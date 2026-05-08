México

Calor extremo causa fallas en la Línea 5 del Metro CDMX: cuántas veces han suspendido servicio por altas temperaturas

El STC suspendió operaciones de la estación Terminal Aérea a Pantitlán, personal del STC aseguró que trabajan para reestablecer operaciones

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La Línea 5 del Metro CDMX suspendió servicio por afectaciones en la barra guía provocadas por el calentamiento de la barra guía (X/ @MetroCDMX)
La Línea 5 del Metro CDMX suspendió servicio por afectaciones en la barra guía provocadas por el calentamiento de la barra guía (X/ @MetroCDMX)

La tarde de este jueves 7 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que el servicio en la Línea 5 se vio afectada por las altas temperaturas que se registraron en la Ciudad de México; el clima junto con el calentamiento del equipo mecánico causaron una falla en la barra guía de la interestación Hangares–Terminal Aérea.

Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, informó a través de redes sociales que el equipo especializado inició maniobras para corregir la falla, pero esto causó la suspensión del servicio de la Terminal Aérea a Pantitlán. Para las 18:00 horas se informó al público usuario que la operación de los trenes solo era de Politécnico a Oceanía.

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Los pasajeros tuvieron que buscar opciones de transporte, las autoridades pusieron a disposición de los afectados el servicio de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX (RTP) para auxiliarlos en su traslado.

Así quedó la barra guía en la Línea 5 del Metro deformada por las altas temperaturas (Captura redes sociales)
Así quedó la barra guía en la Línea 5 del Metro deformada por las altas temperaturas (Captura redes sociales)

Metro CDMX perjudicado por el calor extremo: los casos donde las altas temperaturas afectaron el servicio

Las olas de calor en la CDMX no solo causan afectaciones ambientales o en las actividades cotidianas, en algunos casos el servicio del Metro CDMX se ha visto perjudicado. No es la primera vez que el sobrecalentamiento de las barras guías causan la suspensión del servicio.

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Uno de los casos más recordados en la última década fue el caso de mayo de 2017, cuando la Línea 9 suspendió operaciones en el tramo de Tacubaya a Centro Médico. El entonces director del STC Metro, Jorge Gaviño, explicó que el calor tensó y dilató la barra guía, lo que generó fallas eléctricas, además del posible riesgo de un corto circuito, por lo que suspendieron el paso de trenes en estas tres estaciones: Tacubaya, Patriotismo, Chilpancingo.

Personal del STC Metro detectó una falla en la zona de vías de la Línea B del Metro, trabajan para restablecer el servicio | Crédito: X/ @MetroCDMX

Una segunda situación ocurrió en la Línea B del Metro CDMX en mayo de 2025, el 7 de mayo el desplazamiento de la barra guía afectó la circulación de trenes. Un integrante del Consejo Consultivo del Metro indicó que el calor pudo ser una causa relevante, ya que provoca dilataciones en los metales, especialmente durante olas de calor como la que atravesó la CDMX en esos días.

Estos casos muestran que el calor intenso sí ha provocado antes suspensiones parciales en otras líneas del Metro CDMX, por causas técnicas relacionadas con la dilatación de los metales —en particular, la barra guía—, afectando el suministro eléctrico y la circulación segura de los trenes. Además, el 8 de mayo de 2025 ocurrió un apagón.

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