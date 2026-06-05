Operación Enjambre destapa red familiar en Yecapixtla: uno fue detenido y otro continúa como alcalde con denuncias por el control del agua

La captura de Irving Sánchez Zavala se dio el 20 de mayo dentro de la Operación Enjambre, tras una investigación que lo vincula con un predio para extracción de agua y con un fraccionamiento. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

En marzo de 2022, los habitantes de Achichipico, comunidad del municipio de Yecapixtla, Morelos, hicieron algo que no debería ser extraordinario: pusieron por escrito lo que llevaban siete años viviendo. Más de 2 mil 622 personas —en su mayoría agricultores— sin acceso regular a agua potable para beber, cocinar ni asearse, incluso durante la pandemia de COVID-19.

Cuatro años después, la Operación Enjambre les daría la razón de una forma que ninguna institución había querido darles. Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció las detenciones del pasado 20 de mayo, uno de los cargos llamó especialmente la atención: Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, fue investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad. Según las investigaciones de las autoridades, el presunto desabasto provocado no se limitó a una sola localidad, sino que habría impactado a varias comunidades del municipio.

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Pero hay un matiz que lo cambia todo: los vecinos de Achichipico no denunciaron a Irving, sino a su hermano Heladio Rafael Sánchez Zavala, el presidente municipal que recibió sus quejas en 2022, las mismas que ignoró y que hoy, mientras su hermano enfrenta cargos por delincuencia organizada, sigue en el cargo con mandato vigente hasta 2027.

El pozo desapareció presuntamente con Irving, pero el modus operandi continuó con Heladio.

En 2022, los habitantes acudieron con el presidente municipal para reportar el caso, pero aseguran que no atendió ninguna petición y permanece en funciones pese a que su hermano enfrenta acusaciones por delincuencia organizada

Una familia, tres alcaldes, quince años de poder

Para entender cómo fue posible, hay que ver quién ha gobernado Yecapixtla desde 2009:

Irving Sánchez Zavala — 2009–2012, hoy detenido.

Francisco Erik Sánchez Zavala — 2016–2018 y 2019-2021, dos periodos consecutivos

Heladio Rafael Sánchez Zavala — 2022–2024 y 2025-2027 (actualmente en funciones)

La presidencia municipal de Yecapixtla mantiene el control una misma familia desde 2009 y los vecinos denuncian el uso electoral del suministro. (Infobae-México)

Los tres son hermanos. Su padre, Francisco Rafael Sánchez Vargas, también fue alcalde en los noventa y posteriormente diputado local. Quince años del mismo apellido en el Palacio Municipal, con el PAN como vehículo electoral y el agua como moneda de cambio: los vecinos documentaron que el municipio solo suministraba el líquido durante las campañas, y lo cortaba una vez que el candidato ganaba. Cuando fueron a exigir explicaciones, la respuesta del Ayuntamiento de Heladio fue directa: seguirían sin agua porque Achichipico no había votado por él.

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La población de Yecapixtla, integrada en su mayoría por agricultores, reportó desde 2022 que carecía del servicio para beber, cocinar y asearse, incluso durante la pandemia de COVID-19, sin una solución efectiva.

La denuncia que rebotó por todas las instancias

Ante la negativa municipal, los pobladores no se rindieron: escalaron su queja a todas las instancias posibles. En marzo de 2022 enviaron su denuncia formal a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, con copia al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a dependencias federales como la CONAGUA. Lo hicieron de forma anónima —así lo indicaron en el escrito— por miedo a represalias de las autoridades municipales.

En marzo de 2022, un escrito fue turnado a la autoridad estatal, con copia al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a instancias federales como la CONAGUA, ante el temor a posibles represalias locales.

Lo que siguió fue un circuito burocrático que duró meses y no resolvió nada.

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos respondió en mayo de 2022 que, si bien el desabasto podía constituir una violación a derechos humanos, su competencia no le permitía intervenir directamente en asuntos municipales. En lugar de archivar el caso, lo canalizó a tres instancias: giró una recomendación a la Comisión Estatal del Agua, ordenó dar vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y se ordena informar del presente asunto a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla.

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El órgano fiscalizador sostuvo en mayo de 2022 que la falta de suministro podía vulnerar garantías fundamentales, pero aclaró que no tenía atribuciones para actuar en el ámbito local y canalizó el caso a otras instancias.

Infobae México tuvo acceso a estos escritos, donde se destaca que la CEAGUA (Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos) respondió en dos ocasiones con el mismo argumento: el agua potable es una atribución constitucional de los municipios, no del estado, por lo que no tenía facultades para intervenir. Su oficio cerró con una frase que resumía el espíritu de toda la gestión institucional: que los vecinos podían acudir a sus oficinas en Cuernavaca si tenían dudas.

La Comisión Estatal del Agua de Morelos contestó dos veces con el mismo argumento, al señalar que la dotación del servicio corresponde a los ayuntamientos y no al gobierno estatal, y ofreció atención en Cuernavaca

La CDHM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos) fue la única instancia que actuó con formalidad. La Visitaduría Regional Oriente radicó el expediente el 17 de mayo de 2022 y giró oficios simultáneos a todas las autoridades señaladas como responsables —La CEAGUA, el presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla (Heladio Rafael Sánchez Zavala), Sistema Operador de Agua Potable y saneamiento del municipio de Yecapixtla y la Contraloría Municipal— requiriéndoles rendir un informe preliminar sobre los hechos denunciados.

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La Visitaduría Regional Oriente abrió un expediente el 17 de mayo de 2022 y envió requerimientos a las dependencias señaladas para que entregaran un informe preliminar sobre los hechos reportados.

La defensa del Ayuntamiento de Heladio ante la CDHM fue puntual: negó toda responsabilidad argumentando que su administración había iniciado apenas el 1 de enero de 2022, por lo que no podía responder por violaciones a derechos ocurridas en años anteriores. Sobre el desabasto, sostuvo que desde 2016 era el comité de agua de la propia comunidad —no el municipio— el responsable del servicio, respaldándose en un acta de cabildo de febrero de ese año.

Lo que el informe no menciona es que entre 2016 y 2021, el municipio de Yecapixtla estuvo encabezado por Francisco Erik Sánchez Zavala, hermano de Heladio.

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La representación municipal alegó que el gobierno comenzó el 1 de enero de 2022 y que las presuntas afectaciones ocurrieron antes, además de atribuir el suministro a un órgano comunitario desde 2016

El expediente quedó abierto. El agua nunca llegó por la vía institucional. Los pobladores lo habían escrito con una claridad que ningún funcionario quiso leer: “No buscamos sanción para los responsables. Buscamos que nos den agua.”

Los pobladores advirtieron que el suministro no llegó por los canales oficiales y dejaron por escrito su reclamo, al subrayar que no piden castigos sino una solución inmediata al problema