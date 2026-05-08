La combinación de vitaminas y compuestos antioxidantes presentes en este fruto ayuda a proteger tu organismo frente al paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jitomate forma parte esencial de la alimentación en México, pero, más allá de su sabor y versatilidad en la cocina, especialistas destacan su aporte de antioxidantes como el licopeno, la vitamina C y otros compuestos que ayudan a proteger las células y la piel frente al envejecimiento.

Incorporar jitomate en la dieta diaria puede contribuir a mantener una piel más saludable y a retrasar algunos signos asociados al paso del tiempo.

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Consumir jitomate aporta antioxidantes clave como licopeno y vitamina C para combatir el envejecimiento celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del jitomate

El jitomate es conocido por sus propiedades benéficas para la salud, entre las que destacan algunas asociadas al antienvejecimiento.

Estas propiedades se deben principalmente a su contenido en antioxidantes y nutrientes esenciales:

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Licopeno : Es el antioxidante más abundante en el jitomate. El licopeno ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede retrasar el envejecimiento celular y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Vitamina C : El jitomate es fuente de vitamina C, que contribuye a la síntesis de colágeno en la piel y protege frente al daño oxidativo, ayudando a mantener la piel firme y con menos arrugas.

Vitamina A : Presente en forma de betacarotenos, favorece la regeneración celular y la salud de la piel, ayudando a prevenir signos prematuros de envejecimiento.

Polifenoles y flavonoides : Estos compuestos tienen efecto antiinflamatorio y antioxidante, lo que ayuda a proteger las células del envejecimiento prematuro.

Hidratación: El jitomate tiene alto contenido de agua, lo que contribuye a mantener la piel hidratada y saludable.

Consumir jitomate tanto crudo como cocido maximiza la absorción de licopeno y aprovecha mejor sus propiedades antienvejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir jitomate para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento del jitomate, especialistas recomiendan:

Consumirlo crudo y cocido : El jitomate crudo conserva la vitamina C y otros nutrientes sensibles al calor. Cocinarlo, especialmente en salsas o al horno, aumenta la disponibilidad de licopeno, el principal antioxidante del jitomate.

Acompañarlo con grasas saludables : El licopeno se absorbe mejor cuando se consume con aceite de oliva, aguacate o semillas. Preparar una ensalada de jitomate con aceite de oliva, por ejemplo, potencia sus beneficios.

No pelarlo cuando sea posible : La cáscara contiene fibra y parte de los antioxidantes. Lavar bien el jitomate antes de comerlo ayuda a aprovechar sus nutrientes.

Preferir jitomates frescos y de temporada : Los jitomates maduros y frescos suelen tener mayor concentración de licopeno y mejor sabor.

Incluirlo regularmente en la dieta: Integrar jitomate en ensaladas, guisos, jugos o salsas permite obtener sus beneficios de forma constante.

Estas prácticas ayudan a maximizar el aporte de antioxidantes y vitaminas, apoyando el cuidado de la piel y la salud celular.

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En resumen, el consumo regular de jitomate puede contribuir a retrasar algunos signos del envejecimiento, principalmente por su capacidad antioxidante y su aporte de vitaminas que promueven la salud celular y de la piel.