“Morena es igual a desastre”: Claudio X. González culpó a la 4T de todas las problemáticas en México

El empresario Claudio X. González volvió a lanzarse contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los acusó de aumentar las problemáticas sociales, económicas y políticas en México desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió su cargo en 2018.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de la organización de oposición Sí por México aseguró que el partido guinda es igual a desastre en la economía, pues lo señaló de aumentar la tasa de inflación, caída del empleo, así como la disminución de las percepciones para las empresas.

Además, también señaló que en el ámbito de la salud son los responsables de las muertes de más de 650 mil personas por COVID-19, el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, así como alrededor de 15 millones de personas sin acceso a los centros de salubridad del Estado.

“Morena = desastre en ECONOMÍA (estanflación, caída del empleo, disminución de las percepciones), SALUD (650,000 muertes x Covid, desabasto, 15 millones+ sin servicio...), SEGURIDAD (+120,000 homicidios dolosos, delincuencia rampante...)”, redactó.

Sin embargo, no fue el único mensaje que publicó el magnate mexicano, pues en otro argumentó que el mandatario y sus aliados no quieren escuchar a las voces disidentes, por lo que no aprenden de las necesidades de la población mexicanos.

Asimismo, puntualizó que el partido guinda eligió el camino incorrecto, aquel que, según su perspectiva, ha generado más pobreza entre la ciudadanía, muerte, miedo, inseguridad en las entidades federativas, así como ignorancia y menos libertad para tomar decisiones desde lo personal.

Finalmente, puntualizó que todo lo anterior ha traído consigo que los gobiernos de Morena puedan utilizar más mentiras contra la población, especialmente con las conferencias matutinas que encabeza el tabasqueño desde Palacio Nacional; por lo que prevé que sigan con la misma fórmula.

“Para el que no quiere escuchar y aprender no hay solución posible. Morena no sólo eligió el camino incorrecto, no quiere variar el curso. El resultado es previsible: +pobreza, +muerte, +miedo e inseguridad, +ignorancia, menos libertad. Y muchas + mentiras y distractores mañaneros”

No son las únicas críticas que ha emitido González Guajardo, pues tan solo, a principios de mes, se sumó a las peticiones para sacar a la Cuarta Transformación de todos los puestos del poder del país, por lo que urgió a que se cree un candidato único entre la oposición para las elecciones del 2024 y que no se divida el voto.

Al respecto, informó a través de las redes sociales que votar por otro partido, fuera del guinda, es la única forma de hacerse cargo de los problemas que azotan a México, entre ellos varios de los que Andrés Manuel López Obrador prometió que serían erradicados en su mandato.

“Es irónico, pero para atender las causas que Morena abanderó en el ‘18, el combate a la corrupción, la pobreza y la desigualdad, es necesario echar a Morena de Palacio. Cada uno de esos temas ha empeorado y en el camino vimos que a Morena le importa más el poder que el servicio”, escribió en su cuenta oficial, aunque fue fuertemente criticado por internautas.

Aunado a lo anterior, aseguró que el país está en un punto donde, además de todos los problemas que sufre, también es víctima de un “mal-gobierno que empeora las cosas”.

