México

Cinco lesionados por choque de tráiler con pipas en la autopista Chamapa-Lechería que provoca explosión en Naucalpan, Edomex

Se presenta cierre de la avenida que viene de Perinorte y va rumbo a Toluca, a la altura del Puente de La Rosa

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La mañana de este viernes un tráiler se incendió en la autopísta Chamapa-Lechería ocasionando caos vial Fotos: Redes sociales
La mañana de este viernes un tráiler se incendió en la autopísta Chamapa-Lechería ocasionando caos vial Fotos: Redes sociales

La autopista Chamapa-Lechería registra caos por el incendio de un tráiler tras un accidente vial, lo que afecta la circulación en Naucalpan con dirección a Toluca.

Cinco lesionados hasta el momento. Se detalla que el choque fue entre dos pipas de combustible, un auto particular y un tráiler que quedó del lado contrario de la vialidad, lo que ocasionó el cierre de ambos sentidos.

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El cierre se reporta a la altura del puente de la Rosa, donde el paso hacia Toluca permanece afectado por el siniestro.

El congestionamiento alcanza filas de hasta 5 kilómetros, con tránsito lento y retrasos en la zona. Autoridades piden manejar con precaución y bajar la velocidad con anticipación.

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De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga se vio involucrada en un percance que terminó con el vehículo envuelto en llamas, lo que obligó a las autoridades y cuerpos de emergencia a intervenir para controlar el fuego y resguardar la zona.

El incidente generó un importante congestionamiento vehicular, con filas que alcanzaron aproximadamente cinco kilómetros de longitud, afectando a cientos de automovilistas que transitaban por esta importante vía de comunicación.

Debido a las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada, la circulación permaneció severamente afectada durante varias horas, por lo que se recomendó a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

Alrededor de las 6 de la mañana elemntos de emergencia lograron apagar las llaman del vehículo, sin embargo aún se hacen maniobras para retirar la unidad y poder abririr la circulación de forma normal.

Continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Otros cierres este día

El organismo federal Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó en su cuenta de X el cierre de otras vialidades.

Cierre de la circulación en la autopista México-Cuernavaca en la Plaza de Cobro Tlalpan. A las 7:15 am informaron el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Este jueves manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron las casetas de este punto y otros para dar paso libre a los autos en circulación.

La CNTE realizó un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. Autobuses de RTP utilizados para apoyar en el traslado de usuarios de la Línea 2 del Metro fueron tomados por integrantes de la CNTE en Calzada San Antonio Abad.

Este jueves los integrantes de la CNTE continuaban dando paso libre a los automovilistas en la caseta de Tlalpan. También en la caseta Naucalpan-Ecatepec, los maestros de la coordinadora dieron paso libre a los vehículos.

Otro de los puntos tomados por la CNTE fue la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla.

El magisterio tomaría las principales autopistas que conectan con la Ciudad de México, según información de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

A las 7:25 horas de este viernes Capufe dio a conocer el cierre a la circulación por maniobras de grúa para el retiro de tracto camión siniestrado en la autopista La Carbonera - Puerto México, km 231, dirección La Carbonera. En la zona se registra derrame de diésel. Exhortan a la población a tomar sus precauciones.

Capufe también informó a las 4 de la mañana el cierfre parcial de la circulación en la carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Exhortan a manejar con precaución.

Por su parte, la cuenta de X Guardia Nacional Carreteras llamó a tomar precauciones en Hidalgo donde se registra cierre parcial de circulación por vehículo calcinado derivado a una falla mecánica, cerca del km 105+500, de la carretera Libramiento norte de la Ciudad de México, con dirección a Querétaro, por lo que hicieron un llamado a atender indicaciones viales y señalizacions..

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