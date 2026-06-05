¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

Cómo llegar en bicicleta al Estadio Ciudad de México (Jefatura Gobierno CDMX)

El Mundial 2026 se acerca y la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de aficionados que buscan alternativas rápidas y ecológicas para llegar al Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Ante la alta demanda prevista en el transporte público y los cierres viales en el sur de la ciudad durante los partidos, la bicicleta se perfila como una opción práctica y atractiva para desplazarse.

Para quienes planean llegar en bicicleta al Coloso de Santa Úrsula durante el Mundial 2026, la alternativa principal es la ciclovía en Tlalpan nombrada “La Gran Tenochtitlán”, ruta que conecta el Centro Histórico con el estadio a lo largo de Calzada de Tlalpan.

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El acceso habilitado para bicis se ubica en la esquina en los alrededores del Centro y Estaciones de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, donde se construyó un bici-estacionamiento y será el acceso más cercano al recinto, este centro ubicado en el Paradero de autobuses Huipulco se perfila a ser un punto nodal de la movilidad.

Rutas ciclistas confirmadas: cómo llegar al Estadio Azteca de forma sustentable (X/ @SOBSECDMX)

Rutas ciclistas confirmadas: cómo llegar al Estadio Azteca de forma sustentable

La infraestructura ciclista programada para el evento cuenta con una red de 34 kilómetros de ciclovía que une el Zócalo con el sur de la ciudad y beneficia directamente a cinco alcaldías: Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. Esta ruta, inaugurada rumbo al Mundial 2026, discurre por los carriles laterales de Calzada de Tlalpan y dispone de señalización y confinamiento para mayor seguridad, lo que facilita a los ciclistas evitar el congestionamiento vehicular en las zonas cercanas al estadio.

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De acuerdo con Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios, el corredor está diseñado para soportar al menos 2,103 viajes ciclistas diarios hacia el Estadio Ciudad de México. Además, se construirá un biciestacionamiento en el CETRAM Huipulco, donde los usuarios podrán dejar su bicicleta en un punto seguro con conexión al transporte público.

Rutas recomendadas para llegar en bicicleta (X/ @SOBSECDMX)

Rutas recomendadas para llegar en bicicleta

La ruta principal sugerida para los ciclistas es la Ciclovía La Gran Tenochtitlán, que parte del Centro Histórico y llega hasta los alrededores del estadio por la Calzada de Tlalpan. El trayecto completo es de aproximadamente 30 kilómetros y suele cubrirse en cerca de una hora pedaleando desde el centro.

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Existen otras rutas relevantes para acceder en bicicleta desde diferentes sectores de la ciudad:

Avenida de los Insurgentes Sur, con enlaces a ciclovías transversales.

División del Norte y Río Churubusco, que son vías amplias con segmentos de camellón y espacio habilitado para bicicletas.

Enlaces hacia la red de Movilidad Integrada, con estaciones Ecobici, estacionamientos especializados y conexiones al transporte público para completar el trayecto.

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El acceso principal para bicis en las inmediaciones del estadio se localiza en el cruce de Calzada de Tlalpan y Circuito Azteca.

Accesos y estacionamientos para ciclistas

Las personas que se trasladen en bicicleta encontrarán zonas de biciestacionamiento habilitadas en la puerta 1, taquilla 2 y taquilla 3 del Estadio Ciudad de México. También se contempla el uso del biciestacionamiento en el CETRAM Huipulco para quienes prefieran dejar su unidad y continuar a pie o en transporte público.

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Para quienes utilicen Ecobici o scooters públicos, se implementarán cinco puntos oficiales para entrega y recolección:

Corral Héroes del 47

Anillo de Circunvalación

Viaducto Tlalpan

Skate Park “Los Multis”

Corral General Anaya

Estos puntos estarán vigilados y funcionarán desde tres horas antes de cada partido, con acceso a través de la tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

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Durante los días de partido, el acceso vehicular queda restringido en las calles próximas al estadio, lo que le da mayor ventaja a los asistentes que elijan la bicicleta como medio de transporte.

Servicios y apoyo para ciclistas durante el evento

Durante los partidos, habrá 2,000 bicicletas y 2,000 scooters disponibles para renta pública en los puntos oficiales, todos accesibles con la tarjeta MI. Además, el gobierno instalará talleres básicos de asistencia cerca del estadio para responder en caso de ponchaduras, ajustes menores o emergencias en las bicicletas.

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Está previsto un operativo especial de monitoreo y orientación a ciclistas en colaboración con personal de movilidad. Este dispositivo informará sobre rutas alternativas, resolverá dudas y vigilará los estacionamientos de bicicletas. A esto se sumarán campañas informativas digitales y señalización en la vía pública para mantener actualizados a los usuarios sobre cualquier modificación en las rutas o restricciones temporales.

Optar por la bicicleta permite a los aficionados un acceso más ágil y sin complicaciones al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026, además de representar una alternativa sustentable frente a la saturación de las vialidades en la ciudad.

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