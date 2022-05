AMLO se equivoca, debe mostrar su liderazgo asistiendo a la Cumbre de las Américas: Álvarez Icaza

Emilio Álvarez Icaza. (FOTO: Archivo)

El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, habló con Infobae sobre la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de asistir a la Cumbre de las Américas y consideró que este último se equivoca de estrategia, pues el liderazgo de México puede jugar como un puente entre Estados Unidos y América Latina, en cambio, si deja el asiento vacío, “pues entonces el liderazgo queda muy disminuido”.

El legislador dijo que el llamado de López Obrador a favor de la inclusión de todos los paíese de la región es correcto, pero apuntó que la manera más poderosa de hacer valer sus argumentos a favor de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es hablar de manera presencial en el foro, ante el resto de los jefes de Estado.

Álvarez Icaza, exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coincidió que en esta reunión tienen que estar todos los jefes de Estado del continente, por ello el reclamo del Ejecutivo mexicano por la exclusión es correcto, pues con independencia de que se esté, o no, de acuerdo con las actuaciones de los gobiernos en materia de democracia y derechos humanos, estos asuntos deben ponerse sobre la mesa.

Aunque el legislador reconoció que es muy crítico, en materia de Derechos Humanos, con Cuba, Venezuela y Nicaragua, al considerar que los tres son regímenes que no los respetan, estos argumentos y opiniones se tienen que expresar frontalmente en la Cumbre, pues estos mecanismos sirven para comunicarse de manera presencial y directa.

Sobre la posible asistencia de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, como cabeza de la delegación mexicana, indicó que lo más probable es que el canciller sostenga únicamente una relación bilateral con algún representante de otro país, pues los diálogos entre los jefes de Estado se dan únicamente entre pares, y por ese motivo recalcó la importancia de la presencia del presidente López Obrador en esta cita.

AMLO entiende a medias la Doctrina Estrada

Para justificar su negativa de asistir a este evento continental, López Obrador está apelando a la tradición diplomática de la doctrina Estrada, pero no se da cuenta que esa doctrina ya quedó muy rebasada, incluso por mandato constitucional mexicano, apuntó el exsecretario Ejecutivo de la CIDH.

“Qué bueno que le diga a Biden lo que le tenga que decir, pero también debería decirle a Venezuela, Cuba y Nicaragua que hay principios de derechos humanos, eso hablaría de congruencia” dijo el senador.

Ahondó que el actual presidente de la República está haciendo una lectura parcial del mandato de la Constitución, porque hoy por hoy, el respeto a los derechos humanos no solo es un principio global de la democracia, sino es un mandato en el texto constitucional.

Por esa razón, “apelar a la vieja doctrina Estrada es no entender cómo está evolucionando la Constitución en México”, agregó.

De modo que la forma más eficaz y eficiente de presentar sus argumentos es asistir a la Cumbre, y también hablar con otros presidentes sobre la violación a los derechos humanos, puesto que “la congruencia y la consistencia en la política exterior son la clave de la respetabilidad”.

Las posibles implicaciones en la relación de México con EEUU

El senador estima que sí habría afectaciones, pero estas serían en términos de una disminución de la intensidad para llevar a cabo proyectos conjuntos, sobre este punto explicó que Joe Biden es un presidente pro-México, pero AMLO “no está sabiendo aprovechar ese momentum”.

Para Álvarez Icaza llama poderosamente la atención que con un presidente anti-México, como lo era Donald Trump, el tabasqueño tuvo tan buena relación, en cambio, con un mandatario pro-México, católico y guadalupano, como lo ha manifestado el propio Biden, haya tan mala relación.

Aún cuando el reclamo de López Obrador respecto a la participación de Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega es correcto, el legislador mexicano considera que la forma en que lo hace es incorrecto y significa un desdén al presidente Biden.

Debido a que el presidente de Bolivia se sumó al amago de AMLO, bajo las mismas exigencias, de no asistir a la Cumbre, y la presidenta de Honduras puso en duda su participación mientras que Argentina titubeó, se llegó a hablar de un posible boicot al evento organizado por el gobierno de los Estados Unidos.

No obstante, Álvarez Icaza dijo a Infobae que él no ve que México promueva un boicot activo para que otros países no asistan a la ciudad de Los Ángeles en junio próximo, pues una acción de este tipo sería un enorme error y llevaría la relación a una mayor tensión con Biden, en la que el legislador no avisora que López Obrador pueda ganar.

Pro en todo caso, la relación de México con su vecino del norte se va a mantener a través de sus canales normales, declaró el integrante del Grupo Plural en el Senado de la República.

