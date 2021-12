CDMX: repartidores de apps se manifestaron contra el impuesto añadido en el Código Fiscal 2022

Los repartidores se manifestaron en el corazón de la CDMX (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Durante la tarde de este jueves 16 de diciembre, repartidores de diversas apps de delivery se manifestaron al pie del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Los reclamos se dieron luego de la aprobación del pago de un impuesto del 2 por ciento mensual a las plataformas.

El llamado se dio a través de la cuenta de Twitter #NiUnRepartidorMenos, en donde también se notificó que a la protesta asistirían los raperos Hadrian y Meek Torres, quienes interpretaron algunos de sus temas más conocidos en apoyo a los manifestantes. Asimismo, se tiene entendido que se realizaron servicios gratuitos de mecánica general para motocicletas y bicicletas para los repartidores.

El pasado 15 de diciembre, el pleno del Congreso de la CDMX aprobó el nuevo Código Fiscal 2022 con nuevos impuestos sobre las aplicaciones que reparten comida y productos, además de las apps que ofrecen hospedaje mediante terceras personas.

El llamado a los repartidores se dio por medio de redes sociales (Foto: Twitter/@repartidorr)

La nueva ley aprobada con 39 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones, se encuentra plasmada en el artículo 307 TER, donde se señala un aumento del 2% por cada pedido de comida o mercancía:

“Las personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México, siempre que actúen con carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2% del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada”.

De acuerdo con el Código Fiscal, este aprovechamiento será intransferible a los trabajadores ni a los consumidores, por lo que será un pago con responsabilidad única de la empresa, pues se menciona en el escrito que “no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía”.

Durante la manifestación se dieron servicios gratuitos general de mecánica (Foto: Twitter/@MUCMAM1)

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, agradeció a los diputados locales la aprobación del Paquete Económico 2022, el cual viene incluido en el Código Fiscal, tras encabezar la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Paz en la Alcaldía Benito Juárez.

“Agradecemos a los diputados y diputadas que han hecho un esfuerzo muy importante por la aprobación de este presupuesto. Es un presupuesto que tiene su orientación principalmente en el fortalecimiento de la educación de la salud, las alcaldías está garantizado su presupuesto y de la misma manera el presupuesto principalmente a la infraestructura inmobiliaria”, señaló.

Asimismo, aseguró que lo establecido en el Presupuesto de la Ciudad tiene como finalidad fortalecer los derechos de los capitalinos.

“No queremos que se privaticen los espacios públicos, no queremos que se privatice la salud, no estamos de acuerdo en la privatización de la educación. Todo lo contrario, estamos destinando recursos porque estamos convencidos que es el Estado y en el caso del gobierno de la Ciudad de México, quien tiene que fortalecer los derechos. Y en el caso de la seguridad que estamos viendo el día de hoy, no puede haber seguridad si no hay paz, si no hay garantía de derechos sociales y garantía de los derechos humanos de la ciudad y por eso nosotros atendemos las causas y no solo tiene que ver con una política individual de prevención del delito, tiene que ver con que las personas tengan acceso a los derechos y eso es lo que estamos promoviendo y es lo que viene establecido en el Presupuesto de la Ciudad”, destacó.

