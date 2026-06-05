Cuánto dinero recibirá al año un adulto mayor con la Pensión Bienestar en 2026

El monto no depende de años cotizados ni de un historial laboral formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un monto económico a adultos mayores de 65 años con nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

La cantidad monetaria llega directamente a una tarjeta bancaria y está diseñado para quienes no tienen acceso a una pensión contributiva ni a otros mecanismos de protección social.

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Pero la cantidad económica que acumula un beneficiario a lo largo del año, así como las reglas que determinan si ese dinero se mantiene o se pierde, son detalles que muchos desconocen.

Las causas de baja están establecidas en las Reglas de Operación del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entender cómo funciona el programa en su totalidad — cuánto paga, cuándo lo paga y qué puede interrumpirlo— es la diferencia entre aprovechar el apoyo al máximo y perderlo por causas evitables.

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Causas que pueden suspender o cancelar el apoyo

Estar inscrito en el padrón no garantiza recibir el apoyo de forma indefinida.

La Secretaría de Bienestar establece en las Reglas de Operación varias causas de baja, tanto temporal como definitiva.

La más inmediata es el fallecimiento del titular: en cuanto el sistema detecta que una CURP tiene estatus de defunción, la baja se aplica de forma automática.

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Para inscribirse al programa se requiere identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras causas incluyen documentos falsos, con inconsistencias no resueltas o duplicidad de registros en el padrón.

También pueden ser dados de baja quienes no se encuentren mientras reciben una visita domiciliaria en distintas ocasiones.

El incumplimiento reiterado de las Reglas de Operación y la baja voluntaria mediante solicitud formal son de igual manera causas válidas de la cancelación del apoyo.

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En 2026, un adulto mayor inscrito recibe 38,400 pesos mexicanos anuales

Según las Reglas de Operación del programa, la dispersión económica se realiza de manera bimestral con depósitos de 6,400 pesos mexicanos.

Infografía detallando el apoyo económico anual de 38,400 pesos para adultos mayores en México en 2026, explicando cómo se otorga y los requisitos sin historial laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al sumar los seis bimestres del año, el total anual asciende a 38,400 pesos mexicanos.

El monto no depende de años cotizados ni de un historial laboral formal: basta cumplir la edad, acreditar residencia permanente en México y completar el registro.

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Qué pasa si el depósito bimestral no llega

Cuando el dinero no aparece en la fecha programada, existen pasos concretos para aclarar, corregir y recuperar el pago.

El dinero no se pierde: una vez resuelta la causa del problema, la Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.

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Si el banco rechaza el depósito, el pago se suma al bimestre siguiente; si el rechazo se repite, el programa puede expedir el pago en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es confirmar la fecha exacta de pago del bimestre y consultar el saldo en cajero automático o ventanilla del Banco del Bienestar, ya que a veces se trata de una demora temporal.

Si el problema persiste, el beneficiario debe acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión.

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Si el beneficiario tiene dificultad para movilizarse, la persona auxiliar puede realizar el trámite.

La duplicidad de registros en el padrón es motivo de baja: el sistema conserva únicamente uno y elimina los registros más antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el banco rechaza el depósito, el pago debe sumarse al bimestre siguiente; si el rechazo se repite, el programa puede expedir el siguiente pago en efectivo.

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El dinero acumulado en la tarjeta no es heredable

Cuando el titular fallece, el saldo que permanezca en la tarjeta no puede ser reclamado por familiares ni por la persona auxiliar como herencia.

El único pago reclamable tras la muerte del titular es el Pago de Marcha: 3,200 pesos mexicanos que el programa otorga por única ocasión a la persona auxiliar registrada.

Trasladar legalmente el domicilio al extranjero cancela de forma automática el derecho a recibir el apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cobrarlo, la notificación del fallecimiento debe hacerse en el Módulo de Atención dentro de los dos bimestres siguientes a la muerte.

Si ese plazo vence sin que se haya realizado el trámite, el derecho se pierde.

Si el titular no designó a una persona auxiliar mediante el Formato Único de Bienestar, el Pago de Marcha no tiene destinatario válido y no puede reclamarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el titular no registró a una persona auxiliar a través del Formato Único de Bienestar, el Pago de Marcha no tiene destinatario válido y tampoco puede reclamarse, de acuerdo con las reglas del programa.