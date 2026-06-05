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Tensión, nervios y una despedida inesperada: qué pasó en el último programa de Paco Stanley

Al mediodía del 7 de junio de 1999, sujetos armados se acercaron a la camionetadonde esperaba el conductor tras salir del restaurante El Charco de las Ranas; murió de forma instantánea a los 56 años

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La mañana del 7 de junio de 1999, el conductor grabó en TV Azteca una emisión de Una tras otra cargada de tensión, golpes con papeles y una despedida que sus televidentes no le habían visto antes.
La mañana del 7 de junio de 1999, el conductor grabó en TV Azteca una emisión de Una tras otra cargada de tensión, golpes con papeles y una despedida que sus televidentes no le habían visto antes.

La mañana del lunes 7 de junio de 1999, el conductor Paco Stanley se presentó en los estudios de TV Azteca para grabar una emisión más de Una tras otra, el programa matutino que conducía junto a Mario Bezares y Jorge Gil desde diciembre de 1998. Horas después, a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, en Periférico Sur, cuatro balas le quitaron la vida. Tenía 56 años. El caso permanece sin resolverse.

Lo que nadie sabía en ese momento era que esa transmisión sería la última. Quienes la vieron en tiempo real la recuerdan como una mañana cargada de tensión, con momentos fuera de lo habitual que, vistos en retrospectiva, resultan difíciles de ignorar.

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Mario Bezares llegó con el pie lesionado y una férula

El conductor dio un mensaje de optimismo Crédito: TV Azteca

Desde el inicio del programa algo llamó la atención del público. Bezares apareció en el foro con un zapato en un pie y una especie de chancla en el otro, con una férula por una lesión que habría sufrido horas antes. Stanley no dejó pasar el momento.

Con su humor habitual, lo señaló frente a las cámaras: “Mire usted lo que le pasó a ‘Mayito’, el inútil… por patear a sus hijos… ¡Gallinazo!, no, no, imagínate, tengo patita, tengo patita, pero la tengo desconchadita, mire usted la patita”. Bezares bailó entre risas, pero la dinámica entre ambos no tardó en cambiar de tono.

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“Con los papeles no”: el enfrentamiento que quedó grabado

En un momento del programa, Stanley le dijo a Bezares que “no valía nada”. Bezares le pidió que dejara de ayudarlo si solo iba a hacer comentarios negativos. Stanley respondió golpeándolo con unas hojas que tenía en la mano.

Bezares se levantó, lo miró de frente y le dijo con firmeza: “Con los papeles no, ¿ok? Mira, Francisco, con los papeles no". Stanley no se detuvo y volvió a golpearlo, preguntándole: “¿Por qué no?”. Después le escupió.

Paco Stanley
Al mediodía del 7 de junio de 1999, varios sujetos armados se acercaron a la camioneta Lincoln negra donde esperaba el conductor tras salir del restaurante El Charco de las Ranas; murió de forma instantánea a los 56 años. (Foto: Twitter @GilbertoBrenis)

El presentador entonces le exigió: “¡Te estoy hablando! ¡Cuando te hablo veme de frente!”. Los dos se encararon unos segundos ante las cámaras. Luego el programa continuó como si nada hubiera pasado.

Quienes han revisado el material en redes sociales coinciden en que la actitud de Stanley ese día era “seria”, no en tono de broma. También pellizcó a una de las edecanes del programa y reconoció abiertamente que le costaba trabajo hacer reír al público cuando él mismo no estaba de buen humor.

Una despedida que nadie esperaba

Al cierre de la emisión, Stanley se despidió de una forma que sus televidentes no le conocían. En lugar del remate cómico de siempre, miró a cámara y dijo: “Todos necesitamos un levantón de ánimo, gracias a Dios que estoy viviendo, Dios mío qué suerte he tenido de nacer… quiero decirle una mala noticia, ya nos vamos".

Esas fueron sus últimas palabras en televisión. Quienes lo siguieron durante años señalan que nunca antes se había despedido así, con ese tono entre agradecido y abrupto.

'El Güero', quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más
'El Güero', quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más. Foto: Facebook Paco Stanley Fans

El restaurante y el ataque

Tras terminar la grabación, Stanley, Bezares, Jorge Gil, su hijo Francisco Stanley Jr. y su chofer Jorge García Escandón se dirigieron a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, en la zona del Pedregal, sobre Periférico Sur.

Al salir, el grupo esperaba en los vehículos a que Bezares saliera del baño. Fue entonces cuando al menos tres sujetos se acercaron a la camioneta Lincoln negra, modelo 98, y abrieron fuego. La unidad recibió 26 impactos. Cuatro balas alcanzaron la cabeza y el rostro derecho del conductor. Murió de forma instantánea. Jorge Gil resultó herido en una pierna. Un hombre que pasaba por el lugar también perdió la vida por una bala perdida.

Los arrestos y el caso sin resolver

El asesinato de Paco Stanley: cómo ocurrió y quiénes fueron arrestados
A 27 años del crimen, ninguna persona cumple condena por la muerte del conductor; los dos principales detenidos quedaron en libertad dos años después de su arresto y las líneas de investigación apuntaron al narcotráfico, a un crimen pasional y a un problema profesional.

El 23 de julio de 1999, Mario Bezares y la edecán Paola Durante fueron detenidos acusados de ser los autores intelectuales del crimen. Ambos pasaron dos años en prisión. Quedaron en libertad por falta de pruebas.

En 2011 fue detenido Luis Alberto Salazar, conocido como “El Bolas”, señalado como uno de los ejecutores. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal también vinculó al caso a Luis Ignacio Amezcua y a Erasmo Pérez Garnica, entre otros. A 27 años del asesinato, no hay ningún culpable cumpliendo condena.

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