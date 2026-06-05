Paco Stanley: el documental que revela quién dio la orden de matarlo y dónde verlo

Un testigo afirma haber estado presente cuando se le dio la instrucción al sicario de matar al famoso presentador de televisión. Foto: Facebook Paco Stanley Fans

A 27 años del asesinato de Paco Stanley, un nuevo documental promete revelar por primera vez el nombre de quien ordenó el crimen que sacudió a la televisión mexicana. Se trata de Testigos: La verdad tiene voz, caso Paco Stanley, producción disponible en la plataforma de streaming Reellee TV y basada en testimonios de tres presuntos ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco que aseguran haber tenido conocimiento directo de los hechos.

El productor Juan Carlos Uribe presentó el proyecto en conferencia de prensa junto a la periodista Arleth Garibay. Uribe adelantó que el documental va más allá de lo que se ha dicho hasta ahora: “Se dice el nombre de quién dio la orden de mandarlo a matar, se dice la razón del por qué lo mandaron a matar, se dice el nombre del sicario que jaló el gatillo directamente contra Paco Stanley”, declaró ante los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Los testigos estuvieron presentes cuando se dio la orden al sicario, según el productor

A 27 años del asesinato, ningún autor intelectual ha sido condenado. El propio Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 1999, afirmó que la investigación se frenó por razones políticas.

Los tres testimonios centrales pertenecen a personas que, de acuerdo con Uribe, actualmente cuentan con protección de autoridades estadounidenses. Según explicó el productor, estos ex agentes fueron asignados en los años 80 para proteger a narcotraficantes y estuvieron presentes en varios sucesos de relevancia nacional durante esa década y la siguiente.

Uno de los testimonios va más lejos: el testigo afirma haber estado en el lugar cuando se le dio la instrucción al sicario de ejecutar a Stanley. “Nadie lo sabe todavía. Se dice ¿dónde se dio la orden?, ¿a quién se le dio la orden?, ¿quién dio la orden?, ¿por qué se dio la orden? Ahí se aclara todo”, dijo Uribe. Los responsables del proyecto decidieron no revelar nombres durante la presentación; esa información, dijeron, forma parte central del documental.

PUBLICIDAD

El documental también deslinda a Mario Bezares y Paola Durante

Los tres testigos del documental confirman que Mario Bezares y Paola Durante no tuvieron ninguna participación en el asesinato. Ambos estuvieron más de un año presos y fueron absueltos en su momento por falta de pruebas. (Cuartoscuro // Captura Vix)

Otro punto que el documental promete abordar es la participación —o la falta de ella— de Mario Bezares y Paola Durante. Según Uribe, los testigos confirman que ninguno de los dos tuvo relación con el asesinato. Ambos estuvieron presos por su presunta participación en el crimen y fueron liberados años después por falta de pruebas.

Brenda Bezares, esposa de Mario, reaccionó al anuncio del documental con un mensaje en Instagram. Sin mencionar el proyecto de forma directa, escribió: “Mi familia inquebrantable, nos quisieron derrumbar, pero nos levantamos más fuertes, más unidos y más imparables que nunca”. La publicación incluyó una carta dirigida a sus hijos en la que agradeció su fortaleza.

PUBLICIDAD

Dónde y cuándo ver el documental sobre el caso Paco Stanley

El documental ya se encuentra disponible en Reellee TV. Para acceder, es necesario crear una cuenta y contratar una suscripción en la plataforma. La descripción del contenido en el sitio indica: “Ex policías judiciales de Jalisco, ahora protegidos por el gobierno estadounidense, revelan: quién dio la orden, quién fue el sicario y ¿por qué? Mataron al conductor, Francisco Stanley”.

Cabe señalar que este no es el primer material audiovisual sobre el caso. En 2024, Amazon Prime Video estrenó ¿Quién lo mató?, una serie de ficción con Roberto Duarte, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y Belinda. ViX, por su parte, lanzó el documental Crónica de un asesinato, donde participaron Bezares, Brenda Bezares y Paola Durante.

PUBLICIDAD

Los testimonios provienen de presuntos ex agentes de la Policía Federal de Jalisco que en los años 80 fueron asignados a proteger a narcotraficantes. Hoy cuentan con protección del gobierno de Estados Unidos. (Captura: YouTube La Caja Fuerte del VHS)

27 años del asesinato que nunca se resolvió del todo

El este 7 de junio de 2026 se cumplen 27 años del asesinato de Paco Stanley. El conductor fue atacado a mano armada el 7 de junio de 1999 a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, cuando se disponía a subir a una camioneta junto a Mario Bezares y Jorge Gil. Tenía 56 años.

Bezares, Paola Durante y el chofer Jorge García Escandón fueron detenidos y permanecieron en prisión durante más de un año. Los tres fueron absueltos por falta de pruebas. Ningún autor intelectual fue condenado. El caso permanece abierto, sin sentencia firme sobre quién ordenó la ejecución ni por qué razón. Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de Gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, declaró para el documental de ViX que la investigación se detuvo “por razones políticas”. Casi tres décadas después, la pregunta central del caso sigue sin respuesta oficial.

PUBLICIDAD