México

¿Backrooms mexicanos? reviven diseño de Mitla realizado por un artista francés

La estética liminal ya había sido comparada con otras zonas del país

Guardar
Google icon
Imagen estilo collage con ventanas de navegador y2k, íconos pixelados, una estructura abstracta brillante y una habitación vacía con paredes amarillas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los backrooms dejaron de ser un concepto exclusivo de internet con el estreno de la película dirigida por Kane Parsons, anteriormente, miles de personas habían capturado paisajes liminales que recordaban a estos inquietantes espacios en distintas áreas del mundo.

Sin embargo, una creadora de contenido sobre etimología náhuatl revivió el arte de Ludovic Celle, un diseñador francés, quien en 2018 había hecho renderizaciones de la zona arqueológica de Mitla en Oaxaca.

PUBLICIDAD

Esto fue lo que escribió la usuaria @Lycaones en X:

“¿Y si los Backrooms siempre estuvieron en Oaxaca?El artista Ludovic Celle hizo una reconstrucción en Blender de una tumba zapoteca cerca de Mitla. Dato cultural: Mitla viene del #náhuatl Mictlán, que significa «entre los muertos» o el inframundo”.

PUBLICIDAD

(Facebook/Ludovic Celle - digital artist)
(Facebook/Ludovic Celle - digital artist)

En su publicación, compartió el renderizado que hizo el artista digital, en el que se puede ver el interior de una tumba zapoteca reimaginado con Blender, un programa de diseño y arquitectura.

“Tumba zapoteca de Guirun (o Guiaroo), cerca de Mitla.La reconstruí con Blender" escribió el artista en Facebook hace ocho años.

El estilo visual conserva los diseños prehispánicos, pero sugiere paredes interminables, similar a la estética liminal de Backrooms.

Qué es Mitla y qué se puede visitar ahí

Bajo un tapiz verde formado por cerros en temporada de lluvias, San Pablo Villa de Mitla se distingue como uno de los puntos arqueológicos y culturales clave de Oaxaca.

La localidad alberga no solo vestigios de civilizaciones ancestrales, sino también una comunidad donde la herencia zapoteca y mixteca permanece vigente en la vida cotidiana y en las celebraciones anuales.

La riqueza arqueológica y cultural de Mitla

Los resultados fueron obtenidos por el Proyecto Lyobaa, integrado por un equipo multidisciplinario del INAH y la UNAM, y la Asociación ARX Project
Según el INAH, parte del asentamiento prehispánico de Mitla yace bajo un gran depósito de avalancha de rocas Crédito: INAH

En el corazón del municipio se encuentra la zona arqueológica de Mitla, considerada el segundo centro ceremonial más relevante del estado, solo detrás de Monte Albán.

Entre sus construcciones destaca el grupo de las columnas, próximo a la iglesia principal.

Los salones están adornados con mosaicos de piedra que forman grecas y patrones geométricos, una técnica que no utiliza pegamento y que ha sido replicada en textiles y artesanías locales.

Mitla, cuyo nombre proviene del náhuatl “Mictlan” y significa “Valle de los Muertos”, fue habitada tanto por zapotecos como por mixtecos en distintas épocas.

Bajo los palacios más emblemáticos se han hallado enterramientos de personajes y sacerdotes de alto rango, lo que confirma la importancia espiritual y social del sitio en la región.

Declaraciones y paisajes protegidos

4. Zona arqueológica de Mitla, Oaxaca. Foto INAH.
(INAH)

El valor de la zona se extiende a sus alrededores, donde las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla fueron reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010.

En su interior, pinturas rupestres documentan la vida de los primeros agricultores del área, creando un puente directo con el pasado remoto de Oaxaca.

El municipio se asienta a 1.680 metros de altitud y goza de un clima seco-templado, con escasas lluvias estivales.

Mitla
Archivo Infobae

La vegetación varía desde bosques de coníferas y latifolias en la parte alta, hasta mezquites, magueyes y nopales en el valle.

Un elemento distintivo es la presencia de cantera rosa y arcillas, que generan un característico polvo blanco descendente desde la sierra.

Atractivos, festividades y ubicación en San Pablo Villa de Mitla

Atractivos:

  • Árbol del Tule
  • Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla
  • Ex Hacienda La Asunción de Xaagá
  • Hierve el Agua
  • Iglesia de San Pablo
  • Lambityeco
  • Mercado Municipal de Artesanías
  • Museo “Balaa-Xtee Guech Gulal”
  • Museo Frisell
  • Palacio Municipal
  • Palenques
  • Presa La Boca
  • Presa La Toma
  • Santiago Matatlán
  • Talleres Textiles
  • Templo de San Juan Apóstol
  • Zona Arqueológica de Mitla
  • Zona Arqueológica de El Mogote
  • Zoológico El Santuario del Jaguar

Festividades:

  • San Pablo Apóstol, 25 de enero
  • La Candelaria, febrero
  • Equinoccio de primavera, marzo
  • Guelaguetza Mitla, julio
  • San Pedro y San Pablo, 15 y 16 de agosto
  • Día de Muertos, 30 de octubre al 2 de noviembre
  • Villa Mágica de Mitla, diciembre

Ubicación:

  • A 1 hora de Oaxaca y 4 horas de Juchitán.
  • Se localiza en la Región de los Valles Centrales, limitando al norte con Santo Domingo Albarradas y Villa Díaz Ordaz; al este con San Lorenzo Albarradas y Santo Domingo Albarradas; al sur con Tlacolula de Matamoros; y al oeste con Tlacolula de Matamoros y Villa Díaz Ordaz.

Temas Relacionados

MitlaBackroomsmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar

La cita en el escenario de la Ciudad de México conjugará homenajes sonoros, propuestas visuales y fusiones inesperadas

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

Cinco alcaldías de la ciudad estarán conectadas por una nueva infraestructura vial que busca agilizar el trayecto de los aficionados hasta el sur sin recurrir a automóviles o transporte tradicional

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

Así puedes hacer hot cakes de avena bajos en grasa y libres de gluten

Esta versión reemplaza la harina de trigo por una alternativa apta para intolerantes

Así puedes hacer hot cakes de avena bajos en grasa y libres de gluten

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial

Los dirigidos por el Vasco Aguirre gustaron y golearon a Serbia, cerrando así su preparación para enfrentar a Sudáfrica en la justa mundialista

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial

Checo Pérez se coloca entre “los mejores” pilotos de la Fórmula 1 antes del GP de Mónaco

El piloto mexicano reitera su confianza y ambición por obtener uno de sus mejores resultados en esta temporada 2026

Checo Pérez se coloca entre “los mejores” pilotos de la Fórmula 1 antes del GP de Mónaco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Sentencian a mexicano líder de una banda local ligada al CJNG en EEUU

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan al séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda, hijo de Ceci Flores

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, abre fonda y sirve platillos que disfrutaba la actriz: “Le encantaban las carnitas”

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Familia de Mario Bezares reacciona a nuevo documental sobre asesinato de Paco Stanley

Miss Universo Fátima Bosch hace acto de fe de rodillas durante su visita a Costa Rica

DEPORTES

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial

Checo Pérez se coloca entre “los mejores” pilotos de la Fórmula 1 antes del GP de Mónaco

República Checa golea 3-1 en su último partido de preparación antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica

A una semana del Mundial 2026, madres buscadoras realizan protesta por desaparecidos antes del México vs Serbia