mexicanos consideraron la acción como una “falta grave” (Foto: Twitter/@doctormacias)

“En la pandemia vimos que pudimos unir esfuerzos, por lo que estamos seguros de que los mexicanos apoyados por médicos, enfermeras y todo el personal de salud del país, seguiremos saliendo adelante como nación”, concluyeron los profesionales en el texto.

Y es que el pasado lunes 9 de mayo, el presidente López Obrador informó que su administración contratará a 500 médicos especialistas de Cuba con el objetivo de garantizar la salud en todos los estados del país.

“Vamos a contratar a más de 500 médicos que ya van a estar trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos, análisis clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo”

López Obrador informó que su administración contratará a 500 médicos especialistas de Cuba (Foto: Yamil Lage)

El mandatario federal explicó que en el periodo neoliberal no se apoyó la educación pública y se quiso poner al servicio del mercado, para que pudieran tener acceso a ella a quienes dispusieran de los recursos para pagar colegiaturas, “al mismo tiempo que se cerraban espacios en las universidades públicas y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión”.

Lo anterior, continuó AMLO, afectó a la formación de médicos generales y especialistas, y como consecuencia, se tiene un déficit de personal a pesar de que se tengan hospitales para atender, sobre todo, a la población mexicana que habitan en las zonas más vulnerables.

No obstante, médicos y personajes de oposición reprocharon la contratación de personal de la salud extranjero, pues aseguraron que en el país hay suficientes médicos para conseguir el objetivo del jefe del Ejecutivo.

Éctor Jaime Ramírez Barba lamentó que AMLO quiera contratar extranjeros (Foto: Twitter/@ectorjaime)

“De hecho, hay desempleados, incluyendo muchos que lucharon en la pandemia”, sentenció Alejandro Macías, un especialista reconocido en el país.

El médico y diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, lamentó que AMLO quiera contratar extranjeros cuando hay “menos de 20 mil plazas ofertadas en el Examen N. de Aspirantes a Residencias Médicas, de 30 mil prometidas”.

