Organización advierte riesgos en educación de millones de alumnos por recorte del ciclo escolar 2025-2026

La SEP aclaró si este viernes 5 de septiembre habrá clases o no para estudiantes de nivel básico de esta dependencia educativa federal. Crédito: Cuartoscuro.

La decisión de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio encendió las alertas entre organizaciones de padres de familia y especialistas en educación.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) rechazó categóricamente la modificación aprobada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), al considerar que representa un “grave error” que podría profundizar el rezago educativo en México.

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SEP adelanta cierre del ciclo escolar por calor y Mundial 2026

La SEP informó que el ciclo escolar concluirá más de un mes antes de lo previsto debido a la intensa ola de calor que afecta al país y por la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026, de la cual México será una de las sedes.

Inicialmente, el calendario escolar contemplaba terminar clases el 15 de julio; sin embargo, ahora las actividades académicas finalizarán el 5 de junio para más de 24 millones de estudiantes de educación básica y media superior.

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El ciclo escolar 2025-2026 termina el 15 de julio, según el calendario oficial de la SEP. (SEP)

El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que la medida busca proteger la salud de alumnos y docentes ante temperaturas extremas, además de facilitar la logística y movilidad en las ciudades sede del Mundial.

Padres de familia rechazan cancelación anticipada de clases

La UNPF criticó duramente la decisión y señaló que quitar entre cinco y siete semanas de clases afectará directamente el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

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En un comunicado, la organización afirmó que México ya enfrenta altos índices de rezago educativo en evaluaciones nacionales e internacionales, principalmente en áreas como lectura, matemáticas y comprensión.

Comunicado oficial.

Además, acusó que la decisión se tomó sin consultar a los padres de familia ni escuchar propuestas de docentes y especialistas educativos.

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La UNPF también consideró insuficientes las medidas de reforzamiento académico anunciadas por las autoridades educativas para agosto, al advertir que no compensarán la pérdida de tiempo efectivo en las aulas.

Mundial 2026 y calor extremo generan polémica educativa

Uno de los puntos más cuestionados por la organización fue el uso del Mundial de Futbol 2026 como argumento para reducir el calendario escolar.

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La agrupación sostuvo que el evento deportivo solo impactará de forma directa a unas cuantas ciudades del país, por lo que calificó como desproporcionada la medida aplicada a nivel nacional.

El Mundial 2026 se convirtió en uno de los factores que impulsaron el ajuste al calendario escolar en México. (Reuters)

También señalaron que existen alternativas para enfrentar las altas temperaturas sin suspender semanas completas de clases, como:

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Horarios escalonados

Clases híbridas o apoyo tecnológico

Suspensiones focalizadas por región

Instalación de ventilación temporal

Ajustes en horarios escolares

Rezago educativo preocupa tras reducción de clases

La organización advirtió que las interrupciones prolongadas en el aprendizaje pueden generar efectos irreversibles en el desarrollo académico de los estudiantes, especialmente después de los rezagos acumulados desde la pandemia.

Asimismo, sostuvo que muchas escuelas continúan sin infraestructura adecuada para enfrentar las altas temperaturas, pese a que el problema se ha repetido durante los últimos ciclos escolares.

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El adelanto del fin del ciclo escolar desató preocupación por un posible aumento del rezago educativo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la UNPF, las autoridades educativas no han realizado inversiones suficientes en equipamiento básico, como ventiladores o sistemas de ventilación, particularmente en planteles públicos.

Nuevo calendario escolar 2025-2026: fechas clave

Tras la modificación aprobada por la SEP y el Conaedu, el calendario escolar quedó de la siguiente manera:

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Último día de clases: 5 de junio de 2026

Cierre administrativo: 12 de junio de 2026

Regreso de docentes: 10 de agosto de 2026

Reforzamiento académico: del 17 al 28 de agosto

Inicio del ciclo escolar 2026-2027: 31 de agosto de 2026

La SEP reiteró que el ajuste permitirá cumplir con el plan de estudios y garantizar el aprovechamiento escolar; sin embargo, la decisión continúa generando debate entre padres de familia, docentes y especialistas, quienes advierten posibles afectaciones en la calidad educativa del país.