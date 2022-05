“Sorprende el descaro del PRI, PRD y MC”: Citlalli Hernández confía en que Morena llegue fuerte al 2024

La senadora no se mostró sorprendida por los votos contra la Reforma Eléctrica (Video: Infobae México)

Han pasado más de tres semanas desde que la Reforma Eléctrica fue rechazada al no conseguir las dos terceras partes de los votos a favor en la Cámara de Diputados; sin embargo, la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, se dijo tranquila, pese a que la propuesta que se envió desde la Presidencia de la República no prosperó.

En exclusiva para Infobae México y en su regreso al Senado de la República, la morenista indicó que más que una derrota para su instituto político, se trató de “un fracaso para la oposición”, ya que, aseguró, fueron éstos los que traicionaron al pueblo mexicano: “La historia los juzgará”

Y es que profundizando en dicho punto, la senadora por la Ciudad de México no dudo en mostrar su sorpresa y tildó como un “descaro” la postura que tomaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), puesto que aseguró que traicionaron la esencia que supuestamente dicen defender, por lo que insistió en que no existían razones claras para votarla en contra.

“El PRI que tenía un origen nacionalista, del PRD que era un partido de izquierda y de Movimiento Ciudadano que se dice progresista, pues sí sorprende el descaro”

La legisladora se sinceró sobre el futuro de Morena con Infobae México (Ilustración: Josúe Áviles/Infobae México)

No obstante, la crítica más fuerte la emitió contra el Partido Acción Nacional (PAN) y, aunque dijo que no se mostró sorprendida de la forma en que votó la bancada panista, aseguró que solo dejaron de manifiesto cuáles son los “verdaderos intereses” que persiguen, los cuales presuntamente estarían alejados de la realidad que vive el grueso poblacional.

Detalló que, desde su nacimiento, el instituto político de derecha se ha dedicado a ir en contra de las demandas populares como lo fue la expropiación petrolera en los años treinta del siglo pasado, por lo que expreso que los blanquiazules siempre van a privilegiar los intereses privados y económicos.

“Del PAN realmente no sorprende, siempre ha preferido defender los intereses de privados, los intereses económicos, su propio origen, su destino, fue para combatir la expropiación petrolera]”, sentenció.

Hernández Mora cuestionó el papel de la oposición en México (Foto: INE/Cuartoscuro)

Pese a observar un panorama tan desalentador en los partidos de la oposición, puntualizó que las discusiones que se han dado al interior de recinto legislativo de San Lázaro solo han dejado de manifiesto que en el país existen dos tipos de realidades políticas.

“Por un lado el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Por otro lado, Morena y sus aliados, PT y el Verde. A mí me parece que quedó de manifiesto, después de, si bien la mayoría aprobó la reforma constitucional en materia eléctrica, no se lograron los votos suficientes por un voto en contra de la oposición. A mí me parece que solo se cristalizó más estas dos visiones del país, en dos bloques partidistas”, expresó.

Así ve Citlalli Hernández el panorama para Morena en las Elecciones 2022 (Video: Infobae México)

Aunque no solo en el aspecto legislativo observó una supuesta disminución en la credibilidad de la oposición ante la ciudadanía, pues indicó que, a unos meses de que se lleven a cabo los procesos electorales en seis entidades, “es el mejor momento de Morena”.

Citlalli Hernández refirió que, a pesar de la ”toxicidad” de la oposición, a pesar de las diputas con el Instituto Nacional Electoral (INE), “la realidad es que es de mucho orgullo saber que, en este momento en que la ciudadanía está tan participante, tan activa, tan a la expectativa, nos ha dado el voto de confianza”, con lo que aseguró que al interior del partido guinda “creemos que nos la va a volver a dar este 5 de junio”.

“Nosotros vamos por seis de seis y vemos altas condiciones en los seis estados. Vemos una alta simpatía hacía nuestro movimiento, creemos que la votación contra la Reforma eléctrica le va a costar a los otros partidos políticos y vamos a hacer historia”

Expresó que en el escenario más optimista, en el que Regeneración Nacional gane la mayor parte de las gubernaturas, se presentará el peor escenario en la historia del PRI, luego de que era el partido hegemónico por casi 100 años, pues sentenció que solo se van a quedar con solo dos estados.

Asimismo, de cara al próximo proceso electoral nacional, en el que se renovará el Poder Ejecutivo Federal, declaró que ha existido mucha autocrítica al interior del partido, pues uno de los principales objetivos es no permitir que se repitan los vicios que han sepultado a otras opciones políticas.

Citlalli Hernández habló de su regreso al Senado (Video: Infobae México)

En otro tenor, se dijo “contenta” de volver a su lugar al Senado de la República y aseguró que, de cara al 24, ella no piensa en sí misma, sino en seguir fortaleciendo a la Cuarta Transformación en todo el país, en lograr el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de crear “la revolución de las conciencias”.

“Contenta. Al final, he tenido esa responsabilidad los primeros años después de que fui electa y tuve la oportunidad de regresar al debate de la Reforma Eléctrica, aunque al final se convirtió, en el caso del senado, el debate de la reforma de la Ley Minera, para nosotros es un tema de suma importancia por eso consideré importante volver”

Finalmente, se sinceró y expresó que aún estará “un tiempo” en la Cámara Alta, al considerar que puede atender la tarea de asistir a las discusiones del legislativo, así como atender las necesidades de la secretaría general del partido político; no obstante, apuntó a que el objetivo a largo plazo sí es volver 100% a Regeneración Nacional.

