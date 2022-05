Soldados de Sedena pidieron pollos rostizados en aplicación y no los pagaron

El hecho se volvió viral en redes sociales como Facebook y Twitter. Foto: Facebook/ Irapuato noticias comunica

De acuerdo con la cuenta Irapuato noticias comunica de Facebook, Soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento en Irapuato, Guanajuato solicitaron pollos rostizados a través de la aplicación de comida Didi Food pero cuando recibieron su pedido no pagaron al repartidor.

“Militares solicitan mediante Didi Food comida y no salen a pagar. Una falta de respecto y profesionalismo están viviendo trabajadores de Moto Envío, personal de la Zona Militar en Irapuato solicitan 45 pollos y nadie sale a pagar, ahora el personal de Didi deberá pagar esa broma de mal gusto”, escribió la cuenta de Facebook.

Infobae México confirmó con personal de Pollo Feliz que el pedido fue realizado a la sucursal de San Roque ubicada en Avenida Ignacio García Téllez número 16 en Irapuato, Guanajuato.

Usuarios de redes sociales etiquetaron a la cuenta oficial de Sedena en búsqueda de respuestas. Foto: Facebook/ Irapuato noticias comunica

El hecho se hizo viral en redes sociales pues alrededor de una docena de repartidores llegaron con la finalidad de apoyar a su compañero, en las fotografías otorgadas por la cuenta de Facebook se puede observar cómo se encontraron esperando con sus mochilas naranjas.

Los repartidores de servicios de comida argumentaron que se encontraron tocando las puertas y esperando afuera del recinto sin obtener respuesta alguna por parte de los soldados. A pesar de las exigencias que personas y mismos repartidores realizaron a los soldados para que pagaran los alimentos, no se tiene información sobre qué desenlace tuvo el repartidor afectado.

Cabe destacar que de acuerdo con un estudio realizado por Oxfam México titulado Este futuro no APPlica, los repartidores de comida contratados de aplicaciones como Uber Eats, Rappi, Didi Food, etc, pagan más impuestos en comparación con grandes contribuyentes.

Los repartidores de comida contratados de aplicaciones como Uber Eats, Rappi, Didi Food, etc, pagan más impuestos en comparación con grandes contribuyentes. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

En el estudio se afirmó que las personas repartidoras ganan 2 mil 85 pesos por semana, contemplando sus gastos de trabajo, lo que equivaldría a 53 pesos promedio por hora trabajada, ingresos que se encuentran actualmente debajo del salario medio de la capital mexicana.

Además las ganancias de aplicaciones de este tipo manejan las ganancias dependiendo de cómo repartan, ya sea que se repartan en bicicletas, motocicletas o automóviles, por ejemplo el porcentaje de comisión por entregas en bicicletas es del 35 por ciento, en motocicleta es del 30 por ciento y en automóvil 25 por ciento.

Los repartidores de comida se enfrentan día a día a condiciones precarias de trabajo.

En el informe se afirmó que además de estas mínimas ganancias, los repartidores tienen que hacerse cargo de gastos mayores como un seguro médico o de vida, además del seguro del automóvil o la motocicleta que es su medio de transporte, cubrir los impuestos y el equipo de trabajo.

Incluso se comunicó que no tienen un contrato de trabajo, por lo que no pueden generar antigüedad y no cuentan con prestaciones económicas, pensión, retiro o días de vacaciones. La ganancia mensual está entre los 6 mil y 8 mil pesos mexicanos y tan solo el 6 por ciento se encuentra en ingresos mensuales arriba de la media.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron al presunto agresor, que laboraba como repartidor, de una familia que transitaba por las calles de Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo el pasado 10 de mayo.

Este hecho se hizo viral en redes sociales pues se ve al sujeto agresor perseguir a una camioneta por las calles de Polanco mientras amedrentaba a la familia.

SEGUIR LEYENDO: