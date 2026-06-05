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Comunidades extranjeras en México: aficionados de Colombia, Panamá y Corea disfrutan del Mundial 2026 en la CDMX

El pais recibirá a miles de aficionados y se llenará de festivales de la FIFA, rutas y convivios en barrios y plazas

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Multitud de aficionados con banderas de Colombia, Panamá y Corea del Sur desfilando. Banderas temáticas Copa Mundial FIFA 2026 en postes y pantallas muestran fútbol.
La Ciudad de México concentrará festivales, barrios y espacios públicos donde las comunidades de Colombia, Panamá y Corea del Sur apoyarán a sus selecciones en el Mundial 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

México recibirá a miles de aficionados, residentes y visitantes de todo el mundo durante el Mundial 2026.

En la Ciudad de México, la convivencia multicultural se vivirá en festivales, barrios y espacios públicos donde las comunidades de Colombia, Panamá y Corea del Sur celebrarán su identidad y apoyarán a sus selecciones.

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México recibirá a miles de aficionados, residentes y visitantes durante el Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
México recibirá a miles de aficionados, residentes y visitantes durante el Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El ambiente de la capital se transformará en un mosaico de colores, sabores y tradiciones. Las actividades irán desde convivios en restaurantes típicos hasta festivales culturales abiertos a todo público.

Comunidad colombiana: fiesta, sabor y recorridos culturales

Las y los colombianos que radican en la capital convierten cada partido en una celebración.

  • Restaurantes como Mi Parce Wicho y Pollos Mario en la Roma Norte, funcionan como puntos de encuentro donde se organizan convivios temáticos con música, comida típica y transmisiones en vivo.
  • Los partidos de la Selección serán el pretexto ideal para recorrer sitios emblemáticos: Chapultepec, el Centro Histórico y el Zócalo concentrarán actividades y festivales donde la comunidad colombiana participará.
  • La Embajada de Colombia promueve la presencia nacional a través de stands en eventos como la Aldea Global y ferias culturales.
  • El calendario mundialista se acompañará de propuestas gastronómicas, actividades culturales y rutas turísticas.
El conjunto colombiano vivirá su primer partido del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca, frente a Uzbekistán. (REUTERS/Henry Romero)
El conjunto colombiano vivirá su primer partido del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca, frente a Uzbekistán. (REUTERS/Henry Romero)

De esta manera, cada encuentro deportivo será oportunidad para fortalecer lazos entre compatriotas y compartir el ambiente festivo.

Panamá: apoyo consular y actividades dr la comunidad

Pese a no disputar partidos en el país en la fase de grupos, la comunidad panameña aprovechará la Copa Mundial para reforzar su red de apoyo y celebrar la identidad nacional.

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  • La Asociación de Panameños Residentes en México (APARMEX) y la Embajada de Panamá facilitarán la integración, ofreciendo asistencia consular, registro de visitantes y orientación para trámites.
  • Se organizarán convivios, celebraciones de fechas patrias y reuniones para ver los partidos, convocando a residentes y visitantes.
  • Los eventos culturales permitirán compartir tradiciones y fortalecer el sentido de pertenencia.
La comunidad panameña convocará convivios, celebraciones de fechas patrias y reuniones para ver los partidos como parte de su agenda en la Ciudad de México.(Foto: FEPAFUT)
La comunidad panameña convocará convivios, celebraciones de fechas patrias y reuniones para ver los partidos como parte de su agenda en la Ciudad de México.(Foto: FEPAFUT)

Así, la Copa del Mundo se convertirá en una plataforma para la integración, la convivencia y el fortalecimiento de la comunidad panameña en la ciudad.

Corea del Sur: cultura, gastronomía y espectáculos

La comunidad coreana desplegará una agenda cultural que fusionará el futbol con la ola K-culture.

  • El barrio coreano de la colonia Juárez se transformará en epicentro de reunión, con restaurantes y comercios decorados para vivir cada partido con entusiasmo.
  • El festival K-Initiative y el programa “Mes de Corea, Cultura & Más” ofrecerá espectáculos de taekwondo, pruebas de hanbok, conciertos y muestras gastronómicas en puntos clave como Chapultepec, el Zócalo y el Centro Histórico.
  • La Embajada de Corea y el Centro Cultural Coreano instalarán exposiciones, acercando la cultura coreana a mexicanos y visitantes.
  • Las actividades incluirán demostraciones de artes marciales, danzas tradicionales, K-pop cover dance y degustaciones que integrarán a públicos diversos.
Grupo numeroso de personas sonríe y hace gestos de corazón, con algunos vestidos con trajes tradicionales coreanos, frente a un banner del Festival de Bibimbap
La comunidad coreana llevará la K-culture al Mundial 2026 con actividades en la colonia Juárez, Chapultepec, el Zócalo y el Centro Histórico junto a la Embajada de Corea y el Centro Cultural Coreano. (X@embkoreamexico)

Cada partido y evento cultural será ocasión para que la afición coreana comparta su identidad y celebre junto a la ciudad anfitriona

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