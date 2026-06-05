El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del viernes 7 de agosto, la Ciudad de México recibirá uno de los eventos más esperados para la música tropical y experimental: el Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers llevarán al escenario de La Maraka su proyecto conjunto “Ruido Tovar”, que propone una reinterpretación contemporánea del legado tropical mexicano.

Por primera vez, el Instituto Mexicano del Sonido —liderado por Camilo Lara— y Meridian Brothers —encabezados por Eblis Álvarez— presentarán “Ruido Tovar”, un show colaborativo que une tradición tropical, tecnología y experimentación.

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El espectáculo inicia a las 21:00 horas en el Centro de Espectáculos La Maraka y los boletos están a la venta a través de Arema.mx.

El proyecto “Ruido Tovar” surge tras el lanzamiento del álbum homónimo el 22 de mayo.

Esta producción conjunta explora la transformación de la música tropical mexicana en la transición de finales de los años setenta y principios de los ochenta, etapa marcada por la convivencia de instrumentos orgánicos y electrónicos, y la llegada de nuevas tecnologías musicales.

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La principal referencia conceptual del álbum es Rigo Tovar, pionero que integró sintetizadores como el Moog a los géneros tropicales.

Esta innovación permitió mezclar lo bailable y lo psicodélico, abriendo un panorama sonoro novedoso para la época. “Ruido Tovar” funciona como homenaje a este legado y busca una reinterpretación actual de aquel momento decisivo en la historia musical de México.

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El primer sencillo, “Cumbia Fantasía”, representa el espíritu colaborativo del proyecto. La canción combina la tradición de la cumbia mexicana con capas electrónicas y arreglos inesperados, evocando las pistas de baile del pasado y dotándolas de un carácter experimental.

Consecuencias y reacciones al suceso

(enlive)

La puesta en escena de “Ruido Tovar” va más allá de un concierto tradicional e incorpora elementos de vanguardia que enriquecen la experiencia del público. Tanto el Instituto Mexicano del Sonido como Meridian Brothers apuestan por un espectáculo en el que convergen música, imágenes y performance.

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Entre los principales aspectos del espectáculo destacan:

El desarrollo conceptual y sonoro centrado en la música tropical mexicana.

Integración de recursos visuales que acentúan el ambiente retrofuturista.

Fusiones de psicodelia, ritmos tradicionales y tratamientos electrónicos.

Participación conjunta de los dos proyectos en el escenario, mostrando perspectivas particulares sobre la cultura popular latinoamericana.

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A lo largo de su carrera, Camilo Lara ha posicionado al Instituto Mexicano del Sonido como referencia en la exploración de la identidad musical de México desde un ángulo moderno, abarcando géneros como tropical, hip hop y electrónica. Por su lado, Eblis Álvarez y Meridian Brothers destacan por su visión experimental e irónica de la música popular, fusionando psicodelia con ritmos tradicionales.

Perspectivas tras el acontecimiento

La colaboración de ambos proyectos en “Ruido Tovar” sintetiza una propuesta innovadora, conectada con la tradición pero abierta al presente y al futuro de la música tropical. El álbum y el espectáculo reconocen a Rigo Tovar como figura fundamental en la integración de tecnología y experimentación en el género.

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La elección de La Maraka como sede resalta la proximidad que el evento busca con su público, en un recinto consolidado para propuestas que combinan nostalgia y exploración sonora. El encuentro de este viernes 7 de agosto representa una celebración en la que memoria y vanguardia conviven, lo que podría hacer de “Ruido Tovar” una referencia dentro de la evolución de la música tropical mexicana.