¿Backrooms mexicanos? reviven diseño de Mitla realizado por un artista francés

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los backrooms dejaron de ser un concepto exclusivo de internet con el estreno de la película dirigida por Kane Parsons, anteriormente, miles de personas habían capturado paisajes liminales que recordaban a estos inquietantes espacios en distintas áreas del mundo.

Sin embargo, una creadora de contenido sobre etimología náhuatl revivió el arte de Ludovic Celle, un diseñador francés, quien en 2018 había hecho renderizaciones de la zona arqueológica de Mitla en Oaxaca.

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Esto fue lo que escribió la usuaria @Lycaones en X:

“¿Y si los Backrooms siempre estuvieron en Oaxaca?El artista Ludovic Celle hizo una reconstrucción en Blender de una tumba zapoteca cerca de Mitla. Dato cultural: Mitla viene del #náhuatl Mictlán, que significa «entre los muertos» o el inframundo”.

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(Facebook/Ludovic Celle - digital artist)

En su publicación, compartió el renderizado que hizo el artista digital, en el que se puede ver el interior de una tumba zapoteca reimaginado con Blender, un programa de diseño y arquitectura.

“Tumba zapoteca de Guirun (o Guiaroo), cerca de Mitla.La reconstruí con Blender" escribió el artista en Facebook hace ocho años.

El estilo visual conserva los diseños prehispánicos, pero sugiere paredes interminables, similar a la estética liminal de Backrooms.

Qué es Mitla y qué se puede visitar ahí

Bajo un tapiz verde formado por cerros en temporada de lluvias, San Pablo Villa de Mitla se distingue como uno de los puntos arqueológicos y culturales clave de Oaxaca.

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La localidad alberga no solo vestigios de civilizaciones ancestrales, sino también una comunidad donde la herencia zapoteca y mixteca permanece vigente en la vida cotidiana y en las celebraciones anuales.

La riqueza arqueológica y cultural de Mitla

Según el INAH, parte del asentamiento prehispánico de Mitla yace bajo un gran depósito de avalancha de rocas Crédito: INAH

En el corazón del municipio se encuentra la zona arqueológica de Mitla, considerada el segundo centro ceremonial más relevante del estado, solo detrás de Monte Albán.

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Entre sus construcciones destaca el grupo de las columnas, próximo a la iglesia principal.

Los salones están adornados con mosaicos de piedra que forman grecas y patrones geométricos, una técnica que no utiliza pegamento y que ha sido replicada en textiles y artesanías locales.

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Mitla, cuyo nombre proviene del náhuatl “Mictlan” y significa “Valle de los Muertos”, fue habitada tanto por zapotecos como por mixtecos en distintas épocas.

Bajo los palacios más emblemáticos se han hallado enterramientos de personajes y sacerdotes de alto rango, lo que confirma la importancia espiritual y social del sitio en la región.

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Declaraciones y paisajes protegidos

(INAH)

El valor de la zona se extiende a sus alrededores, donde las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla fueron reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010.

En su interior, pinturas rupestres documentan la vida de los primeros agricultores del área, creando un puente directo con el pasado remoto de Oaxaca.

El municipio se asienta a 1.680 metros de altitud y goza de un clima seco-templado, con escasas lluvias estivales.

Archivo Infobae

La vegetación varía desde bosques de coníferas y latifolias en la parte alta, hasta mezquites, magueyes y nopales en el valle.

Un elemento distintivo es la presencia de cantera rosa y arcillas, que generan un característico polvo blanco descendente desde la sierra.

Atractivos, festividades y ubicación en San Pablo Villa de Mitla

Atractivos:

Árbol del Tule

Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla

Ex Hacienda La Asunción de Xaagá

Hierve el Agua

Iglesia de San Pablo

Lambityeco

Mercado Municipal de Artesanías

Museo “Balaa-Xtee Guech Gulal”

Museo Frisell

Palacio Municipal

Palenques

Presa La Boca

Presa La Toma

Santiago Matatlán

Talleres Textiles

Templo de San Juan Apóstol

Zona Arqueológica de Mitla

Zona Arqueológica de El Mogote

Zoológico El Santuario del Jaguar

Festividades:

San Pablo Apóstol, 25 de enero

La Candelaria, febrero

Equinoccio de primavera, marzo

Guelaguetza Mitla, julio

San Pedro y San Pablo, 15 y 16 de agosto

Día de Muertos, 30 de octubre al 2 de noviembre

Villa Mágica de Mitla, diciembre

Ubicación:

A 1 hora de Oaxaca y 4 horas de Juchitán.

Se localiza en la Región de los Valles Centrales, limitando al norte con Santo Domingo Albarradas y Villa Díaz Ordaz; al este con San Lorenzo Albarradas y Santo Domingo Albarradas; al sur con Tlacolula de Matamoros; y al oeste con Tlacolula de Matamoros y Villa Díaz Ordaz.