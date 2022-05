Raúl Castro, Donald Trump y AMLO, los protagonistas de polémicas en la Cumbre de las Américas

Andrés Manuel López Obrador visitó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. (FOTO: Gobierno de México)

La Cumbre de las Américas celebrará, a partir del 6 de junio, su novena edición y en ella Estados Unidos fungirá por segunda ocasión como anfitrión, sin embargo, esta reunión de jefes de Estado ya está en el ojo del huracán en algunos países debido a las advertencias del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador de no asistir en caso de que la invitación no incluya a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Se tiene previsto que los mandatarios del continente asistan a la ciudad de Los Ángeles para hablar de los retos políticos y sociales que afronta el hemisferio, no obstante, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se sumó a las exigencias de López Obrador para que el gobierno de Joe Biden incluya en este encuentro al cubano Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega, quien se encuentra en su quinto mandato al frente del gobierno de Nicaragua.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro también puso en tela de juicio su probable asistencia a este evento, y por este tipo de declaraciones, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, trató de atajar la crisis diplomática al aclarar que las invitaciones a los representantes de cada país aún no han sido enviadas. No obstante, el subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, insistió que Biden no planea invitar a países que no cumplan con los principios democráticos.

Según la agencia de noticias Reuters, Jair Bolsonaro, presidente de la mayor economía de la región latinoamericana, tampoco tiene planeado asistir a la ciudad de Los Ángeles el mes próximo, aunque hasta el momento se desconocen las razones de esta decisión, pero se descarta que sus razones estén ligadas al bloque de países de izquierda que abogan por Cuba.

Cuba y sus polémicas en las Cumbres de las Américas

Barack Obama visitó a Raúl Castro en Cuba en marzo de 2016 (Reuters)

En su séptima edición, celebrada en Panamá, Raúl Castro fue el primer mandatario cubano en participar en una Cumbre de las Américas y su discurso generó polémica por “cobrarse” la deuda que este foro tenía con su país.

Al inicio de este evento, Raúl Castro tuvo un breve encuentro con el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En esa ocasión ambos mandatarios se saludaron de manera diplomática, situación que marcó la ruta para la distensión de la relación entre sus países.

Al subir al podio para pronunciar su discurso, Raúl Castró dijo “ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba” y bromeó sobre el protocolo de la reunión, con el que se le habían asignado ocho minutos para hablar ante el resto de los presidentes del continente.

“Como me deben seis cumbres que me excluyeron, 48 minutos me tocaría hablar”, expresó el sucesor de Fidel Castro.

Durante su participación, el dictador cubano pidió al presidente de los EEUU reconsiderar su política de restricciones hacia la isla caribeña y aprovechó para defender al régimen bolivariano instaurado en Venezuela.

“Le reitero ahora al Presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos Estados dentro de nuestras profundas diferencias”, pronunció.

Durante la gestión de Obama, el gobierno norteamericano levantó algunas de las sanciones impuestas contra el régimen cubano.

Años más tarde, en 2018, Raúl Castro declinó asistir a esta cumbre programada en Perú.

Perú retiró la invitación a Maduro en 2018

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. (FOTO: Archivo)

En febrero de ese año, la cancillería peruana anunció que retiraba la invitación a Nicolás Maduro para participar en la Cumbre de las Américas en la ciudad de Lima.

“No me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar”, amenazó el presidente venezolano, aunque a la postre tuvo que declarar que finalmente no asistiría.

Esta decisión estuvo respaldada por los 12 países que conformaban la Alianza de Lima, además de los Estados Unidos y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el lugar de Maduro, se dio la oportunidad para que líderes opositores y organizaciones civiles en Venezuela debatieran a nombre de su nación.

Donald Trump canceló de última hora en Perú, también en 2018

Donald Trump y Melania Trump. (FOTO: REUTERS/Carlos Barria)

A escasos días de iniciar este foro en Lima, la capital peruana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló de última hora su participación y en su lugar envió al vicepresidente Mike Pence.

La razón que ofreció la Casa Blanca fue que el mandatario norteamericano permanecería en su país para supervisar la respuesta a la crisis en Siria y evaluar el desarrollo de los eventos mundiales.

Este desaire por parte de Trump significó un duro golpe para este foro continental, pues era la primera vez que un presidente de EEUU faltaba a la reunión, además que su presencia en tierras incas representaba la primera visita del republicano a Latinoamérica.

Las ediciones de 2001, en Canadá, y 2005, en Argentina, fueron escenario de protestas antiglobalización, las cuales derivaron en una polémica mayor debido a que fueron atendidas de manera violenta por las policías de estos dos países.

