México

Policías de Ecatepec reciben 50 años de cárcel por secuestro exprés: exigieron 50 mil pesos para liberar a su víctima

Los tres exelementos utilizaron una patrulla oficial para privar de la libertad a una persona y extorsionar a sus familiares

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Detenidos policías Ecatepec secuestro extorsión FGJEM
Detenidos policías Ecatepec secuestro extorsión FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de tres exelementos de la policía municipal de Ecatepec, tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés cometido en octubre de 2023.

Los sentenciados fueron identificados como Eduardo Aguilar de los Santos, Erick Guardado Moreno y Valeria Gómez Silva, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías en activo de la corporación municipal.

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La resolución judicial fue emitida por un Juez con sede en Ecatepec, luego de que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para demostrar la participación de los tres acusados en la privación ilegal de la libertad de una persona, a quien utilizaron para obtener un beneficio económico mediante amenazas y extorsión.

Así ocurrió el secuestro exprés en Ecatepec

La entrega de unidades debe concluir este martes 31 de diciembre.
Los sentenciados habrían usado una de las patrullas para subir a su víctima (Crédito: Cuartoscuro)

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2023, cuando la víctima fue interceptada por los entonces policías municipales y subida a una unidad oficial bajo el argumento de que se encontraba detenida.

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Durante el traslado, los uniformados aprovecharon su posición de autoridad para despojar a la persona de su teléfono celular y comenzar una serie de actos de extorsión.

Las indagatorias revelaron que los responsables se comunicaron con familiares de la víctima para exigirles la cantidad de 50 mil pesos a cambio de no presentarla ante el Ministerio Público y permitir su liberación.

Además de las amenazas, uno de los implicados utilizó la aplicación de banca móvil instalada en el dispositivo de la víctima para realizar una transferencia de dinero, incrementando así el daño patrimonial ocasionado.

Horas después, la persona afectada fue liberada en la colonia Polígonos, ubicada en el municipio de Ecatepec.

Investigación permitió identificar a los responsables

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
La Fiscalía mexiquense reunió pruebas para poder identificar plenamente a los tres servidores públicos en este delito (FGJEM)

Tras la denuncia y el inicio de las investigaciones, la FGJEM reunió diversos elementos de prueba que permitieron identificar plenamente a los tres servidores públicos involucrados en el delito.

Con la evidencia recabada, la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión en contra de los acusados, las cuales fueron autorizadas por la autoridad judicial correspondiente.

Una vez cumplimentados los mandamientos judiciales, Eduardo Aguilar de los Santos, Erick Guardado Moreno y Valeria Gómez Silva fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde permanecieron sujetos a proceso penal.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios, peritajes y otros datos de prueba que acreditaron la responsabilidad de los tres acusados en el secuestro exprés.

Juez impone condena ejemplar

Luego de analizar todas las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, el Juez determinó la culpabilidad de los tres exintegrantes de la Policía Municipal de Ecatepec.

Como resultado, dictó una sentencia de 50 años de prisión para cada uno de ellos por el delito de secuestro exprés.

Asimismo, la autoridad judicial ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, medida que forma parte de las sanciones derivadas de la condena.

Este caso representa una de las sentencias más severas impuestas contra servidores públicos involucrados en delitos de privación ilegal de la libertad en el Estado de México y refleja los esfuerzos de las autoridades para combatir actos de corrupción y abuso de poder cometidos por integrantes de corporaciones de seguridad.

La Fiscalía mexiquense reiteró que continuará investigando y persiguiendo cualquier conducta delictiva cometida por funcionarios públicos, especialmente aquellas que vulneren la confianza ciudadana y atenten contra la seguridad de la población.

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