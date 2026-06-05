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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,09 pesos mexicanos, lo que representa una caída del -0,12% respecto al precio de cierre anterior de 20,11 pesos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,69% y su evolución interanual muestra una caída del 7,55%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, con una duración de un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 3,25%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,81%, lo que indica una cierta estabilidad en el mercado cambiario.

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