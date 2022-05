Gustavo Madero pidió crear “la máxima unidad opositora” para derrotar a Morena en 2024

Gustavo Madero pidió a los partidos de oposición unirse (Foto: Twitter/@gpplural)

Gustavo Madero, senador por par del Grupo Plural y militante del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a Movimiento Ciudadano (MC) unirse y crear una sola candidatura con el fin de quitar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Palacio Nacional en las elecciones presidenciales de 2024.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el senador compartió un video en donde explicó los motivos por los que el bloque opositor debe de unirse para derrocar al partido guinda. Y es que a pesar de que ya existe la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, no han logrado ser un contrapeso para Morena, por lo que recomendó que MC formara parte.

Durante dicho material audiovisual, Madero Muñoz expuso que durante las elecciones gubernamentales de 2021, el PRI, PAN y el PRD lograron conseguir 19.5 millones de votos, por su parte, el partido naranja obtuvo 3.5 millones, mientras que Morena consiguió 21 millones. Ante las cifras que presentó, el senador argumentó que si las cuatro fracciones políticas se unieran, ganarían las elecciones de 2024.

Va por México no ha logrado ser contrapeso para Morena (Foto: Twitter @Jesus_ZambranoG)

“Por eso lo que necesitamos es construir una ruta. La ruta es: construir la máxima unidad opositora posible. Una candidatura de oposición, no dos ni tres candidatos de oposición, una sola candidatura. Un método que legitime y potencie para formar un gobierno de coalición. No se trata de encontrar una persona sino de formar todo un equipo, una plataforma social, democrática y progresista”, explicó Gustavo Madero en redes sociales

Asimismo, se lanzó contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pues dijo que su Gobierno “no ha podido cumplir con las expectativas”. Además, señaló que una de las preocupaciones de los opositores es el porcentaje de popularidad y preferencia que Morena ha alcanzado según encuestas realizadas por diversa consultoras y periódicos de circulación nacional ante “sus malos resultados”.

“Muchas personas están inquietas por lo que va a pasar en 2024. ¿Por qué no hemos podido, con un Gobierno que no ha dado resultados, crecer en la oposición? ¿Por qué Morena sigue teniendo tantas preferencias electorales y ganan elecciones? Es la angustia de mucha gente” indicó el militante de Acción Nacional.

Monreal reconoció que existe "una oposición real" (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Cabe mencionar que Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que existe una “oposición real”, así como “buenos candidatos” de cara a las elecciones presidenciales.

“Movimiento Ciudadano tiene sus propios candidatos, están muy bien. El PAN tiene buenos candidatos. El PRI tiene buenos candidatos. El PRD tiene buenos candidatos. Y seguramente no les hace falta de fuera nadie. Van a tener su proceso interno y vamos a esperar”, comentó el líder de Morena en el Senado.

Monreal Ávila ha sido uno de los integrantes del partido guinda que en constantes ocasiones sale a reafirmar sus intenciones de participar en el proceso democrático con el cual se seleccionará al próximo, o próxima, Jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, el presidente de la Jucopo no es uno de los favoritos de AMLO para que represente a Morena en las urnas de 2024, hecho que él mismo ha reconocido: “No soy parte del club, pero tampoco soy corcholata (...) No estoy preocupado. Aún con la exclusión, es un honor estar con Obrador”.

