México

Tarjeta Rosa ampliará su registro: esta será la fecha que las madres podrán registrarse para el apoyo de 6 mil pesos

Las madres de 25 a 45 años residentes en Guanajuato pueden solicitar la Tarjeta Rosa mediante la aplicación oficial

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Mujer joven con chaqueta sentada en un banco de parque, mirando su teléfono móvil blanco. El fondo muestra árboles verdes y luz solar.
El objetivo es fortalecer la economía de este sector, identificado oficialmente como el grupo de mayor vulnerabilidad social en la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tarjeta Rosa es un apoyo económico implementado por la Secretaría del Nuevo Comienzo del gobierno de Guanajuato, dirigido a mujeres madres de 25 a 45 años con al menos un hijo menor de 15 años y residentes en alguno de los 46 municipios del estado.

El objetivo es fortalecer la economía de este sector, identificado oficialmente como el grupo de mayor vulnerabilidad social en la entidad.

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La meta del programa para el ejercicio fiscal de 2026 es beneficiar a 690 mil mujeres madres, según las reglas de operación del programa.

Sistema de registro y citas

El trámite se realiza de manera digital a través de la aplicación oficial del programa. Cada solicitante debe crear un usuario con su número de teléfono y correo electrónico, y completar el formulario con datos personales y familiares.

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Al momento de registrarse, es indispensable confirmar la cita asignada. Si la solicitante no puede asistir, podrá participar en la ampliación del registro en julio para programar una nueva cita.

En caso de inasistencia, la interesada debe esperar al nuevo periodo de registro. La Secretaría de Nuevo Inicio informó lo siguiente a través de sus redes sociales:

Recuerda que al momento del registro te tomaste un tiempo 😮‍💨 para revisar y confirmar tu cita.

✅Si no puedes asistir a tu cita, no te preocupes, en julio ampliaremos el registro y podrás programar nuevamente.

⚠️Recuerda: no contamos con reprogramación ni cambios en la cita.

Requisitos y procedimiento

Collage mostrando la aplicación móvil Tarjeta Rosa en un smartphone, su descarga en tiendas de apps, pantallas de registro y una mujer recibiendo la tarjeta física.
La aplicación Tarjeta Rosa del Gobierno de Guanajuato permite a las mujeres administrar su apoyo económico de 6 mil pesos anuales, facilitando el registro, seguimiento y la entrega de su tarjeta física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las solicitantes deben presentar:

  • Credencial de elector (INE) vigente.
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses.
  • Acta de nacimiento de la solicitante y de sus hijos.

La aplicación móvil requiere subir estos documentos en formato digital. Una vez validada la información, la plataforma notifica a la beneficiaria para recoger su tarjeta bancaria en la sucursal correspondiente. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Durante el proceso, se solicita una fotografía de rostro con la cámara del dispositivo para autenticar el acceso a la aplicación. La beneficiaria debe mantener activo su número de teléfono y actualizarlo en caso de cambio.

Monto del apoyo y forma de entrega

Mujer de mediana edad con cabello corto y un cárdigan azul, sentada en un sillón y mirando sonriente su smartphone. Al fondo, una lámpara y una estantería.
El apoyo es individual y no transferible: en caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, generalmente uno de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo económico es de 6 mil pesos anuales, distribuidos en dos pagos de 3 mil pesos cada uno, realizados generalmente en junio y noviembre.

El monto se deposita directamente en una cuenta bancaria asociada a la nueva tarjeta bancaria del programa, permitiendo a las beneficiarias retirar fondos en cajeros automáticos o realizar pagos en establecimientos.

El apoyo es individual y no transferible: en caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, generalmente uno de los hijos.

Alcance, vigencia y servicios adicionales

Llenado de formulario, persona escribiendo, trámite, documento oficial, datos personales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Además del apoyo económico, la Tarjeta Rosa brinda acceso a asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención médica básica, disponibles tanto en la aplicación como en módulos presenciales.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con un presupuesto aprobado de $4,280,000,000.00.

Además del apoyo económico, la Tarjeta Rosa brinda acceso a asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención médica básica, disponibles tanto en la aplicación como en módulos presenciales.

Las consultas o reclamaciones bancarias deben canalizarse a la institución correspondiente.

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