Comunidades extranjeras en México: aficionados de Colombia, Panamá y Corea disfrutan del Mundial 2026 en la CDMX

México recibirá a miles de aficionados, residentes y visitantes de todo el mundo durante el Mundial 2026.
En la Ciudad de México, la convivencia multicultural se vivirá en festivales, barrios y espacios públicos donde las comunidades de Colombia, Panamá y Corea del Sur celebrarán su identidad y apoyarán a sus selecciones.
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El ambiente de la capital se transformará en un mosaico de colores, sabores y tradiciones. Las actividades irán desde convivios en restaurantes típicos hasta festivales culturales abiertos a todo público.
Comunidad colombiana: fiesta, sabor y recorridos culturales
Las y los colombianos que radican en la capital convierten cada partido en una celebración.
- Restaurantes como Mi Parce Wicho y Pollos Mario en la Roma Norte, funcionan como puntos de encuentro donde se organizan convivios temáticos con música, comida típica y transmisiones en vivo.
- Los partidos de la Selección serán el pretexto ideal para recorrer sitios emblemáticos: Chapultepec, el Centro Histórico y el Zócalo concentrarán actividades y festivales donde la comunidad colombiana participará.
- La Embajada de Colombia promueve la presencia nacional a través de stands en eventos como la Aldea Global y ferias culturales.
- El calendario mundialista se acompañará de propuestas gastronómicas, actividades culturales y rutas turísticas.
De esta manera, cada encuentro deportivo será oportunidad para fortalecer lazos entre compatriotas y compartir el ambiente festivo.
Panamá: apoyo consular y actividades dr la comunidad
Pese a no disputar partidos en el país en la fase de grupos, la comunidad panameña aprovechará la Copa Mundial para reforzar su red de apoyo y celebrar la identidad nacional.
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- La Asociación de Panameños Residentes en México (APARMEX) y la Embajada de Panamá facilitarán la integración, ofreciendo asistencia consular, registro de visitantes y orientación para trámites.
- Se organizarán convivios, celebraciones de fechas patrias y reuniones para ver los partidos, convocando a residentes y visitantes.
- Los eventos culturales permitirán compartir tradiciones y fortalecer el sentido de pertenencia.
Así, la Copa del Mundo se convertirá en una plataforma para la integración, la convivencia y el fortalecimiento de la comunidad panameña en la ciudad.
Corea del Sur: cultura, gastronomía y espectáculos
La comunidad coreana desplegará una agenda cultural que fusionará el futbol con la ola K-culture.
- El barrio coreano de la colonia Juárez se transformará en epicentro de reunión, con restaurantes y comercios decorados para vivir cada partido con entusiasmo.
- El festival K-Initiative y el programa “Mes de Corea, Cultura & Más” ofrecerá espectáculos de taekwondo, pruebas de hanbok, conciertos y muestras gastronómicas en puntos clave como Chapultepec, el Zócalo y el Centro Histórico.
- La Embajada de Corea y el Centro Cultural Coreano instalarán exposiciones, acercando la cultura coreana a mexicanos y visitantes.
- Las actividades incluirán demostraciones de artes marciales, danzas tradicionales, K-pop cover dance y degustaciones que integrarán a públicos diversos.
Cada partido y evento cultural será ocasión para que la afición coreana comparta su identidad y celebre junto a la ciudad anfitriona
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