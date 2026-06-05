Checo Pérez se coloca entre “los mejores” pilotos de la Fórmula 1 antes del GP de Mónaco

Checo Pérez dice ser uno de los mejores de la F1 tras su rendimiento con Cadillac. REUTERS/Hamad I Mohammed

Sergio Checo Pérez está listo para subir a su auto Cadillac y volver a correr en el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras inolvidables para el mexicano en Fórmula 1, por salir triunfador del principiado en la campaña 2022 estando como piloto de la escudería Red Bull Racing.

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Tras un año sabático y una adaptación magistral en Cadillac, el tapatío se muestra lleno de confianza y seguridad para esta sexta fecha del campeonato, en el que aún no suma puntos pero poco a poco deja rezagados a pilotos de otros equipos consolidados y eso lo hace ser, de acuerdo a sus palabras, “uno de los mejores” corredores que hay en la parrilla.

“Necesitas las circunstancias adecuadas para que tutalento pueda lucirse, cuando ves el nivel de rendimiento que estoy demostrando te das cuenta de que soy uno de los mejores que hay”, declaró a los micrófonos de la Fórmula 1 de cara a las primeras prácticas libres desde el circuito de Montecarlo.

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“Al fin y al cabo, necesitas las circunstancias adecuadas para que tu talento pueda lucirse. Así que, en ese sentido, estoy muy contento de haber regresado y haberme demostrado a mí mismo”, complementó Checo Pérez.

Pérez podría obtener su mejor resultado en Mónaco. (AP Foto/Altaf Qadri)

Por otra parte, Sergio Pérez pone como principal objetivo la ‘Q3′ en la sesión clasificatoria, a sabiendas que Mónaco es un trazado sin muchas rectas y con el avance positivo que ha tenido con Cadillac, aspiraría a una buena oportunidad a corto plazo.

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“Sí, (la ‘Q3′), ese es el objetivo, por supuesto. Y esperamos realmente poder conseguir un resultado sólido aquí. Mónaco siempre te da una oportunidad para destacar y para nosotros esa puede ser la mayor oportunidad de la temporada hasta ahora", enfatizó el mexicano.

De igual forma, Checo aseguró que en Cadillac habrá “mucha confianza para la clasificación” del fin de semana siempre y cuando “logremos tener un buen viernes” en las dos pruebas libres. “Queremos rendir al máximo nivel posible, ejecutar todo de manera impecable desde el punto de vista operativo y aprovechar cada oportunidad que tengamos”, cerró.

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Actividad de Checo Pérez en Mónaco

El mexicano Sergio Pérez listo para regresar a Mónaco, ahora con Cadillac. ( X / Sergio Pérez)

Viernes 5 de junio

Práctica 1 / 5:30 a.m.

Práctica 2 / 9:00 a.m.

Sábado 6 de junio

Práctica 3 / 4:30am

Clasificación / 8:00am

Domingo 7 de junio

Gran Premio de Mónaco / 7:00 a.m.

Resultados de Checo Pérez en Mónaco

Sergio Checo Pérez en su festejo por ganar el GP de Mónaco 2022 (Foto: Red Bull Content Pool)

Sergio Pérez comenzó su aventura por Mónaco desde 2011 y no fue sino hasta el año 2022 cuando celebró el triunfo, portando el nomex de Red Bull Racing, entrando a un selecto grupo de pilotos latinoamericanos que ganan en el principiado, entre ellos: Juan Manuel Fangio (Argentina), Carlos Reutemann (Argentina), Ayrton Senna da Silva (Brasil) y Juan Pablo Montoya (Colombia).

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A continuación aparecen los resultados que Sergio Checo Pérez firma al participar en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1:

2011 ( Sauber ): No compitió (accidente en clasificación).

2012 ( Sauber ): 11º puesto.

2013 ( McLaren ): Abandonó (choque).

2014 ( Force India ): Abandonó (choque en primera vuelta).

2015 ( Force India ): 7º puesto.

2016 ( Force India ): 3º puesto ( primer pódium )

2017 ( Force India ): 13º puesto.

2018 ( Force India ): 12º puesto.

2019 ( Racing Point ): 12º puesto.

2020: La carrera se suspendió por la pandemia del Covid-19 .

2021 ( Red Bull Racing ): 4º puesto

2022 ( Red Bull Racing ): 1º puesto ( victoria histórica ).

2023 ( Red Bull Racing ): 16º puesto.

2024 ( Red Bull Racing ): Abandonó (accidente en la primera vuelta).

2025: No participó (sin equipo).

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

El piloto mexicano quiere su mejor resultado del año en el trazado de Montecarlo. (X/ Sergio Pérez)

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º lugar. Gran Premio de Japón: 17º lugar. Gran Premio de Miami: 16º lugar. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.